1986 var Ingrid Kristiansens aller største sesong. Da satte hun verdensrekord på 10000 m på Bislett med 30.13.74 og måneden seinere satte hun verdensrekord også på 5000 m i Stockholm med 14.37.33. Den er fortsatt norgesrekord, og det er denne 36 år gamle rekorden som Karoline gjerne vil slå på BIslett. Karoline har hatt en lang og god karriere. Hun har mottatt ni strake Gullsko som Norges beste langdistanseløper, og på Bislett torsdag får hun overrakt nr. 10. Tirsdag fylte hun 32 år - og er bedre enn noensinne.



Covid-19 og betent kne

Karoline satte sin personlige rekord på 5000 m i Brussel i september i fjor med 14.43.26 og har vist god form stort sett hele tiden etter det. Høydepunktet var gullet i EM i terrengløp i desember, men hun har hatt mange andre meget gode resultater i denne perioden. 20. mars løp hun halvmaraton i New York på glimrende 1.08.07 i en ikke altfor lett løype. Dagen etter fikk hun konstatert covid-19 og kjente tiil en betent slimpose i kneet.



I Diamond League-stevnet i Birmingham 23. mai løp hun 5000 m på 14.51 i et løp hvor tre av kilometeren gikk på over 3.00 og den siste på 2.45. Sterke avslutninger er blitt et varemerke for Karoline. I Birmingham plukket hun opp den ene etter den andre av konkurrentene og endte på 4. plass. I Golden League-stevnet i Roma forrige torsdag løp hun 1500 m med et tapet kne, et kne som er nesten helt bra, sa hun, og som ikke vil hemme henne på Bislett. I Roma gikk altfor sakte en runde, da haren ga seg, så det ble et spurtoppjør. Også da spurtet hun forbi en rekke konkurrenter som på papiret skulle være mye raskere enn henne.

Vil heller avslutte sterkt

Bislett-general Steinar Hoen spurte Karoline om hun ville følge haren om den løp etter et jevnt skjema til 14.30. Hun mente det ville være sikrere for henne, om hun skulle slå Ingrids 14.37, at hun åpnet i 14.40-fart og så økte på slutten. Hun fortalte etter pressekonferansen at lysharen på Bislett skulle gå i 14.40-fart og at det passet henne bedre. Hun kjente kroppen sin så godt at den ville si fra om åpningsfarten var litt for rask.



Finner Hedda Hynne formen allerede til Bislett Games?

Hedda(også 32 år) har hatt en treig start på sesongen. Hun åpnet sesongen i Trond Moen Games forrige tirsdag med en annenplass og 2.03.57. Det resultatet er ikke representativt, svarte Hedda kontant. Hun har løpt fortere innendørs i vinter med 2.02.05 som best.



Hun møter flere av verdens beste på Bislett. Heddas pers på 1.58.10 fra 2020, er feltets åttende beste. Samtlige har perser under 2.00 og av de 8 som har løpt 800 m i år, har alle unntatt Lovisa Lind løpt raskere enn 2.00. Vi krysser fingrene for at Hedda finner tilbake til 2019- og 2020-formen. Også i fjor løp hun under 2.00 en gang. Totalt har hun vært under 2.00 hele 8 ganger, men så tidlig i sesongen må vi trolig være fornøyd om hun klarer å løpe ned mot 2.00 og har noen av konkurrentene bak seg.

- Å løpe under Bislett Games er et av årets store høydepunkter. Fantastisk å få løpe på hjemmebane, føyer Hedda til.





Den store favoritten på 800 m: Keely Hodkinson

800-meter-favoritter: Ukrainske Olha Lyakhova (tv) og britiske Keely Hodkinson, som er den store favoritten. (Foto: Kjell Vigestad)



Keeley Hodkinsson slo igjennom i fjor som 19-åring og brøt to-minuttersgrensa på vårparten og endte opp med OL-sølv og 1.55.80 i Tokyo. Hun vant også Diamond League-finalen i Zürich i fjor høst og har friplass til VM i sommer. På rekordtid er hun blitt en britisk yndling. Også britiske Laura Muir, som har 1.56.73 som pers, hører med i samme kategori. Laura har 1500 m som spesialdistanse, men vil nok også bite fra seg på 800 m på torsdag på Bislett.



Ukrainske Olha Lyakhova: Flyktet fra russiske bomber

Olha Lyakhova (30 år) er kanskje ikke på pressekonferansen som favoritt, men like mye på grunn av situasjonen i hjemlandet. Hun var på treningsleir ikke langt fra den russiske grensa da de første bombene falt i februar. Det kom som totalt uventet og som et sjokk. Og litt spesielt var det at hun hadde med seg sin ett år gamle sønn.



- Det var flyalarmer hele dagen, så vi gjemte oss i bomberommene. Det ble ingen trening i flere uker, vi tenkte kun på å være i live, sa Olha Lyakhova, som har en lang karriere som 800 m-løper. Hun har en bronse på distansen fra EM og to bronsemedaljer fra EM innendørs pluss at hun har vært i 800 m-finalen i VM tre ganger. Med andre er en meget meritert løper.med en 800 m-pers på 1.58,64.



Olha og hennes lille familie bestemte seg for å flykte og etter en 15 timers busstur kom de til den polske grense. De fikk så hjelp av Nike til å dra til en treninsleir i Portugal. Nå bor hun, mannen og babyen inntil videre i Bern i Sveits.



Hun har også er kort fortid fra Norge. For noen år siden var det et mellomdistanseprosjekt med Tomasz Lewandowski som trener. Hun og mannen var en kort periode her og trente, men det praktiske rundt deres opphold ordnet seg ikke.