Det er nå nærmere 12.000 påmeldt til årets utgave av København Maraton. Rundt 48 prosent av disse er løpere fra andre land enn Danmark og over 90 nasjoner skal være representert. Deltakerrekorden er fra 2019 (sist løpet ble arrangert) da 13.281 var påmeldt.



– Det er tre år siden sist vi fikk arrangert Copenhagen Marathon, og det er en fornøyelse å se hvor stor interessen er for å delta, uttaler Dorte Vibjerg. Hun er administrerende direktør i Sparta Atletik & Løb som står bak arrangementet.



– Spesielt er interessen fra utlandet veldig stor, og det er ingen tvil om at det blant annet skyldes at Danmark var et av de første land som opphevet alle korona-restriksjoner og vi allerede på sensommeren i fjor hadde muligheten til å gjennomføre store mosjonsarrangement, legger Vibjerg til.



500 norske deltakere

På startlista finner vi i øyeblikket 491 norske deltakere. Åtte av disse er påmeldt i eliteklassen (mer korrekt elitens b-klasse). Se startliste for eliteklassene lengre nede i artikkelen. Dansk mesterskap på maraton er innlangt i København.



I 2019, sist København Maraton ble arrangert, var det 267 nordmenn som fullførte løpet. Best tid av disse hadde Marius Skeide Ruth, Spirit Friidrettsklubb som perset med 2.26.33. Han er påmeldt også i år og har i mellomtiden rukket å forbedre persen sin til 2.23.44.



På startlista finner vi også Magnus Warvik, SK Vidar som i desember løp maraton i Valencia og perset med 2.25.41. Fra samme klubb, SK Vidar, er også Rolf Steier påmeldt. Han er riktig nok amerikansk statsborger, men bor i Norge og løp i 2015 maraton på så god tid som 2.21.25.



Even Bentzen Løvås, Halden IL er klar for årets store mål: København Marathon. 33-åringen har løpt maraton fem ganger tidligere, med 2.43.22 fra Gøteborg 2019 som best, men aldri ladet skikkelig opp. I København har han ambisjoner om å løpe på 2.35.



Marius Skeide Ruth fra Stavanger løp i 2019 på 2.26.33 og kom på 11. plass i København Maraton som beste norske deltaker. (Foto: arrangøren)



Fra kappgang til maraton

En som har prestert på høyeste nivå i verden er Håvard Haukenes. 32-åringen var kappgjenger, hadde 50 km som favorittdistanse og kom blant annet på 7. plass i OL 2016 og 4. plass i EM 2018. Etter deltakelsen i OL 2021, hvor han for øvrig brøt på grunn av smerter i hofte og hamstrings, har Haukenes konvertert til løper. Hans langsiktige mål er å delta på maraton i OL i Paris 2024.



– Jeg har slitt i år med ryggproblemer grunnet endring i teknikken, men hovedårsaken til at jeg vil prøve løping er fordi femmil er kansellert (i mesterskap) og det var min spesialdistanse. Når jeg prøver å gå kappgang så får jeg smerter i ryggen, men når jeg løper har jeg ingen smerter, så da tenkte jeg «jeg prøver løping». Så får vi se hva jeg kan få til, uttalte Håvard Haukenes til NRK i oktober i fjor.



I september i fjor løp han 10 km i Oslo Maraton på 33.54, og i København til helga står han altså på startlista for å gjøre sin debut på maraton.



Håvard Haukenes er kappgjengeren som nå har konvertert til løper og har mål om å delta på maraton i OL 2024. Her under VM kappgang i Doha 2019. (Foto: Bjørn Johannessen)



Sterke, norske kvinner

Blant de norske kvinnene som er påmeldt i København finner vi Maria Sagnes Wågan, IK Tjalve. Hun debuterte på maraton i Berlin i fjor høst ved å løpe på 2.35.34. På startstrek er også hennes klubbvenninne i Tjalve, Annie Bersagel. 39-åringen er opprinnelig fra USA, men har bodd og løpt i Norge i mange år og begynte å representere Norge for et år siden. Bersagel har 2.28.29 som pers på maraton fra 2015. Hun har 32.38,85 som pers på 10.000 m fra 2014, og så sent som i 2019 løp hun 10 km i Hytteplanmila på 33.38.



Maria Sagnes Wågan (312) og Annie Bersagel (334) er begge påmeldt København Marathon. Her under NM terrengløp lang løype 2019. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ei som er ferskere som løper, men allerede har rukket å gjøre seg bemerket på resultatlistene, er Camilla Bønøgård som løper for Halden-klubben Gimle IF. Under pandemien konverterte den opprinnelige fotballspilleren til løper da lagspill ble vanskelig å gjennomføre. I november i fjor debuterte 25-åringen på maraton ved å vinne Jessheim Vintermaraton på 2.54.53. For en måned siden gjorde hun sitt andre forsøk på distansen ved å bli beste norske kvinne i Rotterdam Marathon på 2.47.28. Om hun har rukket å restituere seg etter maratonløpet i Rotterdam, så er det gode muligheter for at den konkurranse- og treningsivrige jenta kan pynte ytterligere på persen sin i København til søndag.



Kondis-intervju med Bønøgård kan du lese HER. Hun var nylig også gjest i Jann Post sin NRK-podkast "I det lange løp".



Camilla Bønøgård er både trenings- og konkurranseivrig. I november i fjor debuterte hun på maraton. I København løper hun distansen for tredje gang. Her er hun på vei mot seier på 10 km i Halden Byløp i fjor. (Foto: Bjørn Johannessen)



Ny løyperekord?

I elitefeltet for både kvinner og menn er det en rekke sterke, afrikanske løpere. Noen også med potensial til å sette nye løyperekorder. I herreklassen er det nok kenyanerne Daniel Kipchumba, Kiprotich Kirui, Edwin Kimaiyo og Luke Kibet som er favoritter, mens det i kvinneklassen er Hela Kiprob som på papiret er den sterkeste kandidaten. Løyperekorden for menn er på 2.09.54 og tilhører kenyanske Jackson Limo, mens kvinnenes rekord er på 2.29.29 satt av etiopiske Etalemahu Habtewold. Begge ble satt i 2019.

Startliste eliteklassene

Norske deltakere er markert med gult.

Elite A Men Bib Name Country Club Personal Best 1 Daniel Kipchumba KEN 59:06* Halfmarathon PB 2 Kiprotich Kirui KEN 02:08:48 3 Edwin Kimaiyo KEN 02:09:12 5 Husen Mohammed ETH 02:09:53 6 Luke Kibet KEN 02:08:45 7 Martin Musau UGA 02:10:15 8 Benjamin Malot KEN 63:01* Halfmarathon PB 9 Thijs Mathisen Nijhuis DEN Viborg AM 02:10:57 10 Henok Tesfaye ERI 02:10:08 11 Yohans Mekasha ETH 02:15:15 12 Paul Eyanae KEN 02:15:28 Elite A Pace Bib Name Country Club Personal Best 19 Bekele Muluneh Pace ETH 20 Jacob Simonsen Pace DEN 37 Abebe Addisu Pace ETH 38 Asmund Biesbjerg Pace DEN 39 Christopher Meulengracht Pace DEN Elite A Women Bib Name Country Club Personal Best 21 Hela Kiprob KEN 02:21:27 22 Gladys Chesir KEN 02:24:51 23 Muluhabt Tsega ETH 02:25:48 24 Linah Cheruto KEN 70:22* Halfmarathon PB 25 Yenenesh Dejene ETH 73:59:00 26 Meselech Alemayehu ETH 27 Melkam Wale ETH 72:42* Halfmarathon PB 28 Pascalia Jepkogei KEN 02:33:28 29 Agnes Keino KEN 75:04* Halfmarathon PB 30 Zinah Senbeta ETH 02:30:29 Elite B Men Bib Name Country Club Personal Best 41 Tom Fairbrother GBR Clapham Chasers 02:31:16 42 Paul Whittaker GBR Road Runners Club 02:24:39 43 Even Bentzen Løvås NOR Halden IL 69:39* Halfmarathon PB 44 Youssef Es-Soulami MAR 02:30:41 45 Magnus Warvik NOR SK Vidar 02:25:41 46 Bert Mensaert BEL RC TIenen 02:29:54 47 Niklas Henningsson SWE Sundbybergs IK 02:27:56 48 Paul-Alain Bugnard FRA Barbès Runners 02:27:38 49 Jason Porter GBR 02:28:43 50 Thomas Toth CAN 02:16:28 51 Oskar Jönsson SWE Örgryte IS 02:29:10 52 Dale Seddon GBR Candy Racing 02:31:20 53 Stephane Raudin FRA team lenglen 02:27:09 54 Adrian Bednarek POL adrianbednarek.pl 02:30:44 55 Erik Landström SWE Doxa AB 02:31:06 56 Jens Ljunggren SWE 57 Maarten Zeegers NED GSAV Vitalis 02:31:35 58 Mario Carreira POR 02:29:50 59 Molle Olson SWE Källbottens IK / Team Salomon 02:29:49 60 Egidijus Adomkaitis LTU Lithuanian blind sport federation 02:27:19 61 Jakob Gade DEN 02:27:49 62 Charlie Sandison GBR FULHAM RUNNING CLUB 02:25:14 63 Kim Andersson SWE Umara Sports Club 02:31:54 64 Alberto Suarez Laso ESP DELIKIA 02:21:47 65 Kasper Laumann Hartlev DEN HRC / Hildrum Fys / Løberen 02:24:47 66 Thomas Halloway GBR TEAM BLIZARD 72:26* Halfmarathon PB 67 Samuel Russom ERI Hässelby 02:13:38 68 Daviti Kharazishvili GEO 02:16:17 70 Rolf Steier USA SK Vidar 02:21:25 71 Håvard Haukenes NOR ILI Bul 72 Adrián Iglesias Redondo ESP TOSCAF RECTA FINAL 69:04* Halfmarathon PB 74 Morten Stilling DEN Viborg AM 02:26:21 75 Nuno Lopes POR Clube Desportivo Feirense 02:16:40 76 Andreas Lommer DEN Odense Atletik 02:17:42 78 Marius Skeide Ruth NOR Spirit Friidrettsklubb 02:23:44 79 Antonio Roca-Diaz DEN NBRO Running 02:28:08 80 Mark Olsen DEN HRC 02:17:59 81 Jesper Andkjær Larsen DEN HRC 02:27:13 82 Mads Kragh DEN Sparta - JP 02:27:17 83 Yusuke Tamura JPN Kurosaki 02:17:49 84 Martin Egebjerg Olesen DEN HRC / Marathon Sport 02:14:35 85 Thomas Møller-Lorentzen DEN Sparta 02:26:05 87 Dario Ivanovski MKD MK Delta 02:21:27 88 Jesper Faurschou DEN Herning Løbeklub 02:16:15 89 Rune Bækgaard DEN AGF Atletik 02:14:35 90 Misha Declerck BEL AVMO 69:45* Halfmarathon PB 91 Rasmus Jessing DEN NBRO Running 02:29:57 93 Giorgio Bizzarri ITA SSLazioAtleticaleggera 94 Jacob Wæver DEN NBRO 02:22:29 95 Ed Goddard AUS ASICS 02:13:45 96 Morten Green DEN HRC 02:31:11 97 Jacob Dahl DEN Sparta Atletik og Løb 69:46* Halfmarathon PB 98 Kasper Skov DEN AGF Atletik 67:19* Halfmarathon PB 99 Sebastian Matz Nielsen DEN Aarhus Fremad Atletik 72:00* Halfmarathon PB 100 Brian Arreborg Hansen DEN NBRO 02:26:18 101 Joakim Svolgaard DEN Sparta 71.52* Halfmarathon PB 102 Asser Nielsen DEN Hechmann Racing Club 02:28:49 103 Rasmus Dall-Hansen DEN Sparta 02:31:29 Elite B Women Bib Name Country Club Personal Best 160 Samantha Fecteau USA Barbès Runners 02:50:30 161 Frida Michold SWE IK Akele 02:54:55 162 Ashley Paulson USA n/a 02:40:07 163 Johanna Bäcklund SWE Runacademy IF 02:35:10 164 Sanna Mustonen SWE Hässelby SK 02:35:17 165 Kathryn Fluehr USA 02:49:45 166 Bouchra Lundgren Eriksen DEN SLDG/ Klub100 Marathon Danmark 02:46:34 167 Camille Chaigneau FRA 168 Ausra Garunksnyte LTU Lithuanian blind sport federation 169 Marije Geurtsen NED Hellas 02:42:45 170 Chirine Njeim LIB WindRunners 02:36:40 171 Malin Starfelt SWE Runacademy IF 02:38:40 172 Maria Grazzia Bianchi VEN 02:43:41 173 Adrijana Pop Arsova MKD AK Delta 02:40:36 174 Annie Bersagel NOR IK Tjalve 02:28:29 175 Karen Ehrenreich DEN Aarhus 1900 74:45* Halfmarathon PB 176 Suvi Miettinen FIN Helsingin KisaVeikot 02:40:33 177 Militsa Mircheva BUL 02:35:03 178 Maria Sagnes Wågan NOR IK tjalve 02:35:34 179 Camilla Bønøgård NOR Gimle IF 02:47:27 180 Camilla Balle Bech DEN Sparta 02:54:49 181 Camilla Elofsson SWE Terrible Teusdays AC 02:35:09 182 Hanna Vandenbussche BEL AVR 02:34:44 183 Emily Greve Somerset DEN Aalborg Atletik og Motion 81:51* Halfmarathon PB 184 Lene Broberg DEN SIK80 82:56* Halfmarathon PB



Løpets hjemmeside: copenhagenmarathon.dk





Fra starten på København Maraton i 2019. (Foto: Camilla Hylleberg)