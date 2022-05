Det var en del færre deltagere i sesongens andre løp i Bykarusellen Perseløp enn i det første løpet, og enda færre enn i løpene i fjor. Men grunnen for det var antagelig ikke at løpet gikk dagen etter 17. mai, men heller at det nå er et stort tilbud av gateløp i Bergen. Senest på søndag gikk Åsaneløpet, og i morgen går det neste løpet i Bergen Fjellkarusell.

De som deltok i dette løpet fikk seg et løp i den raske løypen under gode forhold, det var oppholdsvær og en svak vind som møtte dem da de løp ut fra starten på Marineholmen og Høyteknologisenteret der.

De fleste syntes det var nok med en runde, altså 5 km. Det var bare 7 deltagere på 10 km, kun menn.

Arrangørene hadde satt opp en hare på 10 km, Ivar Stefansson fra Gular hadde oppgaven med å løpe inn på 40 minutter. Det gikk litt fortere enn det, han klokket inn like under 38 minutter. Men i et glissent felt var det bare å hjelpe dem som var der. Og da gikk det litt raskere enn 4-blankfart.

Richard Lunde var den beste på 10 km med tiden 36:50, Bjørnar Hellerslien fulgte rett bak. Ingen kvinner løp 10 km.

På 5 km ble Vibeke Sognnes beste kvinne, etterfulgt av Hanne Liland og Anne Hege Straume. Blant mennene var Børge Larsson klar raskest, han klokket inn på 15:34, foran Tord Andresen og Espen Utgård Sæther.



Richard Lunde premieres som vinner på 10 km av Marion Vallanger i Gular.



Bjørnar Hellerslien tar andreplassen på 10 km.

Resultat 10 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 30 Richard Lunde Superskurken M35-39 36:50,0 2 444 Bjørnar Hellerslien BERGEN M20-34 36:54,0 3 508 Magnus Morbech BERGEN M20-34 39:31,4 4 439 Jonas Birkeland GODVIK M20-34 40:29,3 5 515 Stian Langeland Wesnes SØREIDGREND M40-44 41:49,4 6 510 Jindrich Fiedler TE Connectivity M45-49 43:38,6 7 511 Simon Høynes Hagenes Sotra Sportsklubb M20-34 48:27,0



Vibeke Sognnes var raskeste kvinne på 5 km.

Resultat kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 206 Vibeke Sognnes HSI K20-34 21:07,6 2 524 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 23:30,3 3 453 Anne Hege Straume BERGEN K45-49 23:37,4 4 450 Janne Sørum Bergen Triathlon Club K35-39 24:26,5 5 531 Elise Dahle Grøsvik SØREIDGREND K1-14 24:29,8 6 538 Ragnhild Nysæter Bergens TF K50-54 25:15,6 7 455 Anja Otterstrøm BERGEN K35-39 25:54,1 8 526 Bjørg Fagnastøl Telesport Bergen K60-64 26:08,7 9 537 Hanne L. Bottolfsen BERGEN K20-34 27:03,8 10 503 Nora Hauge Svendsen HAUKELAND K50-54 27:16,0 11 536 Elina Lachmann BERGEN K1-14 30:13,6



Anne Hege Straume.



En av de yngste: Elina Lachmann, klasse K1-14.



Bjørg Fagnastøl bruker T-skjorten som viser at hun også deltok i Bergen City Marathon.



Hanne L. Bottolfsen.



Ragnhild Nysæter.



Anja Otterstrøm.



Nora Hauge Svendsen.





Børge Larsson var den klart raskeste på 5 km. Inn på gode 15:34.

Resultat menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 448 Børge Larsson Varegg Fleridrett M20-34 15:34,0 2 442 Tord Andresen Gneist M15-19 16:51,8 3 447 Espen Utgård Sæther LAKSEVÅG M20-34 17:24,9 4 449 Marius Rusten BPI M20-34 17:36,9 5 445 Peder Bruun BERGEN M20-34 18:25,8 6 452 Karl Magnus Nygaard NESTTUN M20-34 18:29,6 7 451 Trond Vevle DNB M50-54 18:48,1 8 543 Ola Brattvoll STRAUMSGREND M50-54 19:09,3 9 546 Edvard Bjerk EY M20-34 19:16,4 10 440 Ivar Andreas Sandø BFG Bergen Løpeklubb M65-69 19:27,7 11 530 Pål Einar Skorpen Varegg Fleridrett M35-39 20:17,8 12 514 Dag Bøe Bergen Døves Idrettsklubb M35-39 20:23,9 13 541 Åsmund Skålevik Ask Friidrett M45-49 20:35,4 14 292 Kristoffer Rung Sjøkrigsskolen M20-34 21:18,7 15 441 Roy Kjetil Liknes ÅKREHAMN M20-34 21:28,3 15 502 Trygve Havro Gneist M20-34 21:43,7 17 534 Andreas Skau Woldsdal FYLLINGSDALEN M20-34 22:08,3 18 446 Christian Smøraas HSI M50-54 22:16,3 17 542 Elias Skålevik Ask Friidrett M15-19 22:25,9 20 155 Espen Erenstsen Indre Godvik Velforening M60-64 22:34,7 19 549 Johannes Lunde Laksevåg TIL M75-79 22:36,7 20 544 Kjetil Petterson KLOKKARVIK M35-39 22:51,9 23 160 Bård Teigland RÅDAL M50-54 22:57,0 22 454 Oddbjørn Wendelbo STRAUMSGREND M40-44 24:17,3 23 532 Finn-Ole Haugland Varegg Fleridrett M70-74 24:33,0 24 545 Christian Vågenes INDRE ARNA M35-39 25:40,8 25 443 Thomas Fotland LODDEFJORD M1-14 25:46,3 26 504 Asbjørn Kvernrød Gular M75-79 31:31,0 27 522 Audun Dahle SØREIDGREND M65-69 32:15,8 28 540 Egil Trosvik RÅDAL M70-74 36:27,1



Tord Andresen løper inn til andreplassen.



Espen Utgård Sæther løper inn som tredje raskeste mann.



Trygve Havro.



To fornøyde løpere: Jonas Birkeland løp 10 km og Marius Rusten 5 km. dette var første 5 km for Marius etter han begynte å trene skikkelig med løping i vinter.