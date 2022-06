Narve var også den som fulgte teten lengst. Helt sikkert for lenge. Han konstaterte etter løpet at om han hadde hatt noen dro i jevn fart, så ville han klart 13.13,50, som er VM-kravet. Nå ble det drøye to sekunder mer.



Det burde kanskje vært en egen hare for de som jaktet på 13.13,50., Filip Ingebrigtsen var en av dem, og han sa seinest dagen før at det var realistisk. Han var klar til å dra opp i høyden i morgen for å forberede seg for VM iOregon. Halvveis i 5000 m-løpet måtte Filip gi seg uten at vi vet grunnen.





Skuffet: Narve Gilje Nordås var 2,3 sekunder fra en plass i VM: (Foto: Sylvain Pharo)



Magnus Tuv Myhre følte at det gikk greit i 2-3 runder i den store åpningsfarten, men da han mistet kontakten med teten, så var det han som måtte dra de tre som ble liggende sammen, og han mente at det var han ikke så flink til.



Resultater 5000 m menn

Plass. Pos. Land Navn Tid Qual. rank Qual. points SB PB 1 13 ETH BEKELE Telahun Haile 13:03.51 3 11 12:57.18 12:52.98 2 15 ETH TEFERA Samuel 13:04.35 PB 1 14 13:06.86 13:06.86 3 14 ETH WALE Getnet 13:04.48 SB 4 10 13:11.68 12:53.28 4 11 USA KLECKER Joe 13:04.92 10 5 13:04.42 13:04.42 5 12 ETH MENGESHA Milkesa 13:05.94 11 4 13:01.11 12:58.28 6 9 AUS RAYNER Jack 13:06.00 PB 12 3 13:34.68 7 7 ESP MECHAAL Adel 13:06.02 PB 15 2 13:15.40 8 16 UGA MARU Peter 13:07.42 PB 18 1 13:08.89 13:08.89 9 8 NOR NORDÅS Narve Gilje 13:15.82 PB 13:26.64 13:16.67 10 2 ETH ABDILMANA Ali 13:16.97 PB 13:45.00 13:20.28 11 5 GUA GRIJALVA Luis 13:18.13 SB 13:36.93 13:10.09 12 1 NOR MYHRE Magnus Tuv 13:33.43 13:27.06 13:27.06 13 4 SRB BIBIC Elzan 13:36.91 13:24.42 13:24.42 14 6 NOR INGEBRIGTSEN Henrik 13:48.89 13:29.92 13:15.38 DNF 3 GBR ATKIN Sam 13:15.31 13:15.31 DNF 10 NOR INGEBRIGTSEN Filip 13:11.75 DNF 17 KEN KONES Wilberforce Chemiat





På halen: Henrik Ingebrigtsen har sagt at det er i 2023 han skal bli god igjen. Og formen var heller ikke så veldig god. Han ble tidlig liggende på halen av feltet, men ga sg ikke og fikk enorm jubel fra publikum helt til mål.(Foto: Sylvain Pharo)