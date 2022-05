Jeg klarte det! Nå er jeg bare glad for å være ferdig, og jeg er forundret over hva kroppen er i stand til å prestere, dag etter dag, i åtte dager. Det føltes godt å kjempe om førsteplassen underveis, men mot slutten var jeg bare glad for at magen min ikke ødela alt for meg på dag 7. Jeg trenger en øl nå.



Disse ordene (fritt oversatt fra hans Instagramkonto) tilhører norske Thomas Øderud som fullførte det utfordrende terrengløpet på andreplass. Britiske Graham Walton vant løpet i herreklassen, mens irske Laura O´Driscoll vant kvinneklassen.



En drøy utfordring

Cape Wrath Ultra er en ganske drøy, men spesiell og vakker, utfordring. Løpet går langs stien Cape Wrath Trail på vestkysten av Skottland. Den beveger seg gjennom tidvis røft terreng med majestetiske fjell på den ene siden og buldrende bølger på den andre.



Den første dagen starter med en fergetur fra Fort William til startområdet i Trislaig. Der ble de 270 startende løperne møtt av en sekkepipespiller før de la avgårde ut på den første av åtte dagsetapper. Totalt hadde de da 400 kilomneter foran seg på veien mot Cape Wrath fyrtårn.



Løperne ønskes velkommen av sekkepipespiller. (Foto: ©Cape Wrath Ultra® | No Limits Photography)



Norske Øderud med strålende løp tross problemer

Thomas Øderud fikk en god start allerede på den første dagen og kom i mål på en tredjeplass etter den første etappen. Den plasseringen holdt han også på dag to, mens Simon Roberts holdt sin førsteplass. Sistnevnte måtte forøvrig tilbringe tid i legeteltet etter etappen på grunn av en kneskade.



Etter den sjette dagen var norske Øderud i tet fem minutter foran Graham Walton. Dagen før hadde arrangøren gjorde en regnefeil som feilaktig førte til at Walton ledet etter den femte etappen. Det viste seg altså å ikke stemme. Walton lot seg ikke knekke av dette. Tvert imot, han gjorde en kjempeetappe på dag seks og endte opp kun fem minutter bak Øderud totalt sett.



På dag syv fikk Øderud en tyngre dag på grunn av noe sykdom natten før. Graham Walton gikk da opp i tet igjen, med kun én dag igjen. Vår mann hadde en klar andreplass før den siste dagen. På løpets siste dag fortsatte Walton sitt fantastiske løp og vant Cape Wrath Ultra på drøye 50 timer. Thomas Øderud trosset sine mageproblemer og ble nummer to, 1 time og 41 minutter bak Walton. På tredjeplass endte David Barry fra Irland.



- Det har vært en lang vei. Kaldt og vått. Og litt magisk vil jeg si. Jeg mener å huske at jeg så et hvitt reinsdyr på den andre dagen. Det var fint. Det er flott å ha en liten link til naturen når man beveger seg gjennom landskapet, fortalte vinneren etter målgang.



Graham Walton har akkurat vunnet. (Foto: ©Cape Wrath Ultra® | No Limits Photography)





Laura O´Driscoll fra Irland vant kvinnenes løp på 61:26:06. Hun slet med en ankelskade helt fra dag 3, men klarte allikevel å trygge seieren foran Vicky Savage på andreplass og Claire Gordon på tredje (begge fra Storbritannia).



Laura O´Driscoll vinner etter over 61 timer på beina. (Foto: ©Cape Wrath Ultra® | No Limits Photography)





Kun 104 løpere av 270 startende kom helt fram til mål. Arrangøren er overbevsit om at dette skyldes "det verste været i løpets historie".





Mer informasjon:

Løpets hjemmeside

Resultater fra årets løp