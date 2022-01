Føreforholdene gjenspeilte seg i kveldens tider da det ikke var duket for rekordforhold. Det gledelige var imidlertid at deltagerantallet er stigende tross krevende forhold. Med mange nye fjes lover det godt for fortsettelsen og en videre vekst av Hamarkarusellen Vinter.

Heidi og Henning igjen best

Heidi Syversen var igjen på topp i kvinneklassen, i kveldens løp fulgt av Marit Aamdal og Ingrid Robøle. For tredje gang denne vinteren var det Henning Mortensen som tok herretroféet, fulgt av Kjell Vegard Opheim og Svein Christian Wedum. Mattestart i disse coronatider hadde den snedige effekt at 4. mann i mål tok 3. plassen på resultatlista!





Jan Erik Mathiassen tok starten foran Henning Mortensen og Kjell Vegard Opheim. (Skjermdump fra arrangørvideo)

Sosial karusell

Den tradisjonelle serveringen med kake og saft var igjen på plass etter et desemberløp med begrenset traktering, og den sosiale praten etter endt dyst gikk livlig om taktiske (feil)disponeringer og valg av skotøy på holka.