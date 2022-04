NM 100 km var en del av Bergen Ultra i Maratonkarusellen i Bergen. Her løp Sebastian Conrad Håkansson inn til en ny norsk rekord på denne distansen, og han og Ingrid Lie ble norgesmestre. Men Bergen Ultra hadde også løp på hel- og halvmaraton og på 63 kilometer. Her ble det gjort flere gode prestasjoner som vi selvsagt må omtale i Kondis.

1,5 maraton: 63 km

Først 63 kilometer. Her var det Tor-Aanen Kallekleiv som tok seieren i herreklassen med den gode tiden 4:06:17. Nå noteres det ikke offisielle rekorder på denne distansen, men det er muligens uoffisiell norgesrekord. Det var i hvert fall løyperekord, og Tor-Aanen mottok premieringen som var satt opp for løyperekorder.



Tor-Aanen Kallekleiv.

For Tor-Aanen Kallekleiv ble det debut på 63-km-distansen. Han startet løpet med å holde følge med Sebastian Conrad Håkansson, som løp den lengste distansen på 100 km. På grunn av ulike snupunkt ble de adskilt ved første vending.

Tor-Aanen var godt fornøyd med innsatsen sin, spesielt siden han ikke driver med så store treningsdoser som andre ultraløpere gjør:

– Jeg vil med dette slå et slag for hva man kan oppnå med en aktiv livsstil og knappe 30 km løping i uken. Jeg trener hjertet, men unngår for høy mekanisk belastning ved å kjøre hardøkter på sykkel, løp, ski, svømming, fotball og styrke. Har det gøy på hver økt og søker kvalitet med mye terskeltid. Det er det jeg rekker i en travel hverdag med 3 jobber, 3 unger, husbygging og mange andre prosjekter, skriver Tor-Aanen Kallekleiv på sin Facebook-konto.

– Hovedtreningen er en mil på sykkel til og fra jobb. Effektivt, billig og bra for miljøet.

Men det ble tøft på den tredje runden i løpet:

– Maraton har jeg etter hvert grei kontroll på, men selv om jeg kontrollerte inn en 2:41 på maratonen i sone 2 så måtte jeg virkelig ut i krigen på siste runden. Det er denne bankingen av beina jeg ikke har herdet kroppen til å tåle med få langturer. Men det mentale er kanskje like viktig i slike løp, så jeg visste at jeg aldri ville gi meg uansett så vondt det gjorde. Fokusere på å holde løpssteget og ta en kilometer av gangen, skriver Tor-Aanen Kallekleiv til sine følgere på Facebook.



Steffen Mjøs

Resultat menn 63 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 77 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Team Trivest Menn 35-39 4:06:17 2 1802 Steffen Mjøs Nygårdsvegen Langløperlaug Menn 40-44 4:29:40 3 1891 Ivar Strandenes Bergen Triathlon Club Menn 40-44 5:02:36 4 1893 Tomas Mikal Lind Eagan PARADIS Menn 50-54 5:34:31 5 1894 Gisle Pedersen Bergen Triathlon Club Menn 55-59 5:52:37 6 1889 Odd Edøy Sunndal IL Friidrett Menn 65-69 5:53:04 7 1869 Jan Wilhelm Werner PARADIS Menn 60-64 5:55:39 8 1875 Jan Bru BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 6:35:11 9 1801 Tore Hatlem HAUGLANDSHELLA Menn 35-39 6:44:35 10 1808 Per Gunnar Alfheim BFG Bergen Løpeklubb / PG Treningslab Menn 60-64 6:56:59 11 1892 Hans Christian Pettersen AVA of Norway Menn 40-44 DNF

Resultater kvinner 63 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1890 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb Kvinner 23-34 5:20:33 2 93 Marit Widding Team Stram Line/Jøsok Prosjekt Kvinner 40-44 5:35:29 3 1810 Tone Solberg JAKOBSLI Kvinner 23-34 5:47:10 4 133 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 50-54 6:02:11 5 96 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis Kvinner 60-64 6:30:41



Vinner av kvinneklassen ble Ida Slorafoss fra Romerike Ultraløperklubb.

Vinner av kvinneklassen ble Ida Slorafoss fra Romerike Ultraløperklubb. På de neste plassene fulgte Marit Widding, Tone Solberg, Hilde Beate Daland og Liv B. Jegteberg Lystad. Dette var også en rekkefølge som stort sett holdt seg gjennom løpet, men spesielt på de siste to milene skaffet Ida Slorafoss seg en bedre avstand ned til nummer to, Marit Widding.



Marit Widding.

Maraton

Leni Økland-Lihaug vant kvinnenes maraton, Lise Lithun på andreplass.



Leni Økland-Lihaug

Resultat kvinner maraton

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1856 Leni Økland-Lihaug BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 3:24:31 2 1822 Lise Lithun Gjesdal IL Kvinner 60-64 4:21:25



For herrene så ble det her fra start av en trio med Ketil Monssen, Sjur Ferkingstad og Andreas Bjørnen som fulgte hverandre tett gjennom første halvdel av løpet. Etter dette ble det noen differanser mellom dem, og mot slutten dro Ketil Monssen ifra og vant klart.



Ketil Monssen, Andreas Bjørnen og Sjur Ferkingstad var en tet-trio på helmaraton.

Resultat menn maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1848 Ketil Monssen BFG Bergen Løpeklubb Menn 35-39 2:39:56 2 1849 Sjur Ferkingstad Spirit Friidrettsklubb Menn 40-44 2:45:18 3 1816 Andreas Bjørnen Scalatori Veloci Menn 35-39 2:51:13 4 76 Stein Henrik Olaussen Varegg / Øl og Kondis Menn 35-39 2:53:40 5 1815 Stig Kongsvik Hyllestad IL Menn 35-39 3:01:23 6 1851 Geir Nygård Førde IL - Friidrett / Amalie i Mitt Hjerte Menn 50-54 3:06:19 7 1817 Rémi Karlsen Sotra Sportsklubb Menn 40-44 3:09:03 8 1895 Bjørn Heradstveit BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 3:14:50 9 1850 Sveinung Berge Sandnes IL Menn 45-49 3:17:20 10 1814 Marius Taugbøl Romerike Ultraløperklubb Menn 23-34 3:18:44 11 1884 Robert Nilsen H_400-Aktiv Menn 40-44 3:18:44 12 1819 Ola Björklund PARTILLE Menn 50-54 3:26:24 13 118 Erik Werner Opptur Løpeklubb Menn 55-59 3:26:35 14 84 Trond Pedersen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy Menn 55-59 3:30:33 15 1853 Geir Dybdahl Kopervik IL Menn 55-59 3:31:46 16 1852 Torbjørn Os Tambarskjelvar / Amalie i Mitt Hjerte. Menn 50-54 3:37:57 17 103 Karsten Tøsdal RÅDAL Menn 40-44 3:53:38 18 1820 Øystein Dybdahl Nric Menn 60-64 3:59:57 19 1805 Ståle Danielsen BFG Bergen Løpeklubb Menn 45-49 4:10:35 20 1854 Ove Hansen Laksevåg TIL Menn 60-64 4:22:57 21 1855 Henrik Aasbø Rindal IL Menn 65-69 4:54:36 22 1821 Harald Sel Bryne Friidrettsklubb Menn 80+ 4:55:01 23 87 Oddbjørn Wetteland Sandnes IL Menn 65-69 5:17:39 24 86 Inge Asbjørn Haugen Hornindal IL Menn 65-69 6:25:15 25 136 Henrik Løseth Jansen BFG Bergen Løpeklubb Menn 35-39 DNF 25 88 Bjørn Skarveland Kondis Menn 70-74 DNF



Stein Henrik Olaussen ble liggende litt etter tet-trioen. Inn på en fjerdeplass.



Start går på maraton: Bjørn Heradstveit og Sjur Ferkingstad. Inge Asbjørn Haugen tar på seg selbuvottene. Det var kaldt denne morgenen.

Halvmaraton.

Dette ble en stor suksess for løpeparet fra Varegg, Lina Rivedal og Tage Morken Augustson. Det var egentlig comebacket for Lina som fødte parets andre barn i september i fjor, og hun fikk vist at formen ikke hadde forsvunnet med babystellet. Med sluttiden 1:21:25 var hun nesten 12 minutter før neste kvinne i mål, Lisa Nilsen. Milla Koistinen på tredjeplass.

Tage Morken Augustson vant også ganske klart, foran Lucas Marechet og Truls Nesslin. Tage vant i fjor helmaraton i Bergen City Marathon, og det ser ut til at han er i rute til å forsvare denne tittelen i år.

Løperparet fra Varegg som begge vant halvmaraton: Tage Morken Augustson og Lina Rivedal. Og deres unge datter.

15 beste menn halvmaraton

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1876 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett / Team Kjell Menn 23-34 1:09:50 2 1824 Lucas Marechet Gneist / Wolf Training Menn 23-34 1:12:45 3 1614 Truls Nesslin NESTTUN Menn 35-39 1:15:54 4 101 Trygve Andresen Varegg Fleridrett Menn 40-44 1:17:41 5 1826 Mads Frigstad BERGEN Menn 23-34 1:22:35 6 1833 Philip Vang Ask Friidrett Menn 40-44 1:22:45 7 106 Heine Solberg Osterøy IL Menn 45-49 1:23:50 8 115 Jon Anders Kongsrud BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 1:25:46 9 1831 Morten Lilleheil SK Viggo Menn 35-39 1:26:55 10 1867 Jon Berg Starefossløperne Menn 40-44 1:27:08 11 1858 Arne Dingstad Rong ÅGOTNES Menn 40-44 1:27:13 12 1828 Ole Holgersen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy Menn 23-34 1:27:38 13 1836 Eirik Bremerthun FREKHAUG Menn 45-49 1:27:46 14 1837 Jan Eirik Aske Bergen Kommunes Bedriftsidrettslag Menn 45-49 1:27:56 15 1874 Christer Lie BERGEN Menn 45-49 1:28:23



Premiepallen menn halvmaraton: Lucas Marechet, Tage Morken Augustson og Truls Nesslin.

Resultat kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1877 Lina Rivedal Varegg Fleridrett Kvinner 35-39 1:21:25 2 1846 Lisa Nilsen BERGEN Kvinner 23-34 1:33:06 3 1845 Milla Koistinen HIDRASUND Kvinner 20-22 1:34:42 4 1847 Solveig Vannes HSI Kvinner 45-49 1:38:21 5 1878 Camilla Sagstad FYLLINGSDALEN Kvinner 35-39 1:39:15 6 130 Tone Raaen Bergen Triathlon Club Kvinner 45-49 1:44:41 7 1882 Hanne Rønhovde Stord IL Kvinner 23-34 1:47:45 8 1883 Nermina Kovac Bkil Kvinner 50-54 1:59:54



Lisa Nilsen inn til en andreplass på halvmaraton.



Camilla Sagstad og Tone Raaen.



Hanne Rønhovde.



Solveig Vannes

Sportsmanden himself, Frode Monsen. Han noterte seg for en halvmaraton på 1:34:55.



Løp Sammen Askøy stiller alltid med noen deltakere i løp i Bergen. Trond Pedersen, Ole Holgersen og Paul Hemmer.



Inge Asbjørn Haugen tar alltid turen til Bergen fra Nordfjord når det er løp i Maratonkarusellen.

Det ble en lang dag for funksjonærene når det skulle løpes i 100 kilometer på det lengste.