Ingebrigtsen-brødrenes manager, Daniel Wessfeld, uttaler til NRK at Filip Ingebrigtsen ikke føler seg hundre prosent konkurranseklar, og at han dermed utsetter sesongstarten.

Jakob Ingebrigtsen skal derimot være i rute og stiller til start.

– Jakob føler seg i bra form, sier Wessfeld til NRK.

Jakob sjøl la ut video av noen raske piggskodrag på Instagram i går med følgende kommentar:

"Just 4 days until I race in @meeting_indoor_lievin !! 🥳⚡️🚶🏽‍♂️🎉 Excited to see if I run fast or slow. 😅🤷🏻‍♂️​"

Vurdert ut fra steget i videoene – og Jakobs stabilitet på høyt nivå – heller vi mer mot "fast" enn "slow". I fjor satte løp Jakob på 3.31,80 og satte europeisk rekord i dette stevnet. Ifølge arrangøren har han annonsert at han i år går for verdensrekorden. Den er til opplysning på 3.31,04 og ble satt av etiopiske Samuel Tefera i 2019.

Hva Hedda Hynne kan få til i sin sesongåpning, er ikke godt å si, men bare det at hun stiller, er nok et tegn på at vintertreninga har gått bra så langt.

3000 meteren har også en stor stjerne på startstreken, olympisk mester på 10 000 m, Selemon Barega fra Etiopia. I denne videoen kan du se hvordan han gjennomfører ei økt bestående av 3000 m - 2000 m + 3 x 200 m på 8.09 - 5.14 - 0.25 - 0.25 - 0.25 på 2300 meters høyde i Etiopia.





Video fra ATHLE.ch med en leken og samtidig koordinert Selemon Barega.





En annen storløper som stiller til start, er etiopiske Gudaf Tsegay. Hun løper 1500 m der hun sjøl har verdensrekorden på 3.53,09. Polske Adam Kszczot som i går kunngjorde at han legger opp etter innendørssesongen, gjør en av sine siste opptredener på 800 m.



Stevnet forventes å bli streama, og hvor du kan følge det, vil trolig bli kunngjort hos Watch Athletics.





Det blir spennende å se om Hedda Hynne har formen inne allerede i sesongåpningen på 800 m. (Foto: Arne Dag Myking)