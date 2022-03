Jubileumskaka med bilde av den lokale skilegenden Elling Rønes som levde hele sitt liv kort veg fra løypetraséen og hadde skolevegen sin langs deler av den. (Foto: Tore Stengrundet)



I aktive klasser startet 13 løpere som i år kunne velge helt fri teknikk for første gang. Det var en perfekt dag for skigåing og mange blide fjes i løypa.

14-åring på 2. plass

De fire første i aktiv klasse var i følge i 4-5 kilometer, men så seilet Qinghang He fra og økte til minuttet i mål, med en gjennomsnittsfart på ca. 25 km/t. Kristian Moen Bonden var, tross fall og sin unge alder, best i den jevne kampen om andreplassen. Det var sterkt av en fjortenåring i et renn på 18 km.

40 år på rad

En annen god prestasjon stod Stein Trygve Simensen for som gikk for førtiende gang og dermed har gått samtlige renn! Førtiårsfeiringen ble som seg hør og bør markert med marsipankake i rikelige mengder.



Kittilirennet 2022 på Facebook



Forhåndsomtale 2022: Kittillirennet i Trysil feirer 40 år med fristil søndag



Reportasjer fra Kittilirennet på kondis.no:

2021: Alvar Myhlback suveren i Kittillirennet i Trysil

2019: Lars Bovold spurtet til seier Kittillirennet

2018: Fotofinish i Kittillirennet i Trysil

2016: Tore Stengrundet vant Kittillirennet klart





Lars Martinsen krysser målstreken som 5. mann. (Foto: Tore Stengrundet)





Det var to "ungrysser" på start. Her Julian Paula (17) som kom på 6. plass. (Foto: Tore Stengrundet)





Torfinn Sandbakk sverget til klassisk. (Foto: Tore Stengrundet)



Resultater Kittillirennet, fri 13.03.2022:



Damer:

Anita Moen 47.10 Lene Stengrundet 1.07.04

Herrer: