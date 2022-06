Lørdag 4. juni arrangerte Treungen IL ultraløpet Skuggenatten 12-timars for 3. gang og motbakkeløpet Skuggenatten Opp for 11. gang. Fjorårets løp måtte avlyses på grunn av korona.

Ultraløpet Skuggenatten 12-timars går for å være et av Norges særeste løp, der man i løpet av 12 timer skal løpe så mange ganger som mulig opp/ned det svabergspregede Skuggenatten i Treungen. Runden er 8,6 km lang og har 456 høydemeter. Ultraløpet ble første gang arrangert i 2015.



Samme dag, og i samme løype, gikk motbakkeløpet Skuggenatten Opp - som altså var 4,3 km opp til toppen av Skuggenatten.



Skuggenatten 12-timars vunnet av Folgerø og Hystad

De 16 deltakerne (5 kvinner og 11 menn) i Skuggenatten 12-timars tok turen opp til Skuggenatten til sammen 80 ganger denne lørdagen.



I kvinneklassen kjempet Liv-Anna Folgerø, Ø.Tromøy Trim og Idrettsklubb og Øyunn Bygstad, Romerike Ultraløperklubb om seieren. Førstnevnte vant til slutt, men begge klarte å gjennomføre runden opp til Skuggenatten seks ganger. Inger Frantzen, Søgne IL tok 3. plassen ved å gjennomføre turen opp til Skuggentannen fem ganger.



I herreklassen var det Rune Hystad, Grimstad Løpeklubb som vant med åtte turer opp til Skuggenatten. Øystein Lorentsen, Treungen IL kom på 2. plass med 7 runder, mens Espen Lunde, IL Skade ble nummer tre med sine seks runder.



De gode venninnene Øyunn Bygstad (til venstre) og Liv-Anna Folgerø kjempet hele dagen om seieren i Skuggenatten 12-timars. Denne gangen var det til slutt Folgerød som vant. (Foto: Helge Reinholt)



Herrepallen totalt: Rune Hystad fra Grimstad Løpeklubb (midten) vant med 8 runder. Øystein Lorentzen fra Kristansand (til venstre), men som representerer Treungen IL, ble nummer to med 7 runder, mens Espen Lunde fra Skade IL i Lunde i Telemark ble nummer tre med 6. runder. (Foto: Helge Reinholt)





Espen Lunde er nå "Kongen av Skuggenatten". Han har nå 30 ganger på toppen i konkurransesammenheng (Telemarks Tøffaste, Skuggenatten Opp, Skuggenatten Ultra og Skuggenatten 12-timars). (Foto: Helge Reinholt)





Rune Hystad og Øystein Lorentzen gikk rett i tett og holdt følge et godt stykke. Men Hystad seig jevnt ifra og vant til slutt foran Lorentzen. (Foto: Helge Reinholt)





Helge Reinholt var mannen som fikk ideen til Skuggenatten 12-timars da han en dag i 2014 trente fem ganger opp og ned Skuggenatten som forberedelse til terrengultraløpet Hornindal Rundt senere samme sommer.



Håkansson og Mustad vant motbakkeløpet

Skuggenatten opp ble arrangert første gang i 2010. Etter korona-avlysning i 2020 og 2021 var årets løp nummer 11.



I år var det 70 fullførende deltakere på det 4,3 km lange motbakkeløpet som har 456 høydemeter til toppen av Skuggenatten. Vant løpet gjorde Sebastian Conrad Håkansson, Svorkmo N.O.I. på 25.27. Dette kun 42 timer etter at han løp 10.000 m på Bislett på 31.10,62 og kvalifiserte seg til NM.



– Burde vært død etter de siste dagene, men plutselig vant man også et større motbakkeløp mot alle odds, kommenterte Håkansson på sint Strava-profil etter Skuggenatten Opp.



2. plass totalt i herreklassen tok Nicolas Torvund, IF Ørn på 26.05, mens 3. plassen gikk til Mathias Holbæk, Kristiansands IF på 26.18.



Kvinneklassen ble vunnet av Brita Cecilie Mustad, Langesund Sykle- og triathlonklubb på 32.25. Her gikk 2. plassen til Mathilde Ilebrekke på 33.41 og 3. plassen til Mia Matrine Mustad, Langesund Sykle- og triathlonklubb på 34.18.



Løypa til Skuggenatten Opp er 4,3 km lang og har 456 høydemeter. (Foto: Helge Reinholt)



