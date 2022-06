Hun påpekte at tempoet som Vilde Våge Henriksen holdt, var mer enn fort nok for henne. Det var aldri aktuelt for henne å gå opp og ta ledelsen før hun prøvde seg etter siste vanngravspasseringen. Og da var det hun som hadde mest å gi på oppløpssiden.



På spørsmål om det er litt bittert å lede det aller meste av løpet, og så miste gullet på oppløpssiden, svarer sølvvinner Vilde Vaage Henriksen et klart ja. På spørsmål om hun burde løpt mer taktisk og ikke bare gitt feltet jevn og god drahjelp, er hun mer i tvil, mens trener Kåre Osnes ikke er i tvil. "Det burde hun ha gjort."



Men takket være jevn og god fart ble det gode tider på de to beste, - pers på Sara og ikke langt etter persen på Vilde..



Truet øvelse: Mange år har det vært bare to deltakere på 3000 m hinder og i 2018 var det bare en. Nå er interessen større og seks damer kjempet om årets medaljer. (Foto: Samuel Hafsahl).



De tre beste: Sølvvinner Vilde Våge Henriksen først, så Sigrid Alvik, som ble nr. 3 og bakerst NM-vinner Sara Aarsvoll Svarstad. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater 3000 m hinder - kvinner





Over vanngrava: Vilde Våge Henriksen først over vannet med Sara Aarsvoll Svarstad på hjul. (Foto: Samuel Hafsahl)



Nedkjøling: Lørdagens øvelser startet med skyfri himmel, men rett før 3000 m hinder skyet det over og det ble ikke fullt så ekstremt varmt. Her er det Sigrid Alvik fra Tyrving som blir våt på beina. (Foto: Samuel Hafsahl).