Inntil nå har det årlig blitt arrangert VM i halvmaraton, men i sitt første møte for i år vedtok det internasjonale friidrettsforbundet, World Athletics, at verdensmesterskapet fra og med 2023 også skal inkludere 5 km og 1 engelsk mile.



Mesterskapet vil gå over to dager og samtidig skifte navn fra "World Half Marathon Championships" til "World Athletics Road Running Championships". Dette vil altså være et VM i gateløp. Det har også blitt spekulert i om mesterskapet vil inkludere 10 km, men dette er foreløpig ikke vedtatt. Det som derimot er bestemt, er at Riga i Latvia vil være vertsby for mesterskapet i 2023. Mesterskapet vil dessuten inkludere masseløp som er åpent for alle - slik det ble gjort fra og med da København arrangerte VM i halvmaraton i 2014.



Inneværende åres VM i halvmaraton skal arrangeres i Yangzhou i Kina. Opprinnelig 20. mars, men har siden blitt utsatt til 13. november.



I sitt møte vedtok World Athletics også at innendørs-VM i friidrett i 2024 skal arrangeres i Glasgow 1. - 3. mars og at U20-VM samme år skal arrangeres i Lima i Peru 20. - 25. august.



