Det var verken isføre eller nedbør, men en kraftig vind skapte utfordringer for deltakerne i årets første løp i Åsane Løpskarusell. Etter at dette løpet ble utsatt i to uker på grunn av koronarestriksjonene kom nå sesongen endelig i gang for løperne i nordre bydel i Bergen. De 118 deltakerne er også en økning på ti i forhold til fjorårets siste løp.

På 5 kilometer var det Oddvar Storesætre som var først i mål, han klarte så vidt å holde unna de to ungguttene i klasse M12-13, Even Veen Torkildsen og Emil Hannevik Fyhn. Beste kvinne ble her veteranen Grethe Jørgensen, som har mange løp i denne løypen på løpshistorikken sin. Men denne gangen tok hun det mer som en treningstur kunne hun opplyse etter løpet. Unge Aurora Veen Torkildsen kom inn på andreplass, hun løper i klasse K12-13.

Det var ikke de samme supertidene på de beste denne gangen, slik det var før jul da det ble satt nye løyperekorder her. Vinnertiden til Torstein Stokkenes på 10 kilometer var på 38:57, samme tid som nummer to, Magnus Kallager. På resultatlisten står Torstein Stokkenes som nummer 1.

De beste kvinnene på 10 km var de to Vareggjentene Ine Birgitte Nyhus og Hannah Silgjerd.



15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 513 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 K45-49 21:39 2 446 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL / ÅSC K12-13 22:49 3 573 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 23:43 4 526 Camilla Opedal MJØLKERÅEN K40-44 24:20 5 552 Anette Alvær MJØLKERÅEN K35-39 24:47 6 487 Linda Bratland Lund MJØLKERÅEN K50-54 25:09 7 508 Evelyn Kvamme Wold PARADIS K55-59 25:35 8 591 Hongyan Lu BERGEN K50-54 26:21 9 585 Anette Brurås Åsane Cykle Klubb K45-49 26:23 10 480 Anita Wiik MJØLKERÅEN K40-44 26:32 11 444 Marte Mandelid Idrett Uten Alkohol K23-34 26:36 12 519 Janne R Birkeland TERTNES K45-49 26:52 13 434 Ann Kristin Johannessen ULSET K40-44 27:29 14 422 Oddny Oen Njørd ro og Kajakk Klubb K60-64 27:40 15 498 Bjørg Fagnastøl Telesport Bergen K60-64 27:58



Oddvar Storesætre vant 5 km.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 443 Oddvar Storesætre HETLEVIK M50-54 20:06 2 456 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL M12-13 20:13 3 484 Emil Hannevik Fyhn Norna-Salhus IL M12-13 20:25 4 524 Jan Hellerud INDRE ARNA M55-59 21:11 5 580 Viktor Olson TERTNES M23-34 22:06 6 565 Are Flekke Norna-Salhus IL M23-34 22:08 7 491 Stian Sivertsen Åsane Vgs. M35-39 22:31 8 507 Linus H. Andersson Norna-Salhus IL M12-13 22:42 9 474 Eirik Leknessund Norna-Salhus IL M16-17 22:51 10 0 Geir Hundvebakke BERGEN M55-59 22:57 11 550 Sebastian Gjelsvik Åsane Vgs. M23-34 23:05 12 901 Paul Hemmer Ask Friidrett M40-44 23:06 13 561 Eirik Nøtsund Brogjengen M35-39 23:39 0 468 Håkon Nøtsund Tertnes M10-11 23:39 14 588 Marius Eikanger ULSET M23-34 23:43 15 438 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75+ 23:48



Magnus Kallager trodde han var vinner av 5 km, men han står som nummer to på resultatlisten, på samme tid som Torstein Stokkenes. Men det er mulig at arrangørene har blitt lurt av forskjellen på netto- og bruttotider, altså forskjellen på når man passerer startstreken når starten går.

Resultater menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 458 Torstein Stokkenes Åsane CK M23-34 38:57 2 905 Magnus Kallager Varegg Fleridrett M23-34 38:57 3 424 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug M40-44 39:04 4 430 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M55-59 39:18 5 593 Tore Nymark Varegg Fleridrett M55-59 40:21 6 907 Øyvind Skjævestad BERGEN M23-34 40:39 7 555 Jan Silgjerd FLAKTVEIT M50-54 42:35 8 594 Tomin Tollefsen Bergen Triathlon Club M35-39 46:22 9 492 Samuel Shield MORVIK M40-44 49:22 10 510 Karl Ove Aarbu MJØLKERÅEN M55-59 49:56 11 471 Idar Birkeland ALVERSUND M50-54 50:15 12 466 Halvor Aas EIDSVÅGNESET M60-64 50:50 13 488 Rudolf Christoffersen Åsane Løpegruppe M50-54 54:38 14 576 Karl Weydahl FYLLINGSDALEN M70-74 55:19 15 533 Ole Andersen AOG Bil M60-64 56:00 16 535 Asbjørn Kvernrød Gular / Team Sportsmanden M75+ 1:01:11 17 481 Kåre Kalsaas NYBORG M70-74 1:02:07



Aurora Veen Torkildsen løper i klasse K12-13 og tok andreplassen på 5 km.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 914 Ine Birgitte Nyhus Varegg Fleridrett K23-34 40:08 2 592 Hannah Silgjerd Varegg Fleridrett K23-34 41:07 3 518 Anke. Seldal TERTNES K50-54 50:21 4 482 Tone Årdal ULSET K50-54 50:25 5 515 Irene Sayin ULSET K40-44 57:34 6 469 Gry Aarbu BERGEN K55-59 58:54 7 913 Johanne Kalsaas YTRE ARNA K23-34 1:01:50



