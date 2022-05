Jonny Andersen (bildet) vant Springkarusellens 10 km sist. Denne gang er Fri-gutten bosatt på Søreide med i arrangørteamet for Søreideløpet der han bl.a. har ledet faste treningsturer i løypen i forkant av løpet Så langt er det over 100 påmeldte.



Fra arrangøren Søreide IL har vi mottatt denne rapporten:

Løpet er helt nytt og arrangeres for første gang i år. Arrangør er Søreide Idrettslag, løypen er 4 km lang, hvor start og mål er på Søreide skole. Løpet er rettet mot alle, enten du vil gå, jogge eller spurte løypen. Vi håper at så mange som mulig vil melde seg på og gjøre dette til en sosial happening på Søreide. Vi oppfordrer også lag, familier og grupper til å melde seg på. Løpet koster kun kr 50.



Melder deg helst på her i forkant, klikk på link



Det er også mulighet for påmelding ved start.

Som en ekstra gulrot har vi satt av en premie til lagskassen til det laget som stiller med %vis flest deltakere i løpet (Premien deles om flere lag har likt oppmøte).

I tillegg trekker vi premier fra PUMA på startnummer. Det blir løpsmedalje til alle som deltar. Deltakeravgiften er som nevnt kun kr. 50,- som i sin helhet dekker klubbens avgift pr. deltaker til friidrettsforbundet (Dekker b.l.a. forsikring ifm løpet).

Vår trofaste støttespiller REMA1000 Søreide støtter med drikke til alle etter løpet.



Kart med høydeprofil for Søreideløpet