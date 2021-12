NRK2 sender direkte fra EM kl. 10.55 - 12.00 og fra 14.10 - 15.30. Du kan følge hele TV-sendingen på European Athletics nettsider



PROGRAM (norsk tid)

11.00 U20 gutter (6000m) norske: Mathias Vanem, Esten Hansen-Møllerud, Vebjørn Hovdejord, Philip Massacand, Abdullahi Dahir Rabi.

11.28 U20 jenter (4000m) norske: Ina Halle Haugen, Ingeborg Østgård, Mari Ruud, Anna Marie N Sirevaag

11.50 U23 menn (8000m) norske: Mathias Flak, Magnus Tuv Myhre, Simon Steinshavn

12.23 U23 damer (6000m) norske: ingen

12.53 Premieseremonier for U20 lag og individuelt

12.21 Miks-stafett (4 x 1500m), norske: ingen

12:45 Premieseremonier for U23 lag og individuelt

14:13 Senior menn (10.000m) norske: Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, Tom Erling Kårbø, Bjørnar Sandnes Lillefosse, Zerei Kbom Mezngi, Narve Gilje Nordås

14:53 Senior damer (8000m) norske: Ine Bakken, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Mathilde Theisen

15:28 Øvrige premieseremonier Miks-stafett, senior menn og senior kvinner



Se mer om løypa og antall runder og mye annet: Fin løype i terreng-EM - er langt lettere enn i Lisboa i 2019



U20-gutter: Etter fire gull for Jakob Ingebrigtsen, hvordan går det i år?





Nordiske mestere: Abdullahi Dahir Rabi (tv) og Vebjørn Hovdejord (th) var begge med på å vinne et suverent laggull i nordisk mesterskap i november. (Foto: Kjell Vigestad)



Det kan bli tøft å følge i fotsporene til Jakob Ingebrigtsen, men det kan likevel bli god norsk innsats. I nordisk mesterskap i Sveige for en drøy måned siden vant Abdullahi Dahir Rabi individuelt. Han hadde også god margin til to sterke dansker som i sommer vant gull og sølv i sommerens U20-EM på bane på 5000 m og 3000 m hinder. Det er derfor god grunn til å håpe på en nordmann blant de beste også i år.



18 år gamle Abdullahi, som bor i Larvik og løper for sandefjordklubben Runar, kom fra Somalia som 12-åring og fikk sitt norske statsborgerskap i september i år. Tidligere i uka fikk vi vite at World Athletics ikke har rukket å behandle hans søknad om å få representere Norge i EM. Han forsvant derfor ut av startlistene for EM. Det var en dypt skuffet Abdullahi som fikk denne beskjeden, men desto gledeligere var det torsdag da det kom ny melding om at det likevel hadde ordnet seg.



Abdullahi sa til Kondis i dag: Jeg liker EM-løypa veldig godt og føler med godt forberedt. Jeg har et håp om å kunne være med å kjempe om seieren.



U20-jenter: Norge med et sterkt lag og jenter som kan kjempe om seieren



Vårt sterkeste U20-lag noensinne: Fra venstre: Ina Halle Haugen, Anna Marie N Sirevåg, Ingeborg Østgård og Mari Ruud pluss en av Norges beste gjennom tidene: Gunhild Halle Haugen. (Foto: Kjell Vigestad)



Ingeborg Østgård (18 år) vant i sommer 1500 m i U20-EM på bane mens Ina Halle Haugen ble nr. 3 på 3000 m. Nr. 1 på 3000 m var Ilona Monomen fra Finland og nr. 2 danske Sofia Thøgersen, bare 16 år, ble nr. 2. I nordisk mesterskap i terrengløp i november vant Ingeborg foran Mononen og Thøgersen, mens Ina sto over mesterskapet. Disse møter nå beste fra 5000 m i sommerens U20-EM og mange andre. Det kan bli norske på medaljeplass og det kan bli en god plassering som lag.



Menn senior: Kan Jakob Ingebrigtsen ta sitt femte strake gull?



En av favorittene: Jimmy Gressier har vunnet U23-klassen i terreng-EM tre ganger på rad og har nå som senior blitt trukket fram som en het kandidat for å vinner årets mesterskap. (Foto: Per Inge Østmoen)



Jakob Ingebrigtsen er i manges øyne EMs store favoritt. Hør hva Jimmy Gressier, tredobbel U23-mester, sa om Jakob på dagens pressekonferanse:

- Jeg gleder meg til å løpe mot Jakob Ingebrigtsen, som jeg betrakter som en av historiens aller største mellomdistanseløpere. Jimmy

fremhevet også at alt kan skje i et terrengløp. Jeg har ikke har tapt på forhånd og vil løpe fort og kjempe om seieren.



Norge har aldri tatt medalje for lag i seniorklassen. I år stiller vi med tidenes beste lag, men det er likevel altfor enkelt å si at vi er favoritt til å vinne laggull. Som Gressier sa: Alt kan skje i terrengløp. De store nasjonene Storbritannia, Spania og Frankrike har abonnert på medaljene pluss at Tyrkia, med importerte kenyanere, har vunnet flere gull. Norge står med Filip Ingebrigtsens individuelle gull i terreng-EM i 2018 som vår eneste seniormedalje for menn. Men vi må også slå fast at vi forventer mye i år og nok blir skuffet om det ikke blir medlaljer for menn senior.



Er det Karolines tur i år?

Sterkt svensk damelag: Meraf Bahta (tv) og Samrawit Mengsteab (th) kan begge være med å kjempe om medaljer i EM. (Foto: Kjell Vigestad)



Meraf Bahta har både en sølvmedalje og en bronsemedalje fra tidligere terreng-EM og viste god form i Waranderloop i Nederland for 14 dager siden, hvor hun vant suverent. Samrawit ble nr. 2 etter Karoline B Grøvdal i Hytteplanmila og har hatt sin beste sesong i år. I nordisk mesterskap i terrengløp deltok ikke disse to, men det ble likevel et suverent svensk gull til Sara Christiansson. Til sammen kan disse tre gi Sverige en etterlengtet gullmedalje i tillegg til den ene de har fra før, - Sara Wedlunds gullmedlaje i juniorklassen i 1996.



Karoline Bjerkeli Grøvdal deltar i år for i terreng-EM for 9. gang. Hun har vunnet gull i U20-klassen, men ingen gull for senior. Fra 2015 har blitt fire bronsemedlajer og så sølv i forrige EM i Lisboa i 2019. I 2016 kom ei ung jente på 20 år fra Kenya til Tyrkia og fikk nytt navn, Yasemin Can, og fikk representere en ny nasjon på dagen. Siden har det blitt fire strake EM-gull i terrenget og i siste EM var det Karoline nærmest henne i mål og vant sølv.



Slike nasjonsskifter på dagen er ikke lenger mulig. Nå er det lang overgangstid for å skifte nasjon. Men i medaljsestatistikken har slike kjøpe-overganger fått betydning for nettopp Karoline. Ved siden av Yasemin Can er det Konstanze Klosterhalfen, Meraf Bahta og Karoline som er det heteste navnene når det snakkes om gull. Karoline har vært i god form gjennom hle sesongen og har absolutt muligheter til å vinne, og rapporteres fortsatt å være i veldig god form.



