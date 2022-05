Ullensaker/Kisa-løperen som stod med 28:36,06 fra fra Stadionmila i Kristiansand i fjor sommer, siktet seg inn på EM-kravet på 28:15 og var altså veldig nære etter et godt disponert løp med en sterk siste 1000 m etter at han måtte litt opp på den 8. kilometeren. Den tidligere Orion- og Tjalveløperen passerte halvveis på 14.06, og tida holdt til 10. plass i heatet som ble suverent vunnet av italieneren Yemaneberhan Crippa på 27.16,18.





En fornøyd Sigurd Ruud Skjeseth i London sent lørdag kveld. (Foto: Kristian Skjeseth)



Det er allerede fem mann (Zerei Kbrom Mezng, Sondre Nordstad Moen, Narve Gilje Nordås, Magnus Tuv Myhre, Abdullahi Dahir Rabi) som har klart EM-kravet, slik at det ikke automatisk gir billett til årets EM i München 11.-21. august.



Nordmannen med bestetid på 10000 m de to siste sesongene, Zerei Kbrom Mezng fra Stavanger Friidrettsklubb stilte også i det store stevnet på Parliament Hill Athletics track men hadde ikke dagen å valgte å gi seg etter vel 18 minutters løping.



Stevnets nettsider

Place Bib Name CAT Cat Pos TEAM Time 1 67 Yemaneberhan CRIPPA SM 1 ITA 27:16.18 2 13 Sam ATKIN SM 2 LINCW 27:31.98 3 45 Emile CAIRESS SM 3 LEEDS 27:34.08 4 106 Ayala GASHAU SM 4 ISR 27:49.88 5 61 Ben CONNOR SM 5 DERBY 27:51.82 6 54 Oliver CHIGNELL SM 6 NZL 27:52.21 7 272 Jake SMITH SM 7 CARD 28:01.05 8 27 Soufiane BOUCHIKHI SM 8 BEL 28:08.89 9 235 Italo QUAZZOLA SM 9 ITA 28:16.44 10 266 Sigurd Ruud SKJESETH SM 10 NOR 28:17.01 -- 16 218 David NILSSON M35 1 SWE 28:39.96 17 2 Mohammadreza ABOOTORABI SM 16 SWE 28:45.44 198 Zerei Kbrom MEZNGI M35 3 NOR DNF





ALLE RESULTATER FRA STEVNET