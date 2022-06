Gular og Gneist ønsker velkommen til den flate og raske løypen ved Store Lungegårdsvann. Bykarusellens har igjen satt opp 3 km på programmet, dette er et fram og tilbakeløp (1,5 km hver vei med vending) i samme trase som de øvrige to distansene som er rundløype.



Alle 3 distanser starter samtidig og du velger distanse du vil løpe underveis. Av arrangementstekniske årsaker står alle oppført på 3 km, tidtakersystemet flytter løperne til korrekt løpt distanse underveis.



Det vil også bli tilbud til de yngste, et 600 meter langt barneløp som starter 30 minutter før hovedløpet. Her er det medaljer til alle.

Løypen er kontrollmålt og sertifisert av NFIF og godkjent for perser og statistikk.





Start vil som i fjor være på Marineholmen ved Vil Vite, rett ved siden av Nygårdsparken. Her vil det også bli utdeling av startnummer samt drikke etter målpassering. Løypen følger gangveien rundt Store Lungegårdsvann og passerer AdO Arena på sørsiden. (nettopp åpnet opp igjen etter mye anleggsarbeide)

Bykarusellen startet opp i 2013 og har vært et sentrumsnært tilbud med en løype som passer for både konkurranseløpere, trimmere og familier.





Under løpet 18. mai var det satt opp hare etter ønske fra deltagerne. Dette er noe arrangøren jobber med å få til også 15. juni.





Gavekort fra Sport Norge til vinnerne på hver distanse, Richard Lunde premieres som vinner på 10 km av Marion Vallanger i Gular.

Løypekart Bykarusellens barneløp. Barneløpet har start og mål på samme sted som perseløpet og det løpes en runde i bilfritt område på Marineholmen.



BYKARUSELLEN PERSELØP 2022 (Fellesstart kl 18.00). Barneløp starter 17.30

Løp 1 : Onsdag 4. mai

Løp 2 : Onsdag 18. mai

Løp 3 : Onsdag 15. juni

Løp 4 : Onsdag 24. august

Løp 5 : Onsdag 7. september

Løp 6 : Onsdag 21. september



Løypen er åpen og fin, flat og rask og vil du nyte god utsikt i flotte Bergen kan du også det.

