Gradestokken viste temperaturer opp mot 27 grader da startskuddene gikk for Kristinaløpets ulike distanser sist lørdag. Totalt 623 løpere var i aksjon i varmen. 229 løp 10 kilometer, 363 løp 5 kilometer mens 31 deltakere løp i trimklassen. Som i de fleste andre mosjonsløp var det betydelig lavere deltakelse enn tidligere år. De siste årene før nedstengningen gjennomførte rundt 1200-1300 løpere en av distansene.



10 kilometer

Starten for de som skulle løpe lengst gikk klokken 16.00, og varmen var som nevnt ganske betydelig.

- Det ble 10 kilometer i ganske drøy varme, men det var veldig moro å løpe gjennom sentrum av Tønsberg, skrev en av deltakerne i ettertid.



Daniel Støen fra Nøtterø Rønners var dagens raskeste gjennom løypa. Med 34:43 var han 13 sekunder foran Bjørnar Tho fra HRC. Gunnar Wang-Haugseth fra NTNUI ble nummer tre med 35:06.



20 år gamle Victoria Klevan Dybwad fra Fossum IF var raskeste kvinne da hun løp på 44:27. Julie Wiik fra Tjøme Løpeklubb ble nummer to på 44:39 mens Kine Gjersøe ble nummer tre med 45:41.



10 km // 5 beste kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Victoria Klevan Dybwad Fossum IF K17-29 44:27 2 Julie Wiik Tjøme Løpeklubb K35-39 44:39 3 Kine Gjersøe TØNSBERG K40-44 45:41 4 Anette Nordby Nøtterøy K30-34 46:11 5 Nora Sørlien TØNSBERG K17-29 46:13

10 km // 5 beste menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Daniel Støen Nøtterø Rønners M35-39 34:43 2 Bjørnar Tho HRC M35-39 34:56 3 Gunnar Wang-Haugseth NTNUI M17-29 35:06 4 Martin Wetlesen Vedeld Ås IL M35-39 35:16 5 Oliver Mosand Olympiaklinikken M17-29 35:28

5 kilometer

Robert Bergstå har god erfaring på 5-kilometersdistansen. Mannen fra Svarstad IL ble bestemann med 15:34. Ole Petter Fjeld fra arrangørklubben Tønsberg Friidrettsklubb tok andreplassen med 16:30, mens Pål Suhrke ble nummer tre med 16:35. Med det vant han klasse 45-49 år klart.



Hannah Bjelland fra Löplabbet Tønsberg vant kvinneklassen med 18:55. Emilie Jul-Larsen Aas fra Oseberg skilag ble nummer to med tiden 19:23 og 16-åringen Julie Sand-Hanssen fra Eiker-Kvikk tok tredjeplassen med 19:58.



5 km // 5 beste kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Hannah Bjelland Löplabbet Tønsberg K17-29 18:55 2 Emilie Jul-Larsen Aas Osebergskilag K40-44 19:23 3 Julie Sand-Hanssen Eiker-Kvikk K12-16 19:58 4 Karine Heum UNDRUMSDAL K35-39 20:05 5 Olivia Opheim Ål IL K17-29 20:46

5 km // 5 beste menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Robert Bergstå Svarstad IL M30-34 15:34 2 Ole Petter Fjeld Tønsberg Friidrettsklubb M17-29 16:30 3 Pål Suhrke TØNSBERG M45-49 16:35 4 Filip Osnes-Ringen Lyn Ski M17-29 16:43 5 Øystein Anmarkrud Tjøme Løpeklubb M35-39 17:03

