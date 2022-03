Aldri har så mange nordmenn vært smittet av korona som i disse dager. Mandag kveld kunne vi lese om Jakob Ingebrigtsens positive koronatest, som kom dagen etter at han løp inn til andreplass og sølv i innendørs-VM på 1500 meter. Nå er det Karoline Bjerkeli Grøvdal sin tur.



Og historien er mer eller mindre den samme som hos Ingebrigtsen. Hun har akkurat (for to dager siden), gjort et fenomenalt løp i New York. Hun satte personlig rekord med 1:08:07 på halvmaraton i en tøff løype i New York, og ble nummer tre. Men i motsetning til Ingebrigtsen kjente Bjerkeli Grøvdal ingen symptomer under løpet. Grunnen til at hun i det hele tatt valgte å teste seg, var at kjæresten ble syk i USA og testet positivt ved hjemkomst.



Hun opplyser om koronasykdommen selv via egen Instagramkonto, og skriver:

- Etter å ha klart å unngå Covid i to år gikk det visst ikke lenger. Jeg har ingen symptomer enda, men tok test i dag fordi Magnus ble syk i NYC og han testet positivt i går da vi kom hjem. (...) Krysser fingrene for at jeg ikke får symptomer.



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957