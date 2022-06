Kondisløpets kilometersanking er både for deg som liker å samle kilometer og for deg som trenger en ekstra motivasjon for å opprettholde treninga gjennom ferieperioden. Vi har kun uttrekkspremier! Løp og gå 200 kilometer på en måned og bli med trekningen av 11 løpesko og mange andre flotte uttrekkspremier.

Det er enkelt å delta. Du kan samle kilometer både gående og løpende. Det eneste kravet er at kilometersankingen er gjort på en treningstur. Det er ikke nok å ha gått rundt i huset med støvsugeren selv om det også kan være krevende. Etter hver treningstur noterer du ned tidspunktet for treningen og hvor mange kilometer det ble. Ved slutten av måneden summerer du opp og melder inn resultatene til oss. Du bør sikre elektroniske bevis av treningsturene dine enten i klokke eller treningsapper i tilfellet du blir plukket ut for kontroll. Alle som tilbakelegger over 200 kilometer blir med i trekningen av flotte premier. Her kan du melde på Kondisløpets kilometersanking.

On Cloudrunner: Vi trekker 7 On Cloudrunner løpesko blant de som registrerer å ha samlet 200 kilometer på gå- og løpeturer i juli. (Foto: On)

Mizuno: Vi trekker 4 Mizuno løpesko blant deltakere som registrerer at de har gått og/eller løpt minst 200 kilometer i juli. (Foto: Mizuno) I tillegg trekker vi vinnere av fem valgfrie bøker, tre par Kondis-sokker og to Norgessingleter i Kondisbutikken.no,

Norge-singlet: Fra Kondisbutikken gir vi bort to Norge-singleter som uttrekkspremier i Kondisløpets kilometersanking. (Foto: Bjørn Johannessen) De som melder på med enten Team Kondis, Team Kondis maratonklubben eller Team Kondis + et stedsnavn, blir også med i trekningen av gaver fra profilbutikken vår Teamkondis.no. Totalt gir vi bort to Craft Rush løpejakker og én hettejakke.

Craft løpejakke: Vår Team Kondis løpejakke er en Craftjakke av modellen Rush. (Foto: Marianne Røhme) Her kan du lese mer om Kondisløpets kilometersanking. Bli med i konkurransen du også! Meld på i dag!