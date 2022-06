Kvasshovden Opp arrangeres i Ulvik lørdag 16. juli og har både konkurranseklasse og mosjonsklasse.



I 2011 og 2017 var NM i motbakkeløp inkludert i arrangementet. I 2010, 2016 og 2019 hadde løpet status som Norgescup.



I 2020 ble løpet avlyst på grunn av koronapandemien og smittefare, men i fjor var Kvasshovden Opp igjen på plass i terminlista.



Påmelding kan gjøres her.



Kvasshovden Opp starter i Ulvik sentrum på 0 meter over havet og har målgang på Kvasshovden 1030 m.o.h. Distansen er på 7,5 km.



Mosjonsklassen kan starte i tidsperioden fra kl. 07:00 til 11:00, og da fra Børsheim som ligger 230 moh . I mosjonsklassen blir det uttrekkspremier, mens det i konkurranseklassen blir pengepremier til de tre beste i dame- og herreklassen.



Løpet arrangeres i år for 14. gang.



Se arrangementets nettside for mer info.





Fra Kvasshovden Opp i 2018. (Foto: Tom Roger Johansen)