Henning Mortensen, Lillehammer IF/Sportsmanden kunne glise bredest for fjerde gang i vinter. (Foto fra Hamarkarusellens facebookside)Selv om det ble bare 20 startende i det siste løpet for denne vinteren, var stemningen like god blant de som løp. Kanelsnurrene etter målgang smakte også strålende. Nå er vintersesongen til ende, og det er tid for å kåre heltene som har vist kontinuitet gjennom vinterhalvåret.