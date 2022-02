Tidligere år har det vært nesten 400 påmeldte til Kvaløya Skimaraton utenfor Tromsø. Men to år med avlysninger på grunn av korona har satt sine spor. Likevel var det drøyt 250 påmeldte, og ca. 210 startende, da årets utgave av Kvaløya Skimaraton ble arrangert lørdag.





Etter to år med avlysninger på grunn av korona kunne deltakerne igjen stille til start på Kvaløya Skimaraton. (Arrangørfoto: Ole-André Helgaas)



På maratondistansen var det 72 fullførende (58 menn og 14 kvinner). Raskest av disse var Daniel Stock, Vadsø Skiklubb som vant herreklassen på 2.07.29. Nummer to ble Jakob Brones Engen, Kvaløysletta Skilag på 2.10.44, mens svenske Martin Bergstrøm tok 3. plassen på 2.11.07.



Kvinneklassen ble vunnet av Merete Myrseth, Kvaløysletta Skilag på 2.38.41. Her gikk 2. plassen til Silja Fjærestad Hønsi på 2.45.05, mens Linn Viksund ble nummer tre med 2.45.40. Begge de to sistnevnte gikk for Tromsøstudentenes Idrettslag.



På halvmaraton var det 11 fullførende i konkurranseklassen (10 menn og 1 kvinne). Robert Skog Kristiansen, Tromsø Skiklubb, vant herreklassen på 1.08.40, mens Celina Kristin Hansen, Kvaløysletta Skilag, vant kvinneklassen på 2.02.23.





Daniel Stock med pokalen som årets vinner av Kvaløya Skimaraton. (Arrangørfoto: Ole-André Helgaas)

Komplette resultater i konkurranseklassene



Menn maraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Daniel Stock Vadsø Skiklubb M26-30 2:07:29.0 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag M21-25 2:10:44.0 3 Martin Bergström Ksat BIL M26-30 2:11:07.0 4 Sigurd Arne brones Engen Kvaløysletta Skilag / TMB M21-25 2:17:23.0 5 Ola LIER Tromsøstudentenes Idrettslag M21-25 2:22:11.0 6 Morten Harjo PETTERSEN Vadsø Skiklubb M31-35 2:24:22.0 7 Øyvind Lyngedal Tromsø Skiklubb Langrenn M46-50 2:25:30.0 7 Knut Ørjavik Team Ørjavik / BUL Tromsø M21-25 2:25:30.0 9 Krister Kjølmoen NARVIK M41-45 2:26:35.0 10 Torjus Narvesen Fossli Tromsøstudentenes Idrettslag M21-25 2:29:39.0 11 Leif Holen Breivikingan BIL M46-50 2:31:58.0 12 Truls August Krogh IL. Nordkyn M19-20 2:32:09.0 13 Jacob Senderud STORLI Tromsøstudentenes Idrettslag M26-30 2:32:16.0 14 Marius Renå Tromsøstudentenes Idrettslag / TSI Langrenn M21-25 2:36:04.0 15 Hans-Erik Børve Salangen IF-Ski M51-55 2:36:24.0 16 Magnar Slåtto TUIL Tromsdalen Ski / Ksat BIL M46-50 2:37:17.0 17 Ivar Fredheim Øvre Salangen IL M19-20 2:38:41.0 18 Kim Daniel IVERSEN Salsbruket IL M31-35 2:40:36.0 19 Ronald Seglsten Tromsø Skiklubb Langrenn M56-60 2:41:16.0 20 Ola Gjefsen Tromsøstudentenes Idrettslag M26-30 2:41:36.0 21 Iver Martinsen TOMASJORD M31-35 2:41:37.0 22 Toralf Melsom TROMSØ M51-55 2:43:13.0 23 Tobias Ryberg TROMSØ M31-35 2:45:26.0 24 Erik Steene Tromsø Skiklubb Langrenn M46-50 2:45:42.0 25 Martin Skogstad Nordlys M26-30 2:46:21.0 26 Kristian Johansen Tromsøstudentenes Idrettslag / TSI Langrenn M26-30 2:49:47.0 27 Asbjørn Tøllefsen Kilkameratene, IF M66-70 2:49:56.0 28 Einar Fossøy Gulbrandsen Tromsøstudentenes Idrettslag M26-30 2:50:49.0 29 Per Inge Lyngvær Narvik Skiklubb M51-55 2:50:58.0 30 Marius Pedersen Narvik Skiklubb M41-45 2:51:36.0 31 Alf Eirik Røkenes TUIL Tromsdalen Ski / Ksat Bil M56-60 2:56:39.0 32 John Lindrupsen Kvaløysletta Skilag M66-70 2:57:08.0 33 Anders Hojem PwC M26-30 2:57:45.0 34 Karl Sverre Knutsen LILLEHAMMER M26-30 2:58:33.0 35 Per Arneberg BUL Tromsø M56-60 2:59:15.0 36 Knut Reite Sif ski M41-45 3:00:12.0 37 Stein Olaf Kollstrøm Tromsø Skiklubb Langrenn M46-50 3:02:04.0 38 Paul Fjellstad Prestøra M46-50 3:02:13.0 39 Arnulf Kjeldsen Ksat BIL M61-65 3:03:45.0 40 Jan Børre Balto Real Romsa VS M31-35 3:04:40.0 41 Jørn Bjørkestad Kvaløysletta Skilag / Team Inventum M56-60 3:04:53.0 42 Arild Brygghaug Senja Ski M76+ 3:05:04.0 43 Knut Bach-Gansmo Nordreisa IL M66-70 3:06:55.0 44 Andreas Robertsen Tromsø Skiklubb Langrenn M46-50 3:13:55.0 45 Arild Sørsand Lyngen/Karnes IL M71-75 3:14:16.0 46 Lars Tore Sørensen Tromsdalen UIL / Habil Forvaltning M46-50 3:18:22.0 47 Espen Norbye Staketrening til Vasaloppet M46-50 3:18:24.0 48 Torleif Selseng Josefvatn IL M66-70 3:22:09.0 49 Torstein Nygård Johansen Tromsø Skiklubb M46-50 3:25:20.0 50 Nils Thomas Songstad Tromsø Skiklubb Langrenn M51-55 3:27:57.0 51 Brage Larsen Sollund Kreftforeningen M31-35 3:31:59.0 52 Vegard Hundeide Magnussen TSI Langrenn M21-25 3:40:23.0 53 Per Christian Lindberg Kvaløysletta Skilag M56-60 3:40:41.0 54 Erlend Ytreberg TROMSØ M21-25 3:40:56.0 55 Kristian Ytreberg KVALØYA M31-35 3:41:04.0 56 Øyvind Kolstad TROMSØ M31-35 3:43:03.0 57 Sigmar Arnarsson Storsteinnes IL / Elvevoll Settefisk AS M41-45 3:49:54.0 58 Arnulf Godtlieb Hanssen Solli Trappefabrikk AS M71-75 4:05:32.0



Kvinner maraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Merete Myrseth Kvaløysletta Skilag K26-30 2:38:41.0 2 Silja Fjærestad Hønsi Tromsøstudentenes Idrettslag K26-30 2:45:05.0 3 Linn Viksund Tromsøstudentenes Idrettslag K26-30 2:45:40.0 4 Olaug Grut Andersen Tromsøstudentenes Idrettslag K21-25 2:46:23.0 5 Line Elise Heimdal Bardu IL K51-55 2:48:14.0 6 Åsta Sørensen Kielland Tromsøstudentenes Idrettslag K21-25 2:55:34.0 7 Ingvild Fossgård Tromsøstudentenes Idrettslag K21-25 2:57:31.0 8 Maeve Mcgovern TROMSØ K31-35 3:11:50.0 9 Astrid Lægran Tromsøstudentenes Idrettslag K26-30 3:21:54.0 10 Idun Eiken Multiconsult BIL Tromsø K26-30 3:34:52.0 11 Gerit Pfuhl UiT BIL K41-45 3:47:40.0 12 Karen Blomli Tromsø Skiklubb Langrenn K71-75 3:55:24.0 13 Grethe Albrektsen TRONDHEIM K56-60 4:03:30.0 14 Kristin Julie Nilsen Troms Kraft K51-55 4:25:36.0



Menn halvmaraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Robert Skog Kristiansen Tromsø Skiklubb Langrenn M19-20 1:08:40.0 2 Ottar Sagerup Kvaløysletta Skilag M17-18 1:16:32.0 3 Jo Olsen Rørvik Tromsø Skiklubb Langrenn / Team Rørvik M13-14 1:18:16.0 4 Henning Strand Kvaløysletta Skilag M19-20 1:20:46.0 5 Håkon Romsaas Tromsø Skiklubb Langrenn M13-14 1:27:06.0 6 Birk Helgeland Kvaløysletta Skilag M13-14 1:27:19.0 7 Erlend Olai Hjort-Larsen Kvaløysletta Skilag M13-14 1:35:10.0 8 Henrik Martinsen Kvaløysletta Skilag M13-14 1:36:41.0 9 Benjamin O. Sammut Heming IL M13-14 1:58:26.0 10 Samuel P. Sammut Heming IL M13-14 1:58:42.0



Kvinner halvmaraton

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Celina Kristin Hansen Kvaløysletta Skilag K13-14 2:02:23.0



