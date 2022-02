Den som til slutt ble "Last one standing" på Ekeberg i Oslo var alvdølen (bor i Oslo) Håkon Nesteby. På isholka var det spennende både om løperne kom seg uskadet rundt, og om noen kunne klare 15 timer eller mer under så vanskelige forhold. Det ble det mye mer; da nest siste gjenværende løper ga seg etter 22 timer - kunne Håkon Nesteby innkassere seieren etter å ha løpt alene den 23. runden på 6,706 meter.



17 løpere er klar for første runde på 6,7 km, det vvar før det begynte å regne. (Foto: Jon Asphjell)

Total distanse ble 154,238 kilometer* - sannsynligvis det lengste noen nordmann har løpt på is noensinne. Selv om Håkon så vidt har fylt 28 år er han på vei til å bli en rutinert ultraløper. Han løp Rondane 100 miles i 2020, SMVE 100 miles (2. plass) i 2021 og også Bislett 24-timers (vant M23-34 med 188,215 km) i 2021. Løpet denne helgen ga dermed den korteste distansen (!) av hans registrerte ultraløp.



*Runden i Backyard Ultra skal bli 100 miles (160,9 km) etter 24 timer.



Arenaen by night...



Vinneren: Uløpelig uten piggsko

haakonspringer skriver bl.a. på instagram:

- Utrolig moro å få bryna huet mot andre dyktige løpere som alle har samme mål - å stå igjen til slutt. Denne gangen var det jeg som gikk seirende ut. I løpet av de 23 timene var rundetidene på mellom 41 og 45 minutter. Fokus var å drikke/spise hver pause for å holde næringsnivået oppe. Det var aldri aktuelt å sluntre med dette (jepp, prøvd det før). Lufta også føttene omtrent hver runde. Prøvde meg på noen minutters søvn på de siste rundene, men var for klam og kald.



- Angående utstyr var det uløpelig uten piggsko. Det var speilblank is med vann oppå, noe som gjorde forholdene ekstra spicy. Unngikk uhell. Seieren på Ekeberg kvalifiserer til et nytt nasjonalt backyardløp i oktober, hvor vinneren der får billett til Big Dogs Backyard i Tennessee. (Der er allerede arrangør Jon Asphjell kvalifisert)





Glatt!! (Foto: Jon Asphjell)



Arrangøren: Trodde ikke at noen skulle klare 100 km+

Vi tok en kort prat med arrangøren etter løpet.



- Det startet med ganske bra føre. En del is, men også en del fast snø og "skorpe" på isen som ga god friksjon. Etterhvert som det ble mildvær, vind og regn ble det speilblankt og såpeglatt. Løperne fikk det skikkelig utfordrende. Vi trodde ikke vi ville få noen over 15 runder/timer eller passere 100 km. Men de holdt ut mye lenger, sier arrangør Jon Asphjell - som selv er en av Norges mest drevne backyardøpere.

Det var lenge tvil om løpet kunne arrangeres, hintet vi....



- Før jul trodde jeg vi måtte avlyse på grunn av Covid19, sier Jon, men heldigvis kunne vi arrangere som planlagt, selv om fprholdene ble veldig utfordrende.

- Det var en drøm å ha et vinterløp på Ekeberg. I tennisklubbens lokaler ble det trangt, men så trengte vi jo ikke lenger forholde oss til koronarestriksjoner, så da kunne vi funksjonærene kaste munnbindet kl 10! Det var som å være samlet til en klassefest med masse folk på liten plass. Mange kjente i løpemiljøet tok turen innom og hilste på.



....som å være samlet til en klassefest med masse folk på liten plass. (Foto: Jon Asphjell)







- Han var lett på foten gjennom hele løpet. Han var tydelig innstilt på å holde på lenge og var godt forberedt. Han hadde et eget telt utenfor klubbhuset med masse utstyr og mat. Mot slutten kom han inn til oss og hvilte seg på gulvet inne der imellom rundene. Han er en blid og positiv fyr som løp rundene på mellom 41-43 minutter hele tiden. I tillegg er han ganske ung til å være så erfaren ultraløper, sier Jon - og vi mistenker at det han savnet mest lørdag/søndag var å delta selv.



Kun en vinner, mann eller kvinne!



Deimante Razukiene holdt ut lengst av kvinnene. (Foto: Jon Asphjell)

I et backyardløp er det bare én vinner, alle andre registreres med DNF (did not finish). Likevel er det vanlig å vise kjønn i resultatlistene og skryte litt ekstra også av den av kvinnene som holder ut lengst - eller den av mennene som løper lengt når vinneren er en kvinne. Denne gangen var det 2 kvinner og 3 menn igjen ved midnatt når starten gikk for den 16. runden. De som var igjen hadde allerede løpt over 100 kilometer.Deimante Razukiene holdt ut lengst av kvinnene. (Foto: Jon Asphjell)



Alt i alt var det 10 kvinner og 17 menn på start første runde lørdag klokken 09. Søndag litt før 08 løp vinneren i mål.



Jenter i farta, Line Scheistrøen til høyre. (Foto: Jon Asphjell)

De to kvinnene, Ida Steiro og Deimante Razukiene ga seg etter henholdsvis 17 og 19 runder (127,414 km), slik at det var tre herreløpere som skulle slåss om å være igjen til slutt. Den utpekte favoritten, Harald Bjerke, slet med næringsinntak og måtte gi seg etter 21 runder. En runde senere kastet Håkon Meland-Tangen inn håndkleet, og dermed var Håkon Nesteby alene på startstrek på 23. runden som han fullførte i visshet om at han ville vinne dersom han kom til mål.Alt i alt var det 10 kvinner og 17 menn på start første runde lørdag klokken 09. Søndag litt før 08 løp vinneren i mål.Jenter i farta, Line Scheistrøen til høyre. (Foto: Jon Asphjell) Resultater: PLASS NR NAVN K/M RUNDER 1 9 Håkon NESTEBY M 23 WINNER 2 10 Håkon MELAND-TANGEN M 22 DNF 3 13 Harald BJERKE M 21 DNF 4 31 Deimante RAZUKIENE K 19 DNF 5 26 Ida STEIRO K 17 DNF 6 14 Lars Erik GYLLAND M 14 DNF 7 6 Kristin SOLBAKKEN K 13 DNF 7 27 Jon Egon SØRBØ M 13 DNF 8 8 Remi KRISTENSEN M 12 DNF 8 25 Tom Edward SIMONSEN M 12 DNF 9 34 Ninette BANOUN K 11 DNF 10 1 Jon-Andre FOSSTVEDT M 10 DNF 11 11 Thomas BANG M 9 DNF 12 14 Heidi SPADA K 8 DNF 12 20 Alexander AURDAHL M 8 DNF 12 22 Thomas LARSEN M 8 DNF 12 33 Leif ABRAHAMSEN M 8 DNF 13 5 Line Scheistrøen K 7 DNF 13 12 Mari JØRGENSEN K 7 DNF 13 15 Karolina VIKTORSSON K 7 DNF 13 21 Stig AXELSEN M 7 DNF 13 29 Daniel STODDART M 7 DNF 13 32 Christine MARCUSSEN K 7 DNF 14 24 Pål FREDRIKSEN M 6 DNF 15 7 Geir Arne LODGAARD M 5 DNF 16 3 Magne BONDKALL M 4 DNF 17 16 Camilla KINDVALL K 1 DNF Noen har som mål å vinne, noen vil løpe lengst mulig og ganske mange har som mål å klare ultradistanse (43km+) dvs minst 7 runder på Ekeberg. Backyard-sangen Løpsarrangør Jon Asphjell kunne også lansere den nye Backyard-sangen, som han framførte i Tennisklubbens lokaler før løpet, filmet av Anita Kråkmo (en annen backyard-arrangør):



Har du lyst til å løpe Backyard Ultra?

