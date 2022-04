Det første norske NM i ultraløp ble arrangert i Bergen i 2008, og av de til sammen 23 mesterskapene som hittil har vært arrangert har to vært i Trøndelag, men ingen lenger nord. Derfor ver det ekstra morsomt at vi i 2023 endelig får et NM på ultradistanse i Nord-Norge.

Styret i friidrettsforbundet har nylig tildelt NM terrengultra 2023 til stiftelsen Midnight Sun Marathon (MSM) i samarbeid med TUIL (Tromsdalen) og NM 24-timersløp 2023 til Hell Ultraløperklubb i Stjørdal. Det var flere søkere til begge mesterskapene, og tildelingen samsvarer med ultraløpsutvalgets innstilling.





Fra Tromsø Mountain Ultra i 2020, der vi ser Åsta Sørensen Kielland på 50 km foran to herreløpere i "kortløypa 25 km". Åsta ble nummer tre, og i 2023 kan hun kanskje være med å kjempe om NM-medaljer i den samme løypa. (Foto: Zoltan Tot)



Første NM ultraløp i Nord-Norge i RAB Ultra 50 km 2023

Det er ultraløpet Tromsø Mountain Ultra - eller RAB Ultra 50 km som det heter nå - som får NM-status i 2023. Løpet har vært arrangert årlig siden 2012, de siste årene med over 80 fullførende på ultradistansen. Årets løp (vi kaller det prøve-NM) arrangeres lørdag 27. august, mens NM i 2023 arrangeres 26. august.

Løypa er "bare" 50 kilometer, men tøff nok med mange høydemeter. Start er ved Snarbyeidet nord for Trømsø, og følger tydelige og godt merkede turstier i varierende skogs-, myr- og høyfjellsterreng. Se beskrivelse og kart her

Nils I. Hætta

Vi kontaktet daglig leder i MSM, Nils I. Hætta, og gratulerte med tildelingen.

- Det blir stort å kunne være vertskap for det første ultraløp-NM i Nord-Norge. Vi skal gjøre vårt ytterste for at det blir et flott og minneverdig arrangement i Tromsø, sier Nils, og legger til at ultraløpet de har arrangert 10 ganger også var Nord-Norges første ultraløp.

Ultraløpet er en del av Tromsø Mountain Challenge (TMC), så her kan deltakerne få med seg mer enn "bare" NM.



TMC arrangeres over en helg med fire fjelløp på tre dager i Tromsø, siste helga i august (26-28.8.2022). Du kan delta på Explo Ekstremløp som går opp etter den populære Sherpatrappa og i mål ved Fjellstua/Fjellheisen. På lørdag er det TMC HalvUltra 25km og Rab Ultra 50km. Søndag avsluttes Tromsø Mountain Challenge (TMC) helga med TMC Tindløp opp til den mest kjente fjellet i Troms, nemlig Tromsdalstinden som sees godt fra Tromsø sentrum og rager 1324 meter over havet.

Bergenseren Erland Eldrup - som bor i Nord-Norge - vant TMU 50 km i 2020, her i tet i flott fjellterreng. (Foto: Zoltan Tot)

- Ultra 50 km ble første gang arrangert i Tromsø i 2012 og var det første ultraløpet i Nord-Norge. Det har vært begrensening på deltakelse i løpet som har stortsett vært fullbooket hvert eneste år. Vi anbefaler derfor at de som vil være med under årets «Prøve NM» i år er snart med å melde seg på via vår webside www.msm.no, sier Nils I. Hætta, som fortsetter:

- Stiftelsen Midnight Sun Marathon som står bak mange store arrangement i Tromsø er også de som arrangerer TMC. Arrangøren har store ambisjoner i 2023 og NM Ultra arrangementet. Det er første gang NM Ultra terreng arrangeres i Nord-Norge og vi kommer til å satse stort på at det blir et minneverdig løp for deltakerne og at de aller beste i Norge stiller til start. I tillegg til norske deltaker satser vi også på å nå det internasjonale markedet innen mountian running.



248 løp Tromsø Mountain Ultra, Erland Eldrup og Thea Hanssen vant 50K



MSM vil også utvikle og teste idéen om å arrangere ei bransjemesse for leverandører av friluftsutstyr og opplevelser i tilknytning til løpene. Bransjen opplever sterk økning i salget og nye produkter blir løpende introdusert i markedet. Deres idé er at det er behov for en slik messe i Tromsø og at byen og Tromsø-regionen representerer et stort nok markedsgrunnlag for å gi tilfredsstillende besøkstall og omsetning. Vi ser også at Tromsø er svært attraktivt for friluftsinteresserte.



Effekten av tiltaket er utvikling av et nytt bransjemesse-konsept for friluftslivet som knyttes til arrangement Tromsø Mountain Challenge i august. Messe vil være med på å gjøre arrangementet mer attraktivt for deltakere, sponsorer og samarbeidspartnere. Gjennom det øke kvaliteten på arrangementet og styrke vår posisjon dersom vi også søker på internasjonale mesterskap innen mountain running i de kommende årene.





Fra starten på 24-Hours in Hell 2020, med "NM-kongen" Bjørn Tore Taranger raskt ute ved siden av arrangørens egen favoritt; Jo Inge Norum. Vi ser videre Frank Løke og Simen Holvik. Bak gutta skimter vi Annette Velde Sande, Therese Falk og Hilde Johansen. Alle disse ser vi nok på startsterken i NM 2023 (?).

24 Hours in Hell får NM-status i 2023

Hell Ultraløperklubb har de to siste årene med stor suksess arrangert ultraløpet "24 Hours in Hell" i en flat løype rundt idrettsanlegget Øverlands Minde i Stjørdal. Nå har de søkt, og fått tildelt, NM 24-timersløp i 2023. På samme sted arrangeres forøvrig NM i Friidrett Hovedmesterskap i år.

Vi har vært i kontakt med lederen i Hell Ultraløperklubb, Lars Erik Gylland, som også blir hovedansvarlig for NM.

- Som nyetablert klubb stiftet i 2018 ser vi med glede og stolthet på å få kunne arrangere et norsk mesterskap, og vi vil legge alle forhold til rette for at både løpe, hjelpere og publikum skal få en minneverdig opplevelse fra mesterskapet, sier Lars Erik.

Dette blir fjerde gang Hell Ultraløperklubb arrangerer 24-timers løp. De 3 foregående har vært arrangert i september, men denne gangen er løpet flyttet til juni. Fordelen med dette er blant annet mer lys på natten. Medio juni er det tilnærmet lyst gjennom hele døgnet i Trøndelag.

- Vi håper mange løpere finner veien til Stjørdal i Trøndelag for å delta i det andre utendørs 24-timer NM. Løypa er kontrollmålt til 1000,40 meter, så her skal det være god plass til minst 150 løpere, sier Lars Erik som forteller at løypa er lettløpt og ligger ganske godt skjermet for vær og vind. Både Therese Falk og Simen Holvik har vist at det er mulig å løpe langt i denne løypa.



Lars Erik Gylland - som selv er en ivrig ultraløper - ved Øverlands Minne på fjorårets 24-timersløp. (Arrangørfoto)

Med over 70 medlemmer i klubben, håper arrangøren å kunne stille en stor gjeng også på startstreken.

Litt Gylland-drøm til slutt:

– Med NM i juni, ligger forholden godt til rette for at noen av våre skiløpere som liker å gå lange løp, kan snøre på seg joggeskoa og finne veien til Stjørdal.

Fantastisk nordisk rekord av Therese Falk på 24-timers: 251,452 km



NM-arrangører og norske mestere i ultraløp: ÅR ARRANGEMENT DISTANSE GULL KVINNER GULL MENN 2008 Bergen Ultra NM 100 km Sharon Broadwell Helge Hafsås 2009 Eidsvoll 6-timers NM 6-timers Margrethe Løgavlen Helge Hafsås 2010 Bergen Ultra NM 100 km Sharon Broadwell Helge Hafsås 2011 Romerike 6-timers NM 6-timers Anne Jorunn Hodne Robert Hansen 2012 Malm IL NM 100 km Wenche Dørum Didrik Hermansen 2012 Bislett 24-timers NM 24-timers Cecilie Karlsen Bjørn Tore Kronen Taranger 2013 Bergen Ultra NM 100 km Edna Leikvoll Bjørn Tore Kronen Taranger 2013 Bislett 24-timers NM 24-timers Edna Leikvoll Bjørn Tore Kronen Taranger 2014 Bergen Ultra NM 100 km Cecilie Landro Bjørn Tore Kronen Taranger 2014 Romerike Ultrafestival NM 24-timers Hilde Johansen Bjørn Tore Kronen Taranger 2015 Kristiansand Løpeklubb NM 100 km Cecilie Landro Erik Bergersen 2015 Bislett 24-timers NM 24-timers Therese Falk Bjørn Tore Kronen Taranger 2016 BFG Bergen Løpeklubb NM 100 km Guro Skjeggerud Didrik Hermansen 2016 Hornindal Rundt NM terrengultra Malene Blikken Haukøy Lars Erik Skjervheim 2017 Bislett 24-timers NM 24-timers Therese Falk Bjørn Tore Kronen Taranger 2017 Telemarks Tøffaste NM terrengultra Helen Martinsen Tom Erik Halvorsen 2018 Undheim Ultra NM 100 km Therese Falk Bjørn Tore Kronen Taranger 2018 Meråker Mountain Challenge NM terrengultra Hallvard Schjølberg Henriette Brynthe 2019 Bislett 24-timers NM 24-timers Therese Falk Arvid Haugen 2019 KRSUltra NM terrengultra Sebastian Krogvig Sylvia Nordskar 2021 Molde 7-topper Ultra NM terrengultra Tobias Dahl Fenre Sylvia Nordskar 2021 Bislett 24-timers NM 24-timers Therese Falk Jo Inge Norum 2022 Bergen Ultra NM 100 km Ingrid Lid Sebastian Conrad Håkansson 2022 DobbelTravern NM terrengultra 2023 Tromsø Mountain Challenge NM terrengultra 2023 24-hours in Hell NM 24-timers 2024 NM terrengultra 2024 NM 100 km



