Det andre løpet i Kaland Løspkarusell ble gjennomført uten noen nye løyperekorder, slik man fikk i det forrige løpet. Det mest spennende oppgjøret ble på 5 km der brødreparet Andreas og Jonas Iversen Lilleskare spurtet mot de to Vareggløperne Magnus Kallager og Henrik Angermund. Et spurtoppgjør som endte med de to brødrene på første- og tredjeplass, med Magnus Kallager i mellom dem.

Det var i alt 74 deltagere fordelt på de tre løypealternativene med 3, 5 og 10 kilometer. I tillegg var det 25 deltakere på barneløpet som gikk en halvtime før, der var distansen 600 meter.

Men det var også mange unge deltakere på de lengre løpene, i alt 19 løpere var i klassene yngre enn 13 år. Og som man kan se av bildene: her var det mange glade ansikter.



På 5 km blir det et spurtoppgjør, her er det Henrik Angermund og Andreas Iversen Lilleskare som ligger i front, men



.. men bak dem kommer også Magnus Kallager og Jonas Iversen Lilleskare.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 451 Andreas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 M14-15 16:43 2 438 Magnus Kallager Varegg Fleridrett / Onesubsea M23-34 16:45 3 450 Jonas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 M14-15 16:48 4 473 Henrik Angermund Varegg Fleridrett / Runningrecords.No M40-44 16:50 5 468 Anders Kleppe Norheim NESTTUN M23-34 17:19 6 474 Vegard Austevoll Kalandseid IL M23-34 17:43 7 455 Ivar Andreas Sandø BFG Bergen Løpeklubb M65-69 18:48 8 472 Tore Nymark Varegg Fleridrett M55-59 18:51 9 309 Åsmund Skålevik Ask Friidrett M45-49 19:21 10 467 Kim Kjærgaard NESTTUN M45-49 19:24 11 493 Øyvind Frantzen Kalandseid IL M60-64 19:39 12 441 Morten Møllevik BFG Bergen Løpeklubb M35-39 21:09 13 310 Elias Skålevik ASK M14-15 22:15 14 465 Nils Bjarte Landro ÅGOTNES M55-59 24:20 15 453 Gustav Helgesen-Handal Kalandseid M14-15 24:42



Anders Kleppe Norheim.



Vegard Austevoll er tilbake på gamle tomter. Det er i disse tider 10 år siden det aller første løpet i Kaland Løpskarusell ble arrangert. Da var Kondis selvsagt til stede og kunne rapportere at Vegard Austevoll tok andreplassen på 5 km.



På 5 km fikk vi en veteranduell: Ivar Andreas Sandø mot Tore Nymark. Ivar Andreas kan her kalle seg den beste. Og den eldste.

Resultat kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 446 Janne Jensen Kalandseid IL K50-54 25:04 2 476 Tonje Ellingsen KALANDSEIDET K10-11 27:57 3 434 Camilla Opseth Kalandseid IL K35-39 32:47 4 482 Camilla Tønnevold NESTTUN K40-44 37:14 5 462 Leah Emilie Fortun Kaland IL K12-13 37:15



Janne Jensen har ikke problemer med å vinne 5 km. Og som arrangementssjef på Bergen City Marathon kan hun nå senke skuldrene. Det løpet gikk 30. april.



Tonje Ellingsen spurter mot mål og en andreplass.



Petter Rasmussen vinner 3 km på tiden 11:57. Det er godkjent å holde seg under 4 minutter på kilometeren i klasse M50-54.

Resultat menn 3 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 303 Petter Rasmussen BFG Bergen Løpeklubb M50-54 11:57 2 316 Lars Johan Ulveseth Team Ulveseth M45-49 14:56 0 458 Ian Wangsholm KALANDSEIDET M0-9 15:18 3 470 Steingrim Ringel BFG Bergen Løpeklubb M75+ 15:22 4 305 Brage Engtrø Kalandseid IL M10-11 17:18 4 457 Emil Harnes Hoff Kalandseid IL M10-11 17:18 0 471 Sander Espelid-Bruland KALANDSEIDET M0-9 18:41 0 479 Nived Ardawatia NESTTUN M0-9 18:58 0 445 Lucas Andrè Herland Sundland Kalandseid IL M0-9 25:34 0 485 Murat Karan Kalandseid IL M0-9 31:00 6 317 Egil Eugen Hopland Eknes Kalandseid IL M10-11 35:36



Her kommer nummer 2 og 3 på 3 km: Lars Johan Ulveseth og Ian Wangsholm.



Bente Midtun er både den beste og den eldste kvinne på 3 km.

Resultat kvinner 3 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 477 Bente Midtun BFG Bergen Løpeklubb K60-64 14:52 2 429 Pia Kaland Kalandseid K10-11 15:27 3 435 Lotta Amara Faugstad Ojukwu Kaland IL K10-11 16:58 4 492 Jenny Marie Gaassand NESTTUN K12-13 17:00 5 308 Hermine Mellin-Olsen Kalandseid IL K10-11 17:37 6 478 Leia Espeland ALVERSUND K10-11 18:32 6 452 Jovita Espeland NESTTUN K23-34 18:32 0 483 Sophie Azad Kalandseid K0-9 19:43 0 481 Nora Monsen Kalandseid K0-9 19:44 0 491 Thia Rongved Kalandseid IL / Kaland IL K0-9 22:54 8 454 Eva Handal KALANDSEIDET K10-11 23:17 9 484 Silje Gaustad Lyngbø Kalandseid K10-11 23:18 9 486 Brenzanel Stengrimsen KALANDSEIDET K10-11 23:18 11 464 Lykke Størksen Kalandseid il K10-11 23:19 0 443 Mathea Eileen Herland Sundland Kalandseid IL K0-9 24:27 12 442 Tone Varøy NESTTUN K23-34 25:34 13 461 Ronja Seline Fortun Kaland IL K10-11 30:49 14 433 Thilla Lee Kalandseid IL K10-11 30:50 15 306 Marthe Anfindsen Kalandseid K10-11 37:10 16 460 Linnea Kauppi Kaldheim Kalandseid IL K10-11 37:12



Pia Kaland



Lotta Amara Faugstad Ojukwu.



Leia Espeland



Jovita Espeland



Thilla Lee og Ronja Seline Fortun ser ikke ut til å slite i innspurten mot mål.



Murat Karan sliter heller ikke med innspurten.



Fellesstarten for 3 og 5 km. 10 km måtte denne gangen starte litt lenger bak på grunn av graving i løypen.



Det var en egen start for 10-km denne gangen. Lars Røttingen legger ut.



Gøril Vikøren Nøkleby var denne gangen den eneste kvinnen som løp 10 km. Det betyr at hun kan innkassere premien som vinner av distansen.

Kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 440 Gøril Vikøren Nøkleby FYLLINGSDALEN K45-49 1:00:38



Lars Røttingen vinner herreklassen, og han er ekstra fornøyd med å komme seg under 38 minutter.

Resultater menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 466 Lars Røttingen RÅDAL M40-44 37:56 2 430 Markus Eckerstorfer RÅDAL M40-44 39:06 3 431 Tor Svanøe NESTTUN M40-44 39:27 4 449 Eivind Jahren Bergen Triathlon Club M35-39 41:07 5 475 Sverre Jensen Bergen CK M55-59 41:34 6 315 Clayton Alves SANDSLI M40-44 41:36 7 463 Jarle Botnevik Telesport Bergen M60-64 49:43 8 447 Tom Inge Olsen KALANDSEIDET M45-49 55:35



Andreplassen går til Markus Eckerstorfer.

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst her.