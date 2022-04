Det som imidlertid var relativt likt som i fjorårets august-versjon var været. Nå som da strålte solen godt og sørget for sommerlige forhold i hovedstaden. 5-kilometersløperne fikk noe vind å bryne seg på underveis, men det bød nok ikke på særlige problemer.



Dagen ble innledet med Barneløpet og Sentrumssprinten, som du kan lese mer om her.

10-kilometeren

Først ut av de to lengste distansene var den lengste av dem. 4157 løpere gjennomførte distansen og det ble delt inn i syv startpuljer, hvor første pulje la i vei klokken 16:00. Deretter var det ny puljestart for hvert tredje minutt.



Samuel Tsegay vant Sentrumsløpets 10-kilometer i herreklassen (Foto: Per Inge Østmoen)



Samuel Tsegay fra svenske Hälle IF ble dagens mann på distansen for herrene. Han løp en betydelig negativ splitt hvor han passerte 5 km på 15:23. Neste 5 kilometer løp han på 14:33, og han fikk dermed 29:56 i mål. På andreplass i dag kom Awet Nftalem Kibrab vfra Ull/Kisa. Han passerte halvveis sammen med vinner Tsegay, men klarte ikke å følge tempoet videre derfra. Til slutt stod det 30:45 på klokka. Johannes Teigland fra IL Gular og Andreas Iden fra IL Gneist, kjempet en kamp om tredjeplassen hele veien. Ved fem kilometer var de knappe 15 sekunder bak tetduoen, og mot mål var det Teigland som hadde mest krefter igjen. Han vant på 30:58 mens Iden kom i mål tre sekunder bak, på 31:01.



Awet Nftalem Kibrab (Ull/Kisa) tok andreplassen i dag (Foto: Per Inge Østmoen)



Johannes Teigland (IL Gular) var godt fornøyd med tredjeplassen. (Foto: Per Inge Østmoen)





I kvinneklassen var det ingen stor overraskelse at det var Annie Bersagel fra Tjalve som gikk til topps. Hun hadde fått en luke på noen få sekunder til Runa Falch da fem kilometer ble passert på 17:33 i Nobels gate på vei ned til Bygdøy Allé. Sanna Mustonen lå på det tidspunktet på tredjeplass. Det var ingen som kunne true Bersagel på siste halvdel, og hun vant etter hvert 21 sekunder foran svenske Sanna Mustonen fra Hässelby SK. Hun passerte Runa Falch på andre halvdel. Sistnevnte løp i mål på 35:11.



Annie Bersagel (Tjalve) seiret på kvinnenes 10-kilometer. (Foto: Per Ingen Østmoen)



Runa Falch løp inn til tredjeplass bak svenske Sanna Mustonen (Foto: Per Inge Østmoen)



5-kilometeren

Halvannen time etter at seedet gruppe dro avgårde på 10-kilometeren, var det løperne på den halve distansen sin tur. Det hadde blitt noe mer vind i luften utpå ettermiddagen, noe som ble kommentert fra flere etter målgang.



Starten har gått på 5-kilometeren (Foto: Per Inge Østmoen)



Da herreløperne passerte to kilometer var det en trio som lå fremst. Denne bestod av Magnus Warvik fra SK Vidar, Andreas Skatvedt Iversen og Kidane Tsegay Breketab fra Team Oslo Maraton. Noen meter bak fulgte Stian Eilertsen. Inn mot målseglet foran Stortinget og Grand hotell hadde Warvik fått luken han trengte for å sikre seieren, og løp over mållinjen til 15:41. Ni sekunder bak fulgte Skatvedt Iversen på 15:50, mens Eilertsen hadde passert Breketab og ble nummer tre på 15:58. Nevnte Breketab ble nummer fire.



Vi synes det er vel verdt å nevne Per August Halle Haugen fra Runar IL, som løp inn til syvende beste tid totalt i dag og en ganske klar seier i klasse 0-22 år. Selv er han 12 år (!). Eirik Alvik (15) fra Tyrving IL ble nummer to i denne klassen på 17:20. Terje Gulbrandsen løp også et meget solid løp i klasse M50-59 år. Han kom i mål på 16:46. Vi er litt usikre på om tidsforholdet og plasseringene mellom Gulbrandsen (6. plass) og Per August Halle Haugen (7. plass) er korrekt i listene. Det skilte kun ett sekund mellom disse i starttid, men ut fra Kondis sin film fra løpet i dag, kan vi se at det er flere sekunder mellom Halle Haugen i mål og Gulbrandsen. Uansett var det to solide løp disse to vartet opp med!



De fire beste herrene på 5 kilometer, samt Per August Halle haugen. (Foto: Kjell Vigestad)



I kvinneklassen var mye avgjort i seierskampen allerede etter et par kilometer. Frida Byfuglien fra Lillehammer IF fortalte at hun fikk seg en lite aha-opplevelse av bakken opp til Slottet. Allikevel holdt hun ting godt sammen og løp i mål som vinner på 18:22. Kondis har vært noe usikker på de videre plasseringene halvveis og i mål, etter som det vi så i løypa ikke samsvarer helt med de endelige listene. Uansett gikk andreplassen til June Kieu-Van Bui fra SK Vidar på 18:57, mens Emilie Asplund Lindøe tok tredjeplassen med 19:12.





De tre beste på 5 kilometer i kvinneklassen (Foto: Kjell Vigestad)



10 km Herrer // Topp 10

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Samuel Tsegay Hälle IF M23-34 29:56 2 Awet Nftalem Kibrab Ull/Kisa M23-34 30:45 3 Johannes Teigland IL Gular M23-34 30:58 4 Andreas Iden IL Gneist M23-34 31:01 5 Marius Liljeberg Wang Herkules Friidrett M20-22 31:18 6 Magnus Sirnes Hjellum SK Vidar M23-34 31:28 7 Philip Massacand Gneist IL M20-22 31:36 8 Daniel Gleimar Spårvägens FK M23-34 31:54 9 Haakon Engelsen Berg Bøler IF Friidrett M23-34 31:58 10 Ulrik Lolland Rygge IL M23-34 31:59



De tre beste herrene (Foto: Kjell Vigestad)



10 km Kvinner // Topp 10

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Annie Bersagel Tjalve K35-39 34:29 2 Sanna Mustonen Hässelby SK K23-34 34:50 3 Runa Falch K23-34 35:11 4 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL K23-34 35:48 5 Heidi Pharo Bøler IF Friidrett K35-39 36:03 6 Siri S. Ness Lyn Ski K35-39 36:16 7 Anne Bjerke Årrestad SK Vidar K23-34 37:01 8 Line Askheim K23-34 37:16 9 Silje Eklund Skreia IL K40-44 37:20 10 Karoline Wisløff Rud K23-34 37:32



De tre beste damene på 10 kilometer (Foto: Kjell Vigestad)



5 km Herrer // Topp 10

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Magnus Warvik Sopra Steria / SK Vidar M23-39 15:41 2 Andreas Skatvedt Iversen M23-39 15:50 3 Stian Eilertsen M23-39 15:58 4 Kidane Tsegay Breketab Team Oslo Maraton M23-39 16:14 5 Jens Kortner Oslobygg KF M23-39 16:45 6 Terje Gulbrandsen Lillehammer Idrettsforening M50-59 16:46 7 Per August Halle Haugen Runar IL M00-22 16:47 8 Petter Rød Gulliksen Team Mjælsekk M23-39 17:03 9 Morten Dalhaug Bamford 1869 M23-39 17:04 10 Dina Anjara Herilanto Randrianampiantsoa Oslostudentenes IK Friidrett M23-39 17:04

5 km Kvinner // Topp 10

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Frida Byfuglien Lillehammer IF K00-22 18:22 2 June Kieu-Van Bui SK Vidar K23-39 18:57 3 Emilie Asplund Lindøe K23-39 19:12 4 Anzu Lovise Kvam K23-39 19:18 5 Cathrine Grønbech BUL K00-22 20:01 6 Linnea Hove Låhne Asker Skiklubb K00-22 20:14 7 Sigrid Lindkjølen Magnor UL K40-49 20:17 8 Signe Blomfeldt Rustad IL K00-22 20:42 9 Mari Ovidia Ranestad Hamar IL Friidrett K00-22 20:43 10 Kristine Meidell Dahle Haugesund Triatlon Klubb K23-39 21:06





