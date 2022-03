Midnight Sun Marathon (MSM) ble tvunget til å avslyse Mørketidsløpet som skulle gått i januar, på grunn av Covid-restriksjoner. Men nå er de på banen med et eksotisk vinterarrangement likevel – Arctic SnowShoe Race. Løpet har to distanser – 5 og 10 km – og ifølge startlista er 22 løpere fra hele fem forskjellige land påmeldt så langt. Flest er påmeldt 10 kilometeren, og 7 har meldt seg på i trimklassen.

"Trugeløping er ny idrettsdisiplin som er tatt inn under Norges Friidrettsforbund. Det er ikke mange i Norge som tenker konkurranse og idrett når man hører om truger, men det er mange som konkurrere på trugeløp i utlandet. I Italia er det største løpet med rundt 6000 deltakere, og det blir arrangert VM i trugeløp. Sist ble det arrangert i 2020 i Japan, og årets VM går i september i Caviahue-Copahue i Argentina", forteller daglig leder i MSM, Nils Hætta, i en pressemelding.

Han kan ellers rapportere om at det er ny påmeldingsrekord på maratondistansen i MSM med 1492 påmeldte per 20. mars. Den forrige rekorden var på 1303 påmeldte til 30-årsjubileet i 2019. Halvmaratonløpet har så å si like godt påmeldingstall med 1493, mens det totalt er påmeldt 3730 til Midnight Sun Marathon som arrangeres 18. juni. Hele 2301 av de påmeldte kommer fra utlandet.

"Vi regner med den store påmeldingstrykket fra de Norske deltakerne kommer i april. Er man ute etter å delta på de lengste distansene, er det på tide å legge inn påmeldingen nå. Det ser ut til at taket for antall påmeldte kan nærme seg på maratondistansen veldig snart, forklarer løpsleder Nils Hætta.



Det er bare å snøre på seg trugene og bli med på Arctic SnowShoe Race i Tromsø lørdag 26. mars. (Foto: Midnight Sun Marathon)





Det ser ut til å bli rekordgod deltakelse i sommerens Midnight Sun Marathon. (Foto: MSM / Truls Tiller)