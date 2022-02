Kondis kommer tilbake med fyldige og oppdaterte reportasjer i løpet av dagen.



Så var det klart for Sevilla Maraton 2022. Søndagen kom med 11-12 grader, lett bris og generelt pent vær på start. Som du kan lese av gårsdagens forhåndsomtale så stilte Norge med 43 deltakere på startlisten, hvorav tre løpere i elitefeltet. Sondre Nordstad Moen, Weldu Negash Gebretsadik og Magnus Tuv Myhre. Klokken 08:30 gikk startskuddet, og det var en sann glede og endelig se et stort maratonfelt legge av gårde igjen.



Løpets gang - Første del (10/15 kilometer)

Etter 15 kilometer var det en stor tetgruppe som ble ledet an av blant andre Adeladlew Mamo (debutanten fra Etiopia), Ghirmay Ghebreslassie (Eritrea) og de to harene Enock Onchari og Wilfred Kimeli Kimitei (Kenya). Passeringen gikk på 44:19. I dameklassen lå åtte løpere sammen ved passering 15 kilometer, anført av den kanskje største favoritten, Alemu Megertu fra Etiopia. Passeringstid var 49:12 og tilsvarte sluttid på 2:18-tallet. Solid løping av damefeltet så langt.



Teten passerer ved 12 kilometer. (Foto: Kjell Vigestad)

Sondre Nordstad Moen la seg på kilometertider på eller rett under 3:00 den første halvdelen av løpet (15 km), noe som tilsvarte cirka 30. plass. Han passerte 10 kilometer på 29:52 som indikerer en sluttid rundt 2:06. Magnus Tuv Myhre hadde fått i oppgave å løpe sammen med Nordstad Moen den første halvdelen av løpet, blant annet for å "bremse" ham litt.



Sondre Nordstad Moen og Magnus Tuv Myhre holder sammen etter 12 kilometer. (Foto: Kjell Vigestad)

Weldu Negash Gebretsadik holdt en 3-4 sekunder lavere hastighet enn Moen den første delen av løpet. Han passerte 10 kilometer på 30:34 på en 44. plass. Enn så lenge er det samme fart som han vant med da han satte sin personbeste i Rotterdam i 2014 (2:09:14). Forrykende åpning!



Ebrahim Abdulaziz løp de første 10/15 kilometrene med snitthastighet på 3:11 per kilometer, og passerte 10 kilometersmerket på 31:55. Han var på dette tidspunktet fortsatt inne blant de topp 100. Han holdt enn så lenge et høyere tempo enn da han løp 2:16:38 i Berlin i 2017 (PB).



Hva så med Kristian Ulriksen? Mannen som velkjent jakter sub 2:20. De første 15 kilometrene lå han stabilt på 3:18-fart. Han passerte 10 kilometer på 33:04, og ved passering 15 kilometer på 49:40 lå han på skjema til 2:19:43 (!) Hadde han god kontroll? Ulriksen og Alexander Kirkeberg løp helt identisk så langt. Sistnevnte har pers på 2:20:59 fra Berlin i 2019.



Løpets gang - Passering halvmaraton

Harene jobbet fortsatt i front sammen med et stort felt. Debutanten Mamo har vært het på grøten og tatt en del føringer. Halvmaraton ble passert på 1:02:29 av teten. Med andre ord lå det an til løyperekord halvveis og en tid rundt 2:05:00. Løyperekorden er fra 2020 og lyder 2:05:48. Åtte dameløpere var redusert til syv da halve løpet var unnagjort, og de største favoritteke var fortsatt med. Passeringstid 1:09:24. Litt nedgang i tempo.



Nordstad Moen hadde ved passering halvveis beholdt cirka samme tempo og lå jevnt på 3:00-fart. 21,1 kilometer ble passert på 1:03:28 og på 32. plass. Gebretsadik og Abdulaziz holdt også farten bunnsolid og noterte henholdsvis 1:04:38 og 1:07:27 halvveis. Ulriksen og Kirkeberg løp fortsatt skulder til skulder ved passering og hadde fortsatt sub 2:20 innen rekkevidde. Men var den en viss negativ tendens vi så? 1:10:02 tilsvarte sluttid på feil side av 2:20, og kilometertidene hadde gått et par sekunder ned.



Tuv Myhre ga seg etter å ha guidet Nordstad Moen den første mila.

Løpets gang - Passering 30 kilometer

En hare var fortsatt med men Mamo var stod for "trekkingen". Åtte løpere hadde fått en liten luke til neste forfølgergruppe, og passeringstid på 30K var 1:28:34. Det gikk med andre ord raskere i tet nå. Hos damene hadde to løpere fått en liten luke på snaue ti sekunder. Megertu var fortsatt i tet, sammen med Sisay Meseret Gola. Begge to fra Etiopia.



Så var det våre løpere da:

Nordstad Moen løp gjennom punktet akkurat 3 minutter bak tetgruppen på 1:31:34 og hastigheten hadde nå gått noe ned. Fortsatt på 30. plass, men med noe lavere hastighet løp han her jevnt med et skjema til 2:08:47. Og Weldu da? Han passerte kun 7 sekunder bak Sondre og holdt akkurat samme fart som han har hatt fra startstreken!



En annen som holdt jevn fart var Abdelaziz, som fortsatt løp 3:11-tider. Han passerte dette punktet på 1:35:47 og noterte den beste plasseringen hittil. 74. plass. Cirka fire minutter senere passerte Ulriksen og Kirkeberg. Fortsatt skulder til skulder, men tendens fortsatte i feil retning. 1:39:53 på punktet gir 2:20:29 til slutt.



Mål

Det ble til slutt en relativt klar seier til etiopiske Asrar Abderehman som satte inn en langspurt rett etter passering av 40 kilometer. Vinnertiden ble 2:04:42. Personlig beste med nesten 3 minutter, og løyperekord med over minuttet. På andreplass fulgte Mamo på 2:05:11. 3. plassen gikk til Ghebreslassie fra Eritrea på 2:05:33. For damene ble det favrotiten som løp i mål først. Megertu vant på 2:18:51. En god forbedring av persen på 2:21:10. På andreplass fulgte Gola.



Sondre Nordstad Moen ble til slutt nummer 23, med tiden 2:10:47. En tid han kanskje ikke er helt fornøyd med. Ebrahim Abdulaziz løp et svært godt disponert løp og satte solid personlig rekord med 2:15:02 på 56. plass. Han passerte altså Gebretsadik mot slutten av løpet. Dessverre var det 32 sekunder for seint til å klare EM-kravet på 2:14:30.



Gebretsadik kom i mål på 2:18:20, og hadde nok fått smake på en litt for høy fart de første 30 kilometrene. Han lå altså kun 7 sekunder bak Nordstad Moen ved passering 30 km. Sluttiden holdt til 68. plass.



Alexander Kirkeberg holdt ting godt sammen den siste halvmaratonen, og endte på 73. plass med 2:20:39. Kristian Ulriksen brøt dessverre løpet.



Topp 10 Menn // Norske eliteløpere

Plass Navn Nasjon Tid 1 Asrar Abderehman Etiopia 2:04:43 2 Adeladlew Mamo Etiopia 2:05:12 3 Ghirmay Ghebreslassie Eritrea 2:05:34 4 Adugna Takele Bikila Etiopia 2:05:52 5 Awet Habte Eritrea 2:06:25 6 Ayad Lamdassem El Houhcine Spania 2:06:25 7 Maru Teferi Israel 2:06:58 8 abdi Ali Gelchu Etiopia 2:07:15 9 Amare Girmaw Israel 2:07:35 10 Haimro Alema Israel 2:08:15 ...23 Sondre Nordstad Moen Norge 2:10:48 ...56 Ebrahim Abdelaziz Norge 2:15:03 ...68 Weldu Negash Gebretsadik Norge 2:18:21 ...74 Alexander Kirkeberg Norge 2:20:39



Topp 10 Kvinner

Plass Navn Nasjon Tid 1 Alemu Megertu Etiopia 2:18:51 2 Sisay Meseret Gola Etiopia 2:20:50 3 Yeshi Kalayu Chekole Etiopia 2:21:17 4 Chaltu Chimdesa Kumsa Etiopia 2:22:13 5 Jessica Piasecki Storbritannia 2:22:27 6 Kidsan Alema Gebremedhin Etiopia 2:22:28 7 Adawork Aberta Etiopia 2:23:39 8 Majida Maayouf Marokko 2:24:09 9 Gladys Pucuhuaranga Peru 2:25:57 10 Citlali Moscote Mexico 2:26:13

