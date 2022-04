Polar Pacer og Polar Pacer Pro er laget for løping og er utstyrt med en rekke funksjoner som skal være unike for Polar. Med disse funksjonene ønsker Polar med den nye Pacer-serien å hjelper løpere til å forstå kroppen sin og vite når de gjør for mye, eller ikke gjør nok, for å nå målene sine.



– Løping er en elsket sport, og det vises ingen tegn til nedgang i interessen for løping. Faktisk er en fjerdedel av alle treningsøktene våre brukere registrerer en løpetur, sier Sander Werring, administrerende direktør i Polar Electro



– Vi i Polar ønsker å gi veiledningen og støtten som trengs for å bidra til en sunnere og mer aktiv livsstil. Derfor lanserer vi nå Pacer-serien med en helt ny høyytelses maskinvareplattform, vår verdenskjente pulsmåling på håndledd og kraftige treningsverktøy for en unik løpsopplevelse. Pacer-produktnavnet har sitt opphav langt tilbake i vår historie. For flere tiår siden var dette en banebrytende pulsmåler. Med lanseringen av disse nye klokkene bygger vi videre på denne arven for å skape en ny serie produkter som inneholder alt vi vet om løping, legger Werring til.



Løpstester: Polar Pacer Pro har tester for å estimere VO2max, kondisjonsnivå og maksimal hjertefrekvens.



Polar Pacer Pro - For de som ønsker å løpe bedre

Ifølge Polar er Pacer Pro en av de kraftigste og mest sofistikerte løpeklokkene som noen gang er bygget. Den skal være ultralett, med en kjerneprosessor med høy ytelse, og inkludere en omfattende pakke med avanserte treningsverktøy som skal hjelpe seriøse løpere med å forbedre løpsytelsen. Den nye antennedesignen skal gi nøyaktig GPS uten å gå på kompromiss med batterilevetid og gi inntil 35 timers trening med full GPS og pulsmåling aktivert.



Alle aspekter av Polar Pacer Pro ble designet med løpere i tankene. Det kompakte designet skal gjøre at klokken knapt er merkbar på håndleddet og gi maksimal komfort både undervei på løpeturen og etterpå. Den lette urkassen skal ha en ramme av aluminium og ergonomiske knapper skal tåle alle værforhold.



Med den lyssterke MIP (minne-i-piksel) fargeskjermen skal løpere kunne se informasjon og statistikk på skjermen tydelig under alle forhold.



Polar Pacer Pro kommer med den innovative SHIFT-adapteren, slik at brukere enkelt kan tilpasse utseendet på klokken med hvilket som helst standard 20 mm reim med hurtigutløsende fjærstenger.



Polar Pacer har mange av de samme egenskapene og funksjonene som den noe dyrere Polar Pacer Pro har.



Polar Pacer - For de som ønsker å starte med løping

Polar Pacer er en løpeklokke for de som ønsker å starte med løping. Klokken skal inneholde de viktigste løpefunksjonene pluss spesialiserte trenings-, søvn-og restitusjonsverktøy.



Med Polar Pacer vil nye løpere kunne forstå hvordan trening påvirker kroppen deres og sikre at de finner riktig tempo og intensitet. Polar Pacer har en rekke funksjoner for å veilede, støtte og tilpasse treningsøkter, og hjelper til med å gjøre hver løpeøkt god og unngå tilbakegang, skader og demotivasjon.



Polar Pacer deler lignende designprinsipper og mange av egenskapene til Polar Pacer Pro. Den er lett, tynn, enkel å bruke og estetisk tiltalende.



Vanntetthet: Både Polar Pacer og Pacer Pro har en vanntetthet på 5 ATM - hvilket vil si at den tåler et trykk som tilsvarer en dybde på 50 meter. Hvilket i praksis vil si at du kan dusje med klokken og den vil også trolig tåle å bli badet med, men det er ikke å anbefale.



Inkluderte funksjoner

Både Polar Pacer og Polar Pacer Pro skal inkludere alle funksjoner løper trenger for å planlegge, gjennomføre og analysere treningsøktene sine. Dette inkluderer følgende funksjonalitet:

Essensielle løpefunksjoner: Alt løpere trenger fra start til mål, inkludert tempo, tid, runder og stoppeklokke.

Alt løpere trenger fra start til mål, inkludert tempo, tid, runder og stoppeklokke. Fasemål: Brukere kan planlegge en rekke treningsøkter basert på puls og hastighetssoner for guidede løpeøkter eller sette enkle mål som "løp 30 minutter."

Brukere kan planlegge en rekke treningsøkter basert på puls og hastighetssoner for guidede løpeøkter eller sette enkle mål som "løp 30 minutter." Flere løpsprofiler: Enten man løper gjennom byen eller på en bane, kan brukere definere spesifikke innstillinger for ulike typer løpeøkter, inkludert stiløping, friidrett og innendørs løping.

Enten man løper gjennom byen eller på en bane, kan brukere definere spesifikke innstillinger for ulike typer løpeøkter, inkludert stiløping, friidrett og innendørs løping. Rutetracking: I nnebygd GPS som skal gi nøyaktige hastighets- og avstandsmålinger hvor som helst.

nnebygd GPS som skal gi nøyaktige hastighets- og avstandsmålinger hvor som helst. Løpestest: En maksimal anstrengelsestest for å estimere VO2max, kondisjonsnivå, maksimal hjertefrekvens og tilpasse puls, hastighet og kraftsoner.

En maksimal anstrengelsestest for å estimere VO2max, kondisjonsnivå, maksimal hjertefrekvens og tilpasse puls, hastighet og kraftsoner. Gangtest: Dette er en ukomplisert test for å beregne aerob kondisjon ved å gå en 15-minutters rask spasertur på flatt underlag.

Dette er en ukomplisert test for å beregne aerob kondisjon ved å gå en 15-minutters rask spasertur på flatt underlag. Løpeindeks: Etter hver løpeøkt får brukerne en poengsum basert på forholdet mellom hjertefrekvens og hastighet, slik at de kan se hvordan løpeprestasjonen utvikler seg over tid.

Etter hver løpeøkt får brukerne en poengsum basert på forholdet mellom hjertefrekvens og hastighet, slik at de kan se hvordan løpeprestasjonen utvikler seg over tid. Søvnsporingsfunksjoner: Automatiske apper for søvn og restitusjon, inkludert Nightly Recharge og Sleep Plus Stages, sporer kvaliteten og varigheten av søvnen, og hvor godt kroppen restituerer seg.

Automatiske apper for søvn og restitusjon, inkludert Nightly Recharge og Sleep Plus Stages, sporer kvaliteten og varigheten av søvnen, og hvor godt kroppen restituerer seg. Musikkkontroll: Brukere kan koble til musikkappen på telefonen for å navigere rundt i spillelister og justere volumet rett på klokken.

Brukere kan koble til musikkappen på telefonen for å navigere rundt i spillelister og justere volumet rett på klokken. Smartklokke-funksjoner: Gjeldende og varslede værforhold, push-varsler og tredjepartskompatibilitet for å koble til favorittappene dine.

Gjeldende og varslede værforhold, push-varsler og tredjepartskompatibilitet for å koble til favorittappene dine. Ultralang batterilevetid: Opptil 35 timers treningstid med full GPS og pulsmåling aktivert, og opptil 100 timer (7 dager) i strømsparingsmodus.



Håndleddsbaserte målinger: Polar Pacer Pro måler både puls og løpskraft i håndleddet.



Tilgjengelighet og priser

Polar Pacer Pro er tilgjengelig i dag på polar.com og butikker over hele verden for 2999 kroner i karbongrå, snøhvit, midnattsblå, høstbrun og nordlysgrønn. Nordlysgrønn vil være tilgjengelig senere i år.



Polar Pacer er tilgjengelig for forhåndsbestilling på polar.com for 1999 kroner i sort, beige, dyp blågrønn, lys lilla, og vil starte levering i mai.



Polar Pacer og Polar Pacer Pro kommer med spesiallagde Polar-reimer i silikon som sikrer en overlegen passform og optimal pulsmåling. Polar Pacer fungerer med alle standard 20 mm armbånd Polar Pacer Pro-brukere også feste et hvilket som helst standard 20 mm reim.



En ny kolleksjon av Polar Pacer og Polar Pacer Pro tilbehør og reimer vil være tilgjengelig i midten av mai.



Lett og komfortabel: Både Pacer og Pacer Pro er stilrene og lette klokker som kun veier 41 gram.