Det ble mange etteranmeldinger siste to dagene, så det endte med nesten 150 påmeldte. Arrangøren håper å bryte 150-grensen i 2023. Det var svært gledelig at påmeldingen økte mye for den lange løypen hvor det var godt over 30 startende. Da blir det rom både høy fart og kjempesprekk - og det blir god spredning slik at de aller fleste har en rygg i sikte og noen som puster de lett i nakken. Målet for 2023 er å få med enda flere, både store barn, samt unge og godt voksne. Det er tross alt bare 1,5 km man snakker om, selv om det samtidig skal nevnes at løypa er relativt kupert og krevende. Den er også veldig grønn og fin selvfølgelig.



Foto: Chris Kunøe



Barneløpene

Arrangementet startet klokka 11 med henting av startnummer, og det kom vel et par ekstra etteranmeldinger også. Første start var klokka 12, med de aller minste barna som ble fulgt av foreldre eller eventuelt eldre søsken. Løypa er veldig kort, og med innlagt sklie. Vi tror den falt i smak både for de aller minste men også blant de på andre start klokka 12:10, som løp samme korte løype. Pulje 3 løp en runde i det fine og bilfrie borettslaget vårt som er ca 500 m lang, dette er barn i 6-7 årsalderen. 10 min senere løp en ny pulje ut i samme løypa, og nå hadde alderen økt enda litt og åpningsfarten ble veldig høy. Mange kjente det nok godt i den første bakke.



Femte start var siste i barneløypa, med barn i alderen 10-11 år som løp to runder. Dessverre satte også disse farlig god fart fra start, så med to runder var det nok noen som fikk kjenne på både syre og det som verre er. Det er veldig mye løpeglede også i disse puljene, men aller størst er nok likevel gleden i mål når de får saft, kaker og ikke minst pokal.



Den lange løypa

Denne er for barn 12 år + og de voksne. Gaustadløpet har for tiden ikke tidtaking og resultatlister, men de første i mål på den lange løypa har vi litt kontroll på. Henrik Kampen Ellingvåg kom først i mål på en imponerende rask tid (sub 6 min om informasjonen er korrekt) og vant dermed både herre- og gutteklassen. Han fikk et gavekort på 500 krone fra Braa sport. Etter Henrik fulgte to godt voksne menn, begge ved navn Stian. Det var imponerende fart på gamlekara også! Og Stian Stensland fikk med seg gavekortet i herreklassen, ettersom første Stian i mål tilhørte arrangementskomiteen! Det var uansett lite som skilte de to.

2 x Stian og Henrik Kampen Ellingvåg. (Foto: Asta Ellingvåg)



Første dame i mål ble Maria Stensland, tett fulgt av beste jente Astrid Björk Sejersted. Astrid var blant de større barna som også stilte som hare for de fire første startene som gikk tidligere på dagen, og hun var også med på gjennomløpingen av løypa rett før start som ekstra oppvarming. Så selv om distansene er korte kan man få samlet sammen en del kilometer likevel. Astrid og Maria fikk gavekort på 500 kroner fra Braa Sport.



Etter disse kom det løpere i høy fart og i tette, morsomme spurtoppgjør ned akebakken, Cornelia, Maren og Hanna fulgte tett bak Astrid. Utrolig flott løping også i jente- og dameklassen altså!



Spreke og raske jenter. (Foto: Yngve Sejerstad)



Yngste starter på den lengste løypa var spreke Mats Gran Meisingset, som dagen før hadde løpt Sandefjordløpet. Mats er 2015-årgang, og det er tøft å stille på startstreken med folk som du bare når til midjen!

I Gaustadløpet er alle vinnere av fine pokaler!



Foto: Asta Ellingvåg