Jarle Marvik fra Kongsvinger fulgte nærmest eidskogingen slått med 27 sekunder i mål. Ren-Engs Pål- Åge Joten kom også inn under 40 minutter på en klar 3. plass.



I kvinneklassen ble det en langt jevnere kamp om seieren der unge Ingeborg Rosager fra Granli IL tok siste stikk i spurten mot Cathrine Andersen fra Skarnes etter at sistnevnte hadde ført an i store deler av løpet. Rikke Melstrøm sikret seg den siste pallplassen halvannet minutt senere med god margin bakover.



De to beste i årets Baksjøløp i en tre år yngre utgave: Ingeborg Rosager (til høyre) og Cathrine Andersen (til venstre). I midten Eira Rapp fra Magnor UL som vant løpet i 2019. (Foto: Olav Engen)

Moro med OL-vinner

OL-mesteren på skøyter fra Nord-Odal, Hallgeir Engebråten, stilte i mosjonsklassen for å kaste glans over arrangementet som i år kunne feire 40-årsjubileum to år forsinket.

- Løpeformen kunne nok vært bedre, men det var moro og se så mange glade folk i løypa og løpe sammen med dem, fortalte den lokale helten til Glåmdalen som dekket hele arrangementet live på sine nettsider. Hallgeir hadde mange lovord å si om massemønstringen som selv etter en ufrivillig pause greide å mobilisere nesten 700 deltagere, helt på høyde med forrige arrangement i 2019.

Flere trimmere

I år var det ekstra stas å ta turen til Åbogen i anledning jubiléet med forsterket premiering, musikk langs løypa og ekstra mye liv og røre målområdet ved bygdehuset. Av disse var 125 påmeldt i klasser med tidtaking, og 118 stilte til start på 11 km, noe som er nøyaktig 50 under tallet fra det forrige Baksjøløpet i 2019. De fleste valgte som vanlig å gå, gogge, jogge, tusle, spasere, vandre det korte alternativet på 6 km i sitt eget tempo med barn i barnevogn, barn på egne bein, hund eller andre tobeinte.





De beste i det 40. Baksjøløpet 24.04.2022: Kvinner (22 fullførte): Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Ingeborg Rosager Granli IL K15-17 46:55 00:00 2 Cathrine Andersen Skarnes K18-34 47:03 00:08 3 Rikke Melstrøm Slåstad IL K35-39 47:31 00:36 4 Sofia Marie Oreo Fallås Åsnes Finnskog IL K18-34 51:54 04:59 5 Stine Fagerli Roverud K18-34 57:50 10:55 5 Malin Løvenstad Granli K18-34 57:50 10:55 7 Inger Hansen Namnå K45-49 59:11 12:16 8 Oda Marie Raaden IL Mogutten K18-34 01:02 13:07 9 Mari Huse Skotterud K35-39 01:28 13:33 10 Ingunn Ytrehus Romerike Ultraløpeklubb K70+ 01:30 13:35 Menn (94 fullførte): 1 Henrik Mobakk Nilsson SK Vidar M18-34 37:05 00:00 2 Jarle Marvik Kongsvinger M18-34 37:32 00:27 3 Pål Åge Joten FIK Ren-Eng M18-34 39:58 02:53 4 Kristian Monsen Ull/Kisa M45-49 40:41 03:36 5 Christoffer Enderud Hansen Galterud IF M18-34 41:19 04:14 6 Nils Gunnar Viko Granli IL M40-44 41:26 04:21 7 Mats Emil Sand Galterud IF M35-39 41:56 04:51 8 Per Arne Rolstad Team Sportsmanden M35-39 42:47 05:42 9 Ole Morten Korsmo Sagli Grus M45-49 43:11 06:06 10 Per Vidar Fjeld Kongsvinger IL M55-59 43:21 06:16 11 Ole Kenneth Olsen Contiga AS M18-34 43:25 06:20 12 Sigurd Bergkvist Eidskog Aktiv M45-49 43:36 06:31 13 Hans Kristian Snare Granli IL M35-39 44:44 07:39 14 Carl Simen Bakken Åbogen M35-39 44:50 07:45 15 Kristian Lindteigen M18-34 44:57 07:52 16 Fredrik Skårer Team Odal M18-34 45:05 08:00 17 Rasmus Rosager Granli IL M50-54 45:42 08:37 18 Eivind Lande Magnor ski M50-54 46:01 08:56 19 Rune Holmen Halmsås & Omegn M45-49 46:20 09:15 20 Alexander Hall Westby M15-17 46:30 09:25

