Løpet arrangeres i påskeuka i perioden 8.-18. april. Det er enkelt å delta. Løpet kan løpes hvor du vil.

Vi har tre tilbud:

Stafett med 4 personer på laget, kvinne-, herre- eller mikslag. Hver deltaker løper 10,55 km og registrerer tida si på resultatsiden. Det er sammenlagttida for laget som avgjør plasseringen på resultatlista. Hver deltaker på laget melder på seg selv på distansen 10,55 km og oppgir navnet på stafettlaget. Etter at distansen er løpt, legger hver deltaker inn tida si på distansen. Resultatsystemet vil deretter legge sammen tidene og føre opp den samlede tida for laget.

Stafett med 2 personer på laget, kvinne-, herre- eller mikslag. Hver deltaker løper halvmaraton (21,1 km) og registrerer tida si på resultatsiden. Det er sammenlagttida for laget som avgjør plasseringen på resultatlista. Hver deltaker på laget melder på seg selv på distansen 21,1 km og oppgir navnet på stafettlaget. Etter at distansen er løpt, legger hver deltaker inn tida si på distansen. Resultatsystemet vil deretter legge sammen tidene og føre opp den samlede tida for laget.

Maraton der en deltaker løper alle etappene selv (totalt 42,2 km). Du tar tida di selv og registrerer denne på resultatsiden.

Stafetten kan dere velge å løpe både samlet, hver for dere når det passer innen perioden, eller som en del av en fysisk stafett.

Det er premier til de beste og mange uttrekkspremier uavhengig av prestasjon. Hvis du løper 10,55 eller 21,1 kilometer må du melde på som en del av et stafettlag. Da skriver du inn dine egne data og navnet på stafettlaget når du melder på. I feltet for «stafettlag» skriver du navnet på stafettlaget du er med på. I tillegg er det lurt å oppgi «Team Kondis» i feltet for «Lag». Da blir du med i trekningen av premier fra Team Kondis sin profilbutikk.

Som en intern Kondis-konkurranse har vi utlovet pizza for 3000 kroner for den Kondistreninga som melder på flest deltakere i konkurransen. De som er med på en Kondistrening kan da skrive i feltet for «Lag»: «Team Kondis + navn på stedet Kondistreninga holder til» eks.: «Team Kondis Stjørdal».