Det var både mange gode resultater og god stemning med hele familien da Vårens Raskeste Eventyr ble arrangert. Dette var navnet på tunnelløpet som Gneist arrangerte i de nye og moderne tunnelene som nå står klare for å sluse biltrafikken mer effektivt og raskere forbi Lagunen Storsenter og til den nye motorveien mellom Bergen og Os.

Veiene og tunnelene er ferdige, men de skal nå klargjøres for bruk, noe som tar en del måneder. Veianlegget skal åpnes til høsten.

Det var sol og varmende vårlig vær under løpet, det var nesten synd å tilbringe dagen i tunnelene. Men start og mål var i hvert fall ute i solen, i et nytt stort veikryss i Rådalen. Det blir vel første og siste gang noen griller pølser og hygger seg her.

De nye veiene er laget med tanke på å holde høy fart, og de er dermed dosert i slakke svinger og svært gradvise høydeforskjeller, noe som også løperne hadde nytte av, selv om det ikke gikk like fort som bilene kommer til å kjøre.

Det var seks menn som løp 10 km under 35 minutter og det var gode tider i alle klassene og distansene. Det var to løyper, på 5 og 10 kilometer. De som løp 10 kilometer fikk med seg absolutt hele tunnellsystemet med vendinger både på Flyplassveien og på Nordås. Det er et tunnelløp i hver kjøreretning så her var det ut for å løpe inn i den parallelle tunnelen tilbake igjen.

Det var også et barneløp, så her ble det en skikkelig familiesøndag, midt i det store veikrysset mellom tunnelene.

De alle ivrigste fikk med seg både 5 og 10 kilometer. En av disse var Eli Anne Dvergsdal som vant begge distansene, på tider som kommer høyt opp på årets Kondis-statistikk. Hun var ganske suveren, og var et par minutter foran neste kvinne på begge distansene.

Blant mennene så var det Philip Massacand som var først i mål på 10 kilometer, der han holdt greit unna for Daniel Beeder og Tage Morken Augustson som jaget bak ham.

På 5 kilometer var det Trygve Feidje Mjelde som tok seieren foran Andreas Iden og Daniel Jacobsen.

Det kommer enda et løp på disse veiene i juni, da er det tunnelene i retning av Os som skal være løype.



Start på 5 km aktiv. I bakgrunnen ser vi de nye tunnelene i retning av Os, de skal løpes i juni. I forgrunnen ser vi Andreas Iden (84) og Trygve Feidje Mjelde (91) posisjonere seg i front.



Det ble en fin vårdag midt i det nye plankrysset mellom tunnellene mot Os og Nordås. Her er det Tom-Erik Martinussen som får en sponset pølse.



Eli Anne Dvergsdal kan nå kalle seg den store tunnel-løperen i Bergen, hun vant både 5 og 10 kilometer. Her sammen med herrevinner av 5 km Trygve Feidje Mjelde.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 85 Eli Anne Dvergsdal Gneist K20-34 16:29 2 83 Siren Rosenlund Necon K20-34 18:14 3 80 Ronja Furevik Ask Friidrett K11-14 19:44 4 7 Ingvild Kåshagen BØNES K20-34 19:58 5 49 Cecilie Pernille Thomassen Varegg Fleridrett K50-54 20:00 6 67 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 23:38 7 90 Anna Førde Skjerven Bjarg K11-14 24:24 8 68 Anje Müller Gjesdal Norce Norwegian Research Centre AS K45-49 24:47 9 304 Gunn Skaugrud NESTTUN K55-59 26:15 10 26 Cecilie Anita Tindeland Higraff Fjord Maritime AS K35-39 26:52 11 2 Janne Molnes RÅDAL K50-54 27:05 12 11 Valborg Baste BERGEN K60-64 28:46 13 89 Kristine Solheimsnes Equinor BIL K35-39 29:46 14 50 Gudrun Rokne BERGEN K50-54 30:54 15 41 Herborg Blakstad Maratonkarusellen K80-84 38:32

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 91 Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL M20-34 14:40 2 84 Andreas Iden Gneist Friidrett M20-34 14:51 3 79 Daniel Jacobsen Gular M20-34 15:11 4 53 Emil Namtvedt Viking / TIF Viking Langrenn M15-19 15:58 5 78 Nikolas Jon Aarland Gular M20-34 16:09 6 81 André Aasen Onesubsea/Schlumberger M20-34 16:13 7 47 Endre Hartvedt Haugen Fyllingen IL Friidrett M11-14 16:30 8 96 Jon-Henning Gullbrå Hilleren Ask Friidrett M20-34 16:35 9 29 Lars-Erik Notevarp Bjørge Varegg Fleridrett / Equinor BIL M20-34 16:36 10 5 Tord Andresen Gneist Friidrett M15-19 16:39 11 87 Espen Utgård Sæther LAKSEVÅG M20-34 16:46 12 30 Tristan Kahrs Guldbrandsen Viking / Tif Viking M15-19 16:48 13 40 Martin Mjelde Gneist Friidrett M11-14 17:01 14 14 Nils August Flornes Rustad Fana IL / Fana IL Friidrett M15-19 17:16 15 15 Trygve Buanes Viking / TIF Viking M40-44 17:21



Vinnerne på 10 km: også her var det Eli Anne Dvergsdal. Beste mann var Philip Massacand.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 643 Eli Anne Dvergsdal Gneist Friidrett K20-34 35:46 2 648 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb K40-44 37:26 3 653 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb K45-49 39:24 4 483 Torunn Jensen Varegg Fleridrett K20-34 39:48 5 581 Anne-Mette Juuhl Gular K35-39 39:52 6 630 Ine Birgitte Nyhus Varegg Fleridrett K20-34 40:38 7 426 Ida Gudbrandsen MO I RANA K20-34 43:45 8 449 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 / Idrett Uten Alkohol K45-49 44:16 9 848 Elin Skjerven Talhaug SØREIDGREND K40-44 47:36 10 856 Anne Alice Runner Team Melkesyre K20-34 48:57 11 537 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 49:02 12 741 Renate Sortehaug BRUVIK K35-39 49:45 13 774 Kirsti Gaupseth Aker Solutions K40-44 50:29 14 825 Ruth Ramslien BERGEN K20-34 50:33 15 780 Tone Irgens Henanger Bergen Triathlon Club K45-49 50:35

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 645 Philip Massacand Gneist M20-34 31:48 2 638 Daniel Beeder Gular M20-34 32:07 3 457 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett / Team Kjell M20-34 32:10 4 585 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M40-44 33:05 5 440 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Team Trivest M35-39 33:50 6 580 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb / BFG Bergen Løpeklubb/Equinor M40-44 34:46 7 409 Jan Tore Tellefsen BFG Bergen Løpeklubb M40-44 35:06 8 539 Øyvind Loftås FRI IL M40-44 35:22 9 595 André Aasen BFG Bergen Løpeklubb M20-34 35:26 10 641 Aksel Bjørhovde OSLO M20-34 35:28 11 628 Magnus Kallager Framo BIL M20-34 35:40 12 443 Erlend Hjelle Bjørgvin Løpeklubb M20-34 35:50 13 31 Noah B Raknes Osterøy IL / Team Batti M15-19 36:03 14 554 Eirik Emil Andresen Varegg Fotball M20-34 36:08 15 445 Eivind Kvitstein BFG Bergen Løpeklubb M20-34 36:09



Klart til start på barneløpet.



Full fart fra starten i solskinnet og rett inn i tunnelen. Ingvild Kåshagen og Ronja Furevik langer ut.



Gneist-trener Bjarte Eikanger lot ikke anledningen gå fra seg til å få løpt i disse tunnelene. Som man sier: "once in a lifetime".



Bjørnar Seim har foretatt vending på Nordås, nå skal han inn i tunnelen igjen. Ulriken i bakgrunnen.



Klassevinnernbe ble premiert, her er noen av dem fra 5 km: Cecilie Pernille Thomassen (K50-54), Anje Müller Gjesdal (K45-49), Ronja Furevik (K11-14), Cecilie Anita Tindeland Higraff (K35-39).



Klassevinnerne for menn 5 km.

Vending på Flyplassveien. Ut i fra pilene ser det ut til å løpes i feil kjøreretning. Heldigvis er ikke tunnelen åpnet for trafikk ennå.



Deltagermedaljen er et ekte samleobjekt og er ganske så stilig. At årstallet er feil skyldes forsinkelser både på grunn av pandemi og i veiprosjektet, men det samme skjedde tross alt med de Olympiske Leker i Bejing. Disse het OL 2020 selv om de foregikk i 2021.

Prosjektleder for hele anleggsprosjektet Sverre Ottesen fikk også med seg hvordan det var å løpe i tunnelene han hadde hatt ansvaret for å bygge. Han løp til og med begge distansene for å få med seg alt.



Ulrik Kallekleiv hadde fått med seg pappa Tor-Aanen Kallekleiv på 5 km mosjonsklasse. Men pappa fikk også med seg 10km aktiv der han tok et femteplass.

Klassevinnerne kvinner 10 km: Gerda Høvik Mathiesen, ? , Hanne Liland, Anne-Mette Juuhl.



Jon Iden vant klasse M60-64 på 5 km på sterke 21:24.

Klassevinnerne menn 5 km.



Klassevinnerne menn 10 km.



Etter barneløpet vamket det både medalje og sjokolademelk.



Løp Sammen Askøy hadde selvsagt en god gjeng med på løpet.