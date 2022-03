Moraløpet ble gjennomført på kaldt men fint vinterføre lørdag. Rennet ble naturlignok gjennomført på vanlig klassisk vis med festesnøring under skiene for de aller fleste, og pga. lite snø nede i Rendalen var løypa kuttet med målgang på Vestlund i Fiskviklia i stedet for på Åkre. Det var samme målgang som for to år siden, men noen justeringer på traséen gjorde løypa ca. 2 km lenger enn den i siste pre-korona-utgaven - men vel 3 km kortere enn den originale Moraløypa.





Ida Ulvmoen Brænd og Jon Erling Brænd fra den ene arrangørklubben Stor-Elvdal SK etter gjennomført samløp i trimklassen med tidtaking. (Foto fra Moraløpets facebookside)

Nesten 200 deltagere

49 gjennomførte rennet på tid, 28 i ordinære turrennklasser og 21 i trimklassen med tidtaking. 105 trimmere, blant dem noen helt ned i 7-årsalderen, gikk over kjølen, og 25 unger koste seg med skilek på Minimora i målområdet.



Mora-arrangørene fikk nok en gang gode skussmål på atmosfæren, terrenget og ikke minst løypene som var spesielt stødige i år. Oppslutningen blant de aktive turløpere har vært langt høyere tidligere, men med 180 deltagere med smått og stort var oppslutning nesten på høyde med 80-årsjubileet i 2020. Alt i alt ble det en flott dag med mye skiglede for store og små i et av de få turrennene som holder stolte skitradisjoner i hevd i Midt- og Nord-Østerdalen.





Svein Erik Våler fra Stor-Elvdal SK var raskeste trimmer over Mora i år. (Foto fra Moraløpets facebookside)

Spurt-suksess

Blanr de aktive ble det spurtduell på det korte oppløpet mellom Jan Christian Kjærnli fra Rendalen og Jørgen Schølberg fra Tynset der hjemmefavoritten, akkurat som for to år siden, trakk det lengst strået og vant på 1.07.55. Hilde Redtrøen fra Tylldal IL var best av bare to damer i aktive aldersklasser på tiden 1.40.08. Sven Erik Våler vant trimklassen på tid, der sprekeste jente var Ida Ulvmoen Brænd. Skolekampen mellom Stor Elvdal og Rendalen endte med seier til Rendalen i år.



Hilde Redtrøen, Tylldal IL suste over mål som første dame. (Foto fra Moraløpets facebookside)



Alvdølen Sigurd Eggen var sekundet foran rendølen Nils Granrud. (Foto fra Moraløpets facebookside)



Resultatliste Moraløpet 05.03.2022: Kvinner: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Hilde Redtrøen Tylldal IL K 30-34 år 1:40:08.1 0:00.0 2 Karine Travaillaud AMERSFOORT K 40-44 år 1:57:18.7 17:10.6 Menn: 1 Jan Christian Kjærnli Rendalen IL M 20-24 år 1:07:55.2 0:00.0 2 Jörgen Schjölberg Tynset IF M 20-24 år 1:07:55.3 0:00.1 3 Pål Hafstad Eggset Alvdal IL M 30-34 år 1:09:24.4 1:29.2 4 Simen Cook Halvorsen Ullensaker Skiklubb M 18-19 år 1:09:24.8 1:29.6 5 Kasper Sundet Engerdal Sp.Kl. M 20-24 år 1:10:16.8 2:21.6 6 Sebastian Rød Feragen Tynset IF M 18-19 år 1:15:00.8 7:05.6 7 Sigurd Eggen Alvdal IL M 30-34 år 1:17:59.8 10:04.6 8 Nils Granrud Rendalen IL M 45-49 år 1:18:00.3 10:05.1 9 Ole Martin Nyberget Stor-Elvdal SK M 55-59 år 1:18:15.6 10:20.4 10 Nils Helge Kirkbakk Tynset IF M 30-34 år 1:18:28.6 10:33.4 11 Tord Busterud Stor-Elvdal SK M 45-49 år 1:19:24.3 11:29.1 12 Mikkel Breie Nystuen Rendalen IL M 16-17 år 1:19:46.8 11:51.6 13 Amund Gresberg Røhne M 25-29 år 1:20:58.7 13:03.5 14 Henning Aasen Vaaler IF M 50-54 år 1:21:42.3 13:47.1 15 Jørn Olav Dæhli Tolga IL M 50-54 år 1:21:49.0 13:53.8 16 Jan-Rune Gilde Hitterdal og Feragen IL M 55-59 år 1:22:19.6 14:24.4 17 Kristian Horne Nittedal IL M 30-34 år 1:28:41.9 20:46.7 18 Esten Nytrøen Rendalen IL M 18-19 år 1:29:15.8 21:20.6 19 Severin Myrbakken Stor-Elvdal SK M 55-59 år 1:29:25.3 21:30.1 20 Odd Arild Strand Stor-Elvdal SK M 75 år+ 1:30:46.4 22:51.2 21 Harald Jordet Tolga IL M 60-64 år 1:32:29.3 24:34.1 22 Kristian Nytrøen M 30-34 år 1:38:20.8 30:25.6 23 Jan Erik Halvorsen Ullensaker Skiklubb M 60-64 år 1:39:28.1 31:32.9 24 Per Arny Bakken Trysilgutten IL M 70-74 år 1:47:54.7 39:59.5 25 John Svendsberget ELVERUM M 50-54 år 1:55:04.5 47:09.3 26 Johan Ragnar Eggen Alvdal IL M 65-69 år 2:14:06.1 1:06:10.9 Trim på tid - kvinner: 1 Ida Ulvmoen Brænd Stor-Elvdal SK Trim på tid 2:24:48.6 0:00.0 2 Mathilde Wineng Trim på tid 2:41:22.7 16:34.1 Trim på tid - menn: 1 Sven Erik Våler Stor-Elvdal SK Trim på tid 1:32:18.3 0:00.0 2 Mathis Breie Nystuen Rendalen IL Trim på tid 1:37:33.9 5:15.6 3 Lars Martin Sletten Trim på tid 1:49:09.1 16:50.8 4 Alf Eldar Bergseth Trim på tid 1:51:25.4 19:07.1 5 Christian Borgen Moen Trim på tid 1:57:39.2 25:20.9 6 Viggo Lillestu Rendalen IL Trim på tid 2:04:11.9 31:53.6 7 Roy Jenssen Trim på tid 2:04:12.0 31:53.7 8 Halvor Lillestu Rendalen IL Trim på tid 2:04:17.0 31:58.7 9 Morten Ottershagen Trim på tid 2:06:20.6 34:02.3 10 Mikael Ottershagen Trim på tid 2:07:03.4 34:45.1 11 Hein Iversen Atna IL Trim på tid 2:07:18.6 35:00.3 12 Kristoffer Nyberg Åslia Skilag Trim på tid 2:13:31.5 41:13.2 13 Stig Andrè Torkilseng Trim på tid 2:17:02.6 44:44.3 14 Kenneth Mathisen Trim på tid 2:22:02.8 49:44.5 15 Jon Erling Brænd Stor-Elvdal SK Trim på tid 2:25:02.7 52:44.4 16 Steffen Gustavsen Trim på tid 3:03:02.8 1:30:44.5 17 Thomas Skjennum Trim på tid 3:22:00.8 1:49:42.5 18 Nicholas Langseth Trim på tid 3:22:09.2 1:49:50.9 19 Elyas Jannaouni Trim på tid 3:22:12.4 1:49:54.1



