Barna i sentrum i Schjongslunden lørdag. (Foto: Arrangøren)



Løpet ble vunnet av Mads Orø Olsen som representerer Ringerike FIK på tiden 15.27. Andreplassen gikk til Andreas Ullern Tonning fra Ull/Kisa på 16.06, og 3. mann ble Dag Skretteberg, Team Skretteberg på 16.15.

I dameklassen gikk seieren til Maren Karlsen Bekkestad, Sturla IF med 18.33. Deretter fulgte Maren Dalby Bårnås, Ringerike FIK (19.41) og Benedicte Solvin, Modum FIK (19.45)

For å sette litt ekstra preg på 10 årsjubileet ble det spilt fanfare da alle hadde fått sine pengepremier. I tillegg til 5 km var det barneløp på 600 m og 1700 m med hele 382 barn i aksjon. I tillegg til de 193 på tid, deltok 28 på 5 km uten tidtaking.



Premievinnere i herreklassen (fr a.): Andreas Ullern Tonning, Mads Orø Olsen og Dag Skretteberg. (Foto: Arrangøren)

Schjongs5’ern er i tillegg til at løypa er er rask selv med 3 km sti, kjent for et rikt og variert premiebord. Neste år vil det for øvrig bli tilbudt 10 km på løpsmenyen i tillegg til 5 km og barneløp på 1700 og 600 m.



De beste:

Kvinner: Pl Navn Klubb Klasse Tid 1 Maren Karlsen Bekkestad Sturla IF K 18-19 00:18:33 2 Maren Dalby Bårnås Ringerike FIK K 18-19 00:19:45 3 Benedicte Solvin ModumFIK K 23-39 00:19:48 4 Emma Sørgård Ringkollen skiklubb K 14-15 00:20:35 5 Eline Skretteberg IF Sturla K 16-17 00:20:50 6 Ingrid Strømme Oppen IL K 40-44 00:21:13 7 Hanne Øien K 50-54 00:21:16 8 Anny Aasvang K 23-39 00:21:28 9 Johanna Hval Ringerike Friidrettsklubb K 16-17 00:21:52 10 Anne Marthe Bjone RF BIL K 23-39 00:22:09 Menn: 1 Mads Orø Olsen Ringerike FIK M 20-22 00:15:27 2 Andreas Ullern Tonning Ull/Kisa M 18-19 00:16:06 3 Dag Skretteberg Team Skretteberg M 40-44 00:16:15 4 Øyvind Wiger Modum Friidrettsklubb M 45-49 00:16:28 5 Thomas Rotherud Prestmoen Soccer Stars M 45-49 00:16:39 6 Filip Orø Olsen Nuil M 16-17 00:16:53 7 Stian Jelstad Modum FIK K 23-39 00:17:17 8 Oliver Kjos Ringerike Friidrettsklubb M 18-19 00:17:38 9 Svein Inge Buhaug Fartsholder 18 minutter M 50-54 00:17:49 10 Simen Lien Iron Maiden Runningteam M 23-39 00:17:56