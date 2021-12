Tone har fått det for seg å løpe minst én miles hver dag. Det har hun nå gjort i over 2000 dager.

Theresa trodde ikke at hun kunne løpe fort, så vant hun maratondistansen i Trondheim Maraton. Det har hun nå gjort tre ganger.

Therese tror alt er mulig. Nå har hun løpt lengre enn alle i Europa i løpet av 24 timer.



Artikkelen fortsetter under annonsen







Dette er tre damer med tre ulike historier. Vi kan følge dem i sosiale medier og lese om prestasjonene deres i den ene reportasjen etter den andre. De har et sterkt hode som hjelper dem til å nå måla sine. Spør du dem om hva som er det viktigste i treningen, svarer de alle «løpegleden». De løper fordi de elsker det, og de elsker det fordi de løper så mye at de har blitt i så god form at dette er noe de kan drive med leeeenge. Her kan du lese tre historier om treningsplaner og mangelen på sådanne, og litt om hvordan de planlegger å finne plass til treningen i julehøytida. Runstreakeren: Tone Yvonne Killengreen vil løpe litt hver dag Maratonløperen: Theresa Lyng-Jørgensen prioriterer løping foran styrketrening Ultradronningen: Therese Falk jobber for å bli den beste utgaven av seg selv Tone Yvonne Killengreen er ambassadør i Kondis. Om du ikke er medlem og har lyst til å lese disse sakene, kan du bruke Tone sin ambassadørkode når du melder deg inn. Da får du 100 kroner i rabatt på innmeldingsprisen. Tone har ambassdørkode 113. Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957