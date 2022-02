Mer fra junior-VM i langrenn:

Alle de åtte norske kom seg velberga gjennom prologen, og to av de norske gikk også videre fra kvartfinaler og semifinaler og var klar for den avgjørende finalen. På herresida hadde Ansgar Evensen sett sterk ut i både prolog og heata, men i finalen havna han litt i bakevja og måtte nøye seg med den småsure fjerdeplassen.



Mangus Øyaas Håbrekke gikk offensivt og gjorde mye av drajobben i finalen, men han måtte se den sveitsiske favoritten Valerio Grond og den russiske outsideren Denis Filimonov gå forbi opp den siste bakken. Ved å holde Ansgar Evensen bak seg på oppløpet greide han likevel å sikre seg den siste medaljen.

– Jeg er veldig fornøyd med å ta bronse her i dag. Det hadde jeg ikke forventa, uttalte han til Skiforbundet etter løpet.



Enda mer fornøyd var den sveitsiske vinneren, som i semifinalen brakk staven, men etter en sterk opphenting likevel klarte å kvalifisere seg for finalen.

– Dette er ikke til å tro – jeg har har vunnet en gullmedalje! Denne konkurransen har jeg tenkt på gjennom hele sesongen. Semifinalen var særlig hard, men dette var fantastisk, fortalte Grond etter at gullet var sikra.







Suveren seier til svenske Moa Hansson

Vi begynner å bli vant med at sprint i langrenn for kvinner stort sett betyr svensk seier. Det ble det også i U23-VM på Lygna. Mona Hansson hadde den beste proglogtida, men brukte lite krefter i kvart- og semifinale før hun virkelig viste seg fram i finalen. Da strakk hun ut feltet allerede i den første bakken, og med god fart også opp den siste bakken kunne hun kontrollere inn.

– Jeg følte meg bra i dag. Jeg prøvde å være smart og spare krefter i den kraftige vinden på heatene, og i finalen følte jeg meg sterk, fortalte den svenske gullvinneren til Skiforbundet.



Sølvet gikk til polske Monika Skinder, mens russiske Nataliya Mekryukova og norske Hanne Wilberg Rofstad hadde en fight om bronsen. Ropstad lå på tredjeplass opp den siste bakken, men den russiske jenta kom på utsida, skar over skiene til Ropstad slik at hun falt, og etter det kom Ropstad aldri a jour.



NRK-ekspert Fredrik Aukland mente passeringen til Mekryukova var et brudd på reglementet, men juryen valgte å ikke deplassere henne.



Hanne Wilberg Rofstads egen opplevelse av situasjonen var slik:

– Jeg sikta mot inneren da russeren kom fra sida. Det ble noe kontakt som gjorde at jeg snubla. Det var kjedelig og det ble en sur fjerdeplass, men det er nok lite å få gjort med det hvis juryen har bestemt seg, fortalte Rofstad i intervju med NRK.





Moa Hansson (midten) sikra seg gullet, mens sølvet gikk til polske Monika Skinder (til venstre) og bronsen til Nataliya Mekryukova. (Foto: Norges Skiforbund)







Alle resultat



Foran konkurransen ble det bestemt at det russiske flagget ikke skulle heises og at den russiske nasjonalsangen ikke skulle spilles dersom en russisk utøver gikk til topps. Nå skjedde ikke det i sprinten der det var den sveitsiske og svenske nasjonalsangen som ble spilt.



TV2 melder at de ukrainske utøverne som deltar på Lygna tilbys å få bli i Norge etter at konkurransene er ferdig. Norges Skiforbund og arrangøren på Lygna har oppretta en spleis for å gjøre dette mulig. Der kan de som ønsker det, bidra.