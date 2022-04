Normalt sett har Sentrumsløpet vært et like sikkert vårtegn som hestehoven, men som alle vet har koronapandemien kastet om på så å si alle idrettsarrangementer de siste to årene. Riktignok fikk man svært gledelig arrangert Sentrumsløpet også i 2021, men da som en innledning til høsten. I år er vi tilbake til mer eller mindre normale tilstander, og det er nok en gang klart for en standard vårversjon av Sentrumsløpet.

Ikke påmeldt enda? Prisen stiger for siste gang 21. april. Meld deg på nå hvis du vil delta.



Løpende intervju med Sentrumsløpet

Kondis har hatt gleden av å få en gjennomløping av traséen sammen med Eirik Tanberg, daglig leder i Idrottslaget i BUL og Sentrumsløpet, og Simen Wifstad som er arrangementsansvarlig. Dette to-spannet kan det meste om Sentrumsløpet, og de kommer i denne filmen med sine tips i forhold til løypa og ikke minst disponering av kreftene. Det er for eksempel lett å la seg rive med og løpe seg stiv allerede på den første kilometeren. De snakker også om hva man kan forvente å se underveis, hvor det blir drikkestasjon, og de forteller også litt om sin nye miljøprofil.

Dette intervjuet ble spilt inn i midten av mars 2022.

En guidet tur rundt Oslo Sentrum

Man kan absolutt finne lettere 10-kilometersløp, men Sentrumsløpet handler om mye mer enn raske tider og færrest mulig høydemeter. Her legges det vekt på opplevelser underveis. Først passerer man Slottet før man løper den flotte alléen i Gyldenløves gate opp mot Frognerparken. Ved inngangen til parken blir man møtt med korsang før man når det høyeste punktet i løypa og starter på ferden tilbake mot sentrumskjernen. Monolitten dukker da snart opp på venstre side.



Videre skal man forbi Vigelandsmuseet og gjennom Bygdøy allé før man skal passere Rådhuset, Festningen, Vippetangen og løpe gjennom Kvadraturen. Til slutt gjenstår bare paradegaten Karl Johan som tar deg inn til mål foran Stortinget og Grand hotell.



Kondis ønsker alle deltakere en kjempefin tur gjennom Oslos gater!



Sebastian Conrad Håkansson (K+)