Mariestad Stadslopp er et lite løp i byen Mariestad som ligger på østkysten av Vänern. På programmet står 10 og 5 km, og det er både aktiv klasse og mosjonsklasse på begge distanser.

Også i mosjonsklassen var det tidtaking, og norske Jan Billy Aas hadde med sine 19.33 bedre tid enn alle som løp både i den aktive klassen og i mosjonsklassen. Det skal riktignok legges til at det på 5 km var aktiv klasse bare for ungdommer og veteraner fra 60 år og oppover.

Med fellesstart for både 5 og 10 km hadde ikke Jan Billy noen oversikt over hvordan han lå an underveis, og seier hadde han ikke i tankene.

– At det skulle bli førsteplass, var veldig overraskende for min del. Jeg så ikke den komme med tanke på den elendige formen jeg er i for tiden, forteller Jan Billy til Kondis og legger til:

– Men jeg følte meg pigg selv om det gikk tregere enn det føltes. Premie fikk jeg ikke siden jeg hadde meldt meg på i mosjonsklassen, men jeg vant et gavekort på 150 kroner på startnummeret. Dermed ble det en tur opp på scenen der jeg ble presentert som den eneste internasjonale deltakeren. Så da ble det norsk seier i Sverige, forteller Jan Billy Aas som løp for Kråkstad friidrett, Norge.

Den 5 km lange rundløypa var ifølge den norske representanten forholdsvis lett. I alt var det 57 som løp 5 kilometeren med 19 av dem i mosjonsklassen. På 10 km fullførte 72 løpere, og her var Peter Gross og Hanna Thorold raskest med 33.03 og 38.35. Raskeste dame på 5 km var Aleksandra Gustafsson som løp på 23.05.



Deltakerne i Mariestad Stadslopp fikk seg en fin trimtur på en vakker vårdag. (Foto: Jan Fleischmann)



Menn 5 km 1 Jan Billy Aas Kråkstad friidrett Norge 00:19:33 1 Viktor Johansson Trollhättan IF Friidrott 00:20:12 2 Henrik Gullberg Mariestad 00:20:48 2 Asko Sarja Mariestads AIF 00:21:12 1 Leif Bergström IFK Skövde FIK 00:20:49



