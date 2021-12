Arrangørens PM:

De som mestret dagens utfordring i løypene var:

«Det har kommet noe snø den siste uka. Noe som gjør at forholdene er noe variable. Løpbarheten er i utgangspunktet variabel og snøen har kanskje gitt en ny dimensjon til vegvalgene. Terrenget består av en slak skråli med en del hogst av ulik alder. Synfarer har nok ikke gått over hver m² av de gamle hogstflatene på 10-15 år. Synfaringen er gjort på ulike årstider og bruken av nyanser på grøntområder vil også derfor variere. Hele kartet er synfart i 2021 og holder god kvalitet til å være Nisseo-løp. Løypene vil også komme i kontakt med åpne og kuperte områder hvor løpbarheten, uten snø, er særledes god. Den siste delen av løypene vil bli tung for alle klasser. Det meste av terrenget er detaljfattig og veldig diffust. Det gjelder spesielt for Mellomnisse og Stornisse.»Også denne gangen ble det «Nisset rundt omkring» enkelte poster, og veivalg mellom postene ble avgjørende i sporsnøen. Avslutningen i de tre lengste løypene fikk testet løpsstyrken på de siste postene i et ganske kupert terreng og snøpulsing.Stornisse: Vegard Ølstad Dalberg og Sofie JohanssonMellomnisse: Kristoffer Børke Sætaberget og Ingvild Gjessing,Smånisse: Erik Haugen og Maren Bleken RudMininisse: Bare vinnere.Mina Bleken Rud og Kristoffer Sætaberget var raskest på Mellomnisse-løypa.Sofie Johansson beste dameløper i Stornisse-løypa.Simen Ballangrud inn til andreplass i Stornisse-løypa.Kenneth Bilstad inn til tredjeplass i Stornisse-løypa.