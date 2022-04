NM 100 km pågår akkurat nå i Bergen, det er et arrangement i Maratonkarusellen og løypen som brukes av denne rundt omkring Fana Stadion.

Etter løpte 50 km ligger Sebastian Conrad Håkansson i tet på en stabil fart på 3:53 per kilometer. Hvis han holder denne til mål vil det gi en sluttid på 6:28, en forbedring av norgesrekorden med 17 minutter.

Som forventet så har Sebastian Conrad Håkansson gått rett i front og leder løpet. Han uttalte i et intervju med Kondis i denne uken at han skulle legge seg på en fart rundt 4 minutter per km. Han passerte 20 km på 1:17:36, noe som gir en fart på 3:53.

Ingrid Lid og Margunn Bye Tøsdal ligger best an av kvinnene.

