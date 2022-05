IL Gneist ønsker velkommen til Sommerkarusellen 2022.

Det blir arrangert 5 løp, 3 før sommerferien og 2 etter.

Datoer:

Følgende mandager: 30. mai, 13. juni, 27. juni, 8. august og 22. august.

Starttidspunkt:

18.45 Tidligstart 10 km (de som bruker over 1 time)

Fra ​19.00 5 og 10 km (puljestarter)

Du velger ikke distanse du skal løpe ved påmelding. Ved å stille seg i rett startpulje ordner systemet dette automatisk. Ta vare på startnummeret, det skal benyttes gjennom hele karusellen. Melder du deg på enkeltløp skal du hente nytt startnummer til hvert løp du løper.

Påmelding til Sommerkarusellen 2022

Voksen alle løp: kr 600 + event. lisens kr 40,-

Barn alle løp kr 175.- + evt lisens kr 30.-

Pensjonister alle løp kr 350.- + evt lisens kr 30.-

“Familiepakken” (4 familiemedlemmer) kr 1200.- + evt lisens

Enkeltpåmelding løp 1 – 3.juni åpner 1.mai

Voksne: kr 150.- + evnt. lisens kr 30.-

Barn (under 15 år): kr 50.- + ingen lisens.

Pensjonister kr 100.- + evt lisens kr 30.-



Kondisrabatt kr 40.- (Legg inn ditt medlemsnummer og systemet gir deg rabatt)



Mer info på løpets hjemmeside, link under.



Påmelding, klikk på logo under.



Både Head Energy (Håkon Jacobsen) og Sport Norge (Stian Nordås) er med i det videre samarbeidet med Sommerkarusellen Planen er at årets HEAD Energy Sommerkarusell benytter samme løype som Vinterkarusellen. Siden det er fellesstart for 5 og 10 km løpes ekstrasløyfen mot Solsikken barnehage (rød løype) på 2. runden.



Hvit løype er 5 km. De som løper 10 km slipper å løpe innom stadion halveis, i stedet får disse en ekstra sløyfe langs Grimseidvegen mot Solsikken barnehage tilsvarende den avstanden det er ut og inn av Fana Stadion. (Rød løype som løpes på 2. runden)





Kilometermerking samt vendepunkt for løypen



Startnummer hentes i gymsalen løpsdagen på Fana Stadion fra kl 17.30.





Erik Hanøy er på plass i "boksen"



Olden i samarbeide med Hansa sponser flaskevann til alle deltagerne





Start og mål er flyttet tilbake til Fana Stadion etter gjesteopptreden på gressfeltet i fjor ifm oppgradering av løpebanen











HEAD Energy er fortsatt hovedsponsor og gir sponsorpremie (Gavekort kr 500.- fra Sport Norge) til totalvinnerne på både 5 og 10 km. I tillegg får også de 3 beste på hver distanse karusellens spesialdesignete medalje i gull, sølv og bronse.





Grusbanen benyttes som vanlig til parkering.





Samtlige som fullfører minimum 3 løp får karusellens flotte medalje. Denne deles ut f.o.m. løp 4, 9. august





Kondis.no er på plass på alle karuselløpene.