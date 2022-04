Når en først har vært med på alle løpene, er det viktig å fortsette for å holde streaken ved like. Slik er det også for Øyvind. Hittil har det gått bra.

– Jeg har vært heldig og har aldri vært skadet i forbindelse med løpet, men en gang gikk jeg rett fra nattskift på jobb til start i løpet. Det ble en blytung affære, men jeg kom meg i mål, forteller han.

En annen gang det så mørkt ut med tanke på å kunne stille til start, var da arrangementet krasjet med konfirmasjonen til niesen hans.

– Jeg fikk heldigvis aksept på forhånd for at jeg kunne komme litt seint slik at jeg fikk løpt det året også, ler Øyvind.

Deltakelsen i Fjordkraft Bergen City marathon har blitt en tradisjon for Øyvind.

Har du lyst til å stille til start på en av distansene i Fjordkraft Bergen City Marathon, kan du lese mer om løpet her og melde på.



Halvmaraton 2017: Dette året hadde Petter lagt ned mye trening. Det ble derfor en god opplevelse å løpe. Ekstra motiverende var det å treffe på de to barna sine som stod og heiet langs løypa. (Foto: Beatriz Friscione)

Petter Bøe bruker Fjordkraft Bergen City Marathon som treningsmotivasjon

Så lenge Petter Bøe (46) fra Åsane utenfor Bergen har et løp å trene mot, blir det lagt ned mange treningstimer. I 2017 loggførte han hele 700 kilometer løping gjennom året, mens det kun ble 70 kilometer i 2021.

– Jeg trenger et fysisk mål å trene mot. Da landet ble stengt ned på grunn av koronapandemien, og alle løpsarrangementer ble avlyst, sluttet jeg helt å trene, sier Petter som hadde sin verste løpsopplevelse i Fjordkraft Bergen City Marathon i fjor.

– Jeg trodde ikke det kom til å bli arrangert i fjor og meldte meg på i siste liten uten trening. De første 10 kilometerne gikk greit, men de neste ble bare vonde. Jeg kom i mål til slutt på tidenes dårligste tid, forteller han og legger til at han er overrasket over at han i hele tatt kom til mål i fjor.

– Den beste løpsopplevelsen hadde jeg i 2016. Da var jeg betydelig bedre trent og jeg satte personlig rekord på halvmaraton, sier han.

Petter setter stor pris på Fjordkraft Bergen City Marathon.

– Det er en god løype med en fin start. Deretter er det noen tunge kilometer opp til Fjellveien. Etter dette er løypa overkommelig til en kommer til noen tunge småbakker på Nordnes.

Det er et fint arrangement med musikk og fin stemning rundt løypa, sier han.

I år vil Petter stille til start med hele familien.

– Jeg skal løpe halvmaraton, mens kona og de to barna skal løpe 5-kilometer. Jeg gleder med til å se hvordan de kommer til å like det, sier han.



Beste opplevelse: Sin beste opplevelse i Fjordkraft Bergen City Marathon hadde Bjørg i fjor. Da kom hun i mål på en bedre tid enn hun løp på for 10 år siden. (Foto: Christian Alejandro Garate Rodriguez)

Fjordkraft Bergen City Marathon som helaften

Bjørg Fagnastøl (63) fra Arna utenfor Bergen hadde løpt maks 5-kilometersløp da hun stilte til start på halvmaraton i Fjordkraft Bergen City Marathon første gangen det ble arrangert.

Hun innrømmer at hun syntes det var langt første gangen, men siden den gang har det blitt flere av både halvmaraton- og helmaratonløp.

– Dette er en utrolig fin dag. Jeg pleier å delta sammen med en gruppe løpevenninner. Vi setter stor pris på arrangementet, folkefesten og løypa. Løypa er variert og fin med flott utsikt og ingen uendelige lange flater. Den går gjennom det meste av byen og er en fin mulighet til å bli godt kjent i Bergen, sier hun.

Etter målgang dusjer de der det er mulig å dusje, og drar deretter ut og spiser.

– Vi er opptatt av å yte først og deretter nyte. Det er ingen som drar hjem etter målgang. Det som skjer etterpå er vel så viktig, forteller Bjørg.

Den beste løpsopplevelsen hadde Bjørg i fjor. Året før ble hun operert i et kne, og hun hadde brukt tida etter operasjonen på å trene seg gradvis opp igjen.

– Jeg har en pers på halvmaraton på 1.58.59. Den satte jeg i Sørfjorden Halvmaraton, som har en veldig flat løype. I Fjordkraft Bergen City Marathon, som har en forholdsvis kupert løype, er bestetiden min på 2.03.14. Den er fra 2015. I fjor kjente jeg at alt gikk veldig bra, og da det var fem kilometer igjen, hadde jeg fortsatt overskudd og et positivt hode. Jeg følte det ikke var langt igjen og at det gikk lett, sier Bjørg som løp i mål på tida 2.06.09 som er ett minutt raskere enn hun løp på første gangen hun stilte til start i det samme løpet for 10 år siden.

Den verste opplevelsen var det året hun stilte til start med hamstringsskade og nesten uten trening.

– Jeg meldte meg på i siste liten og angret før jeg hadde rukket å løpe 10 kilometer. Da bestemte jeg meg for at jeg aldri skulle ta lange opphold fra treningen igjen, men sørge for å trene jevnlig, ler hun.



Aktiv: Stein Tore løper ikke bare flate løp. Her er han avfotografert i målområdet for motbakkeløpet Stoltzekleiven Opp. (Foto: Privat)

Stein Tore Holsen Viken har løpt 100 halvmaratonløp

– 9 av dem har vært i Fjordkraft Bergen City Marathon

Stein Tore (75) liker så godt å løpe halvmaratonløp at han likegodt har klart å passere 100 fullførte løp. Nå satser han på å løpe nummer 101 i Fjordkraft Bergen City Marathon.

Stein Tore har løpt halvmaraton i Bergen City Marathon helt siden første gang det ble arrangert.

– Det var en drøm, og helt naturlig for meg, å være med i Bergens første ordentlige byløp, sier mannen som er bosatt i Alver kommune rundt en halvtimes biltur nord for Bergen.

Stein Tore er imponert over hvordan Bergen City Marathon har utviklet seg. Han har selv løpt flere halvmaraton i England og synes Bergen City Marathon raskt utviklet seg til å bli et løp av internasjonal klasse.

– Løpet har også en spennende løypeprofil. Her får en varierte traseer og verdens beste utsikt over byen. Bergen City Marathon er min desidert største favoritt. Jeg har prioritert Bergen City Marathon foran alle halvmaratonløpene jeg løper gjennom året, forteller han.

Stein Tore har vært gjennom både akillesproblemer og et leddbåndsbrudd i løpet av de siste 12-13 årene, men han rakk alltid å bli både skadefri og restaurert innen det ble start på Bergen City Marathon disse årene.

– Jeg var heldig slik at jeg kunne bli klar til å stille til start igjen til tross for skadene, sier han.

Stein Tore begynte å løpe som 62-åring.

– I de siste tre årene har helsen vært litt nedadgående. Dette kan derfor bli min siste halvmaraton, men jeg håper det blir mange flere, sier han.



Gleder seg: Grethe gleder seg til nok en gang å skulle stille til start sammen med venninnene i Fjordkraft Bergen City Marathon. (Foto: Privat)

Grethe Stokkenes var i tvil før første deltakelse

Grethe Stokkenes (56) fra Åsane utenfor Bergen begynte å trene med ei løpegruppe på jobben for 10 år siden. Der hadde alle meldt seg på Fjordkraft Bergen City Marathon. Selv var hun i tvil om hun var god nok til å delta. En uke før start meldte hun seg på.

Det har hun aldri angret på.

– Det å være med i Fjordkraft Bergen City Marathon er både morsomt og sosialt, sier hun og legger til at hun og venninnene pleier å delta sammen og gå ut og spise etterpå.

Grethe har pleid å delta på halvmaraton.

– Jeg synes løpet er veldig kjekt å være med på. Det er masse folk, god stemning og et meget flott arrangement. Jeg liker løypen veldig godt siden den er litt kupert. Jeg liker ikke så godt å løpe helt flate løyper, forteller Grethe som er aller mest fornøyd med løpet i 2015.

– Jeg var i spesielt god form det året og løp inn til min bestetid i den løypa, forteller hun.

Grethe har aldri vært skadet eller syk slik at hun har kommet i en konflikt om hun skulle ha deltatt eller ikke.

– Jeg har vært heldig slik at jeg har kunnet delta alle årene. Målet med årets deltagelse er å prøve å løpe under 2.15 og kose meg gjennom den flotte løypen i den vakre byen vår, sier hun.