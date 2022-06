I passe varmt vær med lite vind ble det en fin løpsopplevelse for deltakerne i det tredje løpet i årets Sommerkarusell. Det var 107 løpere som valgte den korteste varianten på 5 km, mens 25 tok full pakke med 10 km.

På 5 km ble den beste kvinne samme som i forrige løp, Mathea Galleberg. Denne gangen måtte mamma Renate stå over løpet på grunn av en skade, ellers kunne vi sikkert fått samme resultat som i forrige løp, da mor og datter vant hver sin distanse. På mennenes 5 km måtte de to unge Gneist-løperne Martin Mjelde og Daniel Wasbø se seg slått av Bjarte Nord.

På 10 km ble beste kvinne en gjenganger på premiepallen, Marte Aulin, men ikke så langt etter henne kom Regine Austgulen Lindtner.

Både Anders Aarvold og Ole Bjørn Sveen kom seg under 40 minutter og tok de to øverste plassene på resultatlisten for menn 10 km.

Alle resultater fra Sommerkarusellen løp 3, 27. juni



En jevn strøm av løpere kommer fra utgangen fra Fana Stadion og over gressbanen.



Premiepallen kvinner 10 km: Regine Austgulen Lindtner, Marte Aulin og Ina Marie Eide.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 88 Marte Aulin BERGEN K20-34 46:23 2 70 Regine Austgulen Lindtner FYLLINGSDALEN K20-34 46:52 3 65 Ina Marie Eide BERGEN K20-34 50:30 4 9553 Suzanne Göl-Hausberg Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy K40-44 51:55 5 102 Mariann Øvstegård Telesport K60-64 1:03:43



På 5 km ble det en kamp mellom rutine og ungdom: Bjarte Nord mot Daniel Wasbø og Martin Mjelde.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9557 Bjarte Nord Rye Sp.Kl. M45-49 18:04 2 52 Martin Mjelde Gneist Friidrett M1-14 18:28 3 137 Daniel Wasbø Gneist M1-14 18:36 4 202 Espen Rognsvåg LEPSØY M35-39 18:47 5 9542 Kevin Thai KOKSTAD M20-34 18:52 6 168 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 19:40 7 204 Jan Martin Skoge-Antonsen FJELL M40-44 19:54 8 211 Sebastian Gjelsvik BERGEN M20-34 20:26 9 9541 Evgeny Alexander Tangedal DNB M20-34 20:36 10 9535 Andreas Aarvold Fana IL M1-14 20:37 11 195 Åsmund Skålevik Ask Friidrett M45-49 20:38 12 9560 Bjarte Osa LODDEFJORD M45-49 20:48 13 9538 Pål Myking BFG Bergen Løpeklubb M50-54 20:49 14 9543 Kjell Erik Gjerstad ÅGOTNES M50-54 20:54 15 24 Arne Konglevoll NESTTUN M45-49 21:20



Judit Margrethe Møller delte ut en gratis utgave av Kondis til deltakerne.

Resultat menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9536 Anders Aarvold Fana IL M35-39 38:46 2 9545 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag M50-54 39:01 3 9548 Øystein Kvåle NESTTUN M40-44 46:43 4 71 Alf Martin Austgulen Lindtner FYLLINGSDALEN M35-39 46:53 5 89 Roald Gulbrandsøy Bønes M70-74 49:30 6 98 Endre Eikestad Ulriken Consulting M50-54 50:28 7 186 Hugo Bjørdal Ask Friidrett M55-59 50:38 8 49 Stephen Moran RÅDAL M40-44 51:48 9 179 Dag Kristensen SØREIDGREND M60-64 52:46 10 161 Odd Wilhelmsen NESTTUN M60-64 54:24 11 178 Egil Johan Hessen Bfg M50-54 55:36 12 75 Per Inge Larsen DNB M55-59 55:37 13 12 Karl Weydahl FYLLINGSDALEN M70-74 56:32 14 27 Jan Kårbø DNB M65-69 58:32 15 139 Trond Lauvås Odfjell Technology BIL M45-49 58:49 16 165 Kenneth Lauvås Onesubsea M45-49 59:09 17 138 Atle Kolbeinsen DNB M65-69 59:41 18 56 Olav Brakstad Clampon M50-54 1:00:42 19 90 Jostein Holberg FYLLINGSDALEN M75-79 1:03:23 20 36 Asbjørn Kvernrød Gular / Team Spoetsmanden M75-79 1:04:19



Ole Bjørn Sveen og Anders Aarvold ble de to beste menn på 10 km. Øystein Kvåle ble nummer tre.



Jostein Holberg langs Flyplassveien.

Premiepallen kvinner 5 km: Oda Marie Lamo, Mathea Galleberg og Terese Andersen.

Flere bilder fra Sommerkarusellen 27. juni: