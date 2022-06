PRESSEMELDING



Lørdag 20. august blir det løpefest på Langhus. Da arrangeres Langhusløpet for aller første gang.



Håper på folkefest

Ideen til løpet kom fra Nikolaj Blegvad i Langhusløperne, som raskt fikk engasjert Erik B. Holm, som har vært med å arrangere Bøleråsen Rundt.



– Hvilke forventninger har dere til løpet? Den nye Skimila eller noe på linje med Oppegårdmila.

– Forventningene våre er at det skal bli en happening og folkefest som de fleste på Langhus får med seg eller deltar i, sier Erik B. Holm, som synes det blir helt umulig å sammenlikne Langhusløpet med andre løp i kommunen før det i det hele tatt er arrangert.

– Det blir viktig å gjenta arrangementet for å innarbeide en tradisjon, understreker han.



To distanser

Det blir to distanser å velge mellom; 5 km og 10 km.



Nikolaj Blegvad og Margrethe Førre Nardocci fra Langhusløperne har løpt seg frem til to unike løypealternativer som begge kan by på både flott skogsterreng, turveier, solide fortau og bittelitt bilvei. 5-kilometeren snor seg innom Tusse, mens 10-kilometeren i tillegg tar deltakerne over turveien mellom Slora og Ramstad. Start og målgang blir i Idrettsparken på Langhus.



Mer informasjon:

Oppdatert informasjon om løpet, løypetraseer og mye annet blir lagt ut på Langhusløpets Facebook-side.

Her kan du gå rett til påmeldingen.