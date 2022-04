Det var strålende sol og flotte forhold under det 53. Egebergennet som tradisjonen tro gikk over fjellet fra Hodalen til Tolga skjærtorsdag. 56 løpere inkludert 13 trimmere med tidtaking stilte med startnummer på brystet da den legendariske starteren Arve Rye smelte av gårde startskuddet med hagla i Hodalen. Egeberg'n har en tøff profil med 550 meter høydeforskjell totalt og en 4 km lang stigning med 400 høydemeter uten hvile.





Strålende skjærtorsdag: Egebergløypa under årets solskinnsrenn (Foto fra Egeberg - Vinter og sommer sin facebookside)

Tre under timen

Rørosingen Lars Gunnar Skjevdal hadde opparbeidet seg en klar ledelse før toppen og vant med to minutter på Geir Kristian Hoås fra Lånke IL. Eirik Losgård Landheim, Tynset If tok 3. plassen i rennet et knapt minutt senere. Trioen var de eneste under timen i rennet som har en meget lett siste halvdel med lange, rette nedoverkjøringer.

Helårsutøver

I kvinnene oppgjør var det fjorårets store norske gjennombrudd på friidrettsbanen, Ingeborg Østgård, som var i en klasse for seg. Dalsbygda-jenta hevdet seg også i toppen under junior-NM på ski i vinter, og det var ikke noen stor overraskelse at hun skulle var første kvinne som svinge ned på Sætersgård stadion på Tolga. Skiskytteren Eline Grue fra Kvikne IL var nærmest slått med tilnærmet tre og et halvt minutt, mens Anette Nilsen fra Utleira IL var 3. kvinne i mål ytterligere fire minutter bak.

Årets egeberger

Det stor flertallet går Egebergrennet i trimklasse uten tidpress, og 388 kunne i år virkelig nyte turen over fjellet opp mot 1100 meters høyde. Alle de 444 som gjennomførte Egerbergrennet kan for øvrig bli kåret til årets egeberger og bli den heldige vinnere av et gavekort på 5000 kr ved å stille til start også på Egbergs Minneløp 30. juli i år.

Resultatliste Egebergrennet 14.04.2022: K 15 - 16 år Plass Navn Klubb Start nr. Tid Etter Tid Etter 1 Lisa Sæther Verdenius Tolga IL 2 01:14:51 2 Guro Mikkelsen Stokke Tynset IF 3 01:19:47 04:56 3 Christina Haugen Kongshaug Byåsen IL 1 01:20:44 05:53 K 17-18 1 Eirin Tangen Tynset IF 7 01:14:42 2 Eline Horten Jorden Tolga IL 8 01:15:13 00:31 3 Malin Tobro Rønningen Tolga IL 6 01:17:38 02:56 4 Ida Høsøien Tynset IF 9 01:21:10 06:28 K 19-20 år 1 Ingeborg Østgård Nansen, IL 12 01:03:07 2 Anette Nilsen Utleira IL 13 01:10:27 07:20 3 Camilla Brørs Beitstad IL 11 01:13:37 10:30 K 21-30 1 Eline Grue Kvikne IL 15 01:06:35 K 31-40 år 1 Helén Grue Storaker Os IL 19 01:25:22 2 Maren Sommervold Lånke IL 17 01:52:07 26:45 K 51-60 år 1 Berit Sæther Tolga IL 24 01:14:22 2 Ragnhild Bolstad Åslia IL 25 01:17:30 03:08 M 17-18 år 1 Lars Horten Jordet Tolga IL 36 01:02:42 2 Sondre Lunåsmo Gjesdal IL 41 01:03:05 00:23 3 Brage Krohn Garnæs Byåsen IL 39 01:03:26 00:44 4 Peter Mortensen Holien Rendalen IL 37 01:12:15 09:33 5 Henrik Gaaserud Lyn Ski 38 01:19:32 16:50 M 19-20 år 1 Vetle Meli Narjord Os Il 45 01:08:12 DNF Per Einar Skjæret Strømhaug Folldal IF 46 M 21 - 30 år 1 Lars Gunnar Skjevdal Tydal Il 102 00:55:32 2 Geir Kristian Hoås Lånke IL 49 00:57:33 02:01 3 Magne Harborg Røros IL 50 01:04:50 09:18 M 31 - 40 år 1 Eirik Losgård Landheim Tynset IF 51 00:58:14 2 Pål Hafstad Eggset Alvdal IL 52 01:01:21 03:07 3 Nikolai Hassel NOTEAM 54 01:03:44 05:30 4 Nils Kristian Sandtrøen Tynset IF 55 01:05:49 07:35 5 Per MArtin Sandtrøen Tynset IF 101 01:05:58 07:44 6 Hallvard Nydal Njård 103 01:09:09 10:55 7 Sverre Lilleeng Svarstad IL 53 01:50:26 52:12 M 41 - 50 år 1 Jan Jacob Verdenius Tolga IL 57 01:01:22 2 Eirik Lindahl Garnæs Byåsen IL 61 01:03:34 02:12 3 Thomas Ole Andersen Fjell Skilag 58 01:16:40 15:18 4 Øystein Haugen Byåsen IL 56 01:20:45 19:23 5 Roar Kjærnstad Vallset IL 59 01:23:25 22:03 6 Ulf Johansen Byåsen IL 60 01:26:45 25:23 M 51-60 år 1 Jon Per Nygaard Øversjødalen IL 65 01:04:04 2 Leif Rune Pedersen Trondhjems Skiklub 64 01:10:19 06:15 3 Ole Oscar Kleven Tolga IL 66 01:17:54 13:50 M 61-70 år 1 Ådne Bekken NOTEAM 70 01:10:17 2 Ola Berget Skauga IL 69 01:12:38 02:21 3 Per Kristian Greve Orkanger IF 71 01:26:48 16:31 TRIM PÅ TID Ulrik Brøndbo Trondhjems Skiklub 76 01:31:42 1:31:42 Ingebjørg F Gjermundsen Oslostudentenes IK 88 01:36:01 1:36:01 Per Johan Høistad Hartviksen Os IL 81 01:17:54 1:17:54 Iver Jordet Tolga IL 79 01:30:19 1:30:19 Christian Kjærstad NOTEAM 82 01:13:21 1:13:21 Carl Nyrud Kaas NOTEAM 87 01:29:26 1:29:26 Magnus Lande Byåsen IL 77 01:14:08 1:14:08 Sondre Erlien Larsen Byåsen IL 83 01:32:48 1:32:48 Bjørnar Tobro Rønningen Tolga IL 78 01:18:32 1:18:32 Erlend Mikkelsen Stokke Tynset IF 80 01:21:54 1:21:54 Siri Tobro Tolga IL 85 01:26:17 1:26:17 Maria Sæther Verdenius Tolga IL 84 01:11:13 1:11:13 Torstein Østigård Tynset IF 86 01:47:57 1:47:57

