Fredrik Sandvik fra Ull/Kisa torde å satse hardt da han la ut på sin hinderøvelse i NM i dag, han gikk inn for å komme seg under VM-kravet på 8:22. For noen uker siden løp han under EM-kravet på 8:30, så her så han for seg å ta et ekstra trinn på stigen.

Den sterkeste utfordreren til NM-tittel på hinderøvelsen var Tom Erling Kårbø, som har 6 NM-gull på denne distansen. Og Fredrik Sandvik har vært flere ganger på pallen i NM i denne øvelsen, men aldri på toppen. Men i dag så det ut til at det skulle bli Fredrik Sandviks tur, han kjørte hardt innenfor skjema til VM-kravet og fikk etter hvert et godt forsprang til Kårbø. Men på de siste rundene begynte det å butte imot og Fredrik Sandvik måtte slippe VM-kravet. Og bak ham begynte samtidig Tom Erling Kårbø å få opp farten, og inn mot mål gikk Kårbø forbi og sikret seg nok et NM-gull på 3000 meter hinder. Ved siste passering lå Tom Erling Kårbø 6 sekunder bak Fredrik Sandvik, men i mål lå han 6 sekunder foran.

Tom Erling Kårbø klarte sin målsetning om å komme ned mot en tid på 8:30, han gikk inn på 8:31. Og han ser likevel en mulighet til å komme seg til EM:

– Jeg klarte ikke VM-kravet, men jeg ligger ganske bra an på rankingen til VM, så jeg regnet med at hvis jeg sprang ned mot 8:30 så visste jeg at jeg ville ha ganske gode sjanser for å komme innenfor.

Jacob Boutera fra Ull/Kisa stilte ikke opp i dette løpet. Hovedtrener i klubben, Hans Jørgen Borgen kunne opplyse om at Boutera hadde kjent på en gammel skade og valgte derfor å stå over NM. Men at VM og EM ikke står i fare. Jacob Boutera har i år kvalifisert seg til begge deler.

Etter Kårbø og Sandvik var det Vebjørn Hovdejord fra Snøgg Friidrett som tok den siste pallplassen.



For 7. gang kunne Tom Erling Kårbø juble for NM-gull på 3000 meter hinder.



Vebjørn Hovdejord inn til tredjeplassen.