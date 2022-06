- Det er helt utrolig. Jeg kan fremdeles ikke tro at jeg klarer å vinne gull her i dag. Med skaden i lysken har jeg hatt noen tøffe uker opp mot dette, men nå er jeg bare veldig glad og lettet, sa Kasper Fosser mens han strålte om kapp med sommersolen i Vejle etter VM-sprinten. Unggutten som har tilpasset treningen og måtte stå over knockout sprinten på tirsdag, var i dag best i verden på sprintdistansen:

- Når jeg sto over tirsdag, ble dette min eneste mulighet til individuelt VM-gull i år, og det la litt ekstra press på meg.

Dette presset taklet karen som i fjor ble verdensmester på langdistansen. I år visste han at han har hele registeret, og er best i verden også på sprint – hvor han i fjor tok sølv:

- Jeg var nære i fjor også, men siden den tid har jeg terpet mye sprint med tanke på dette mesterskapet.

Et mesterskap som endelig skulle gi norsk VM-gull på sprint for herrer. Etter at øvelsen ble innført på VM-programmet i Finland i 2001, er Fosser første nordmann som går til topps.

Anne Margrethe Hausken Nordberg vant på damesiden i 2008, men Norge har lagt i fra vært bortskjemt med suksess på sprint.Og det er ikke overraskende at det er Fosser som bryter barrieren:



- Kasper (Fosser) løper utrolig imponerende. Han har slitt med skade helt siden i fjor høst, og likevel klarer han å levere slik når det virkelig gjelder. For å finne noen å sammenlikne ham med, må vi trekke frem de aller største vi har i norsk idrett, skryter Håvard Sandstad Eidsmo i omtalen av sin lagkamerat.

- Dette er starten på en ny æra for Norsk Orientering, og Kasper Fosser er den som har gått foran. Han er bare raskest, sterkest og smartest, supplerer lagvenninne Victoria Hæstad Bjørnstad.



Verdensmesteren var i dag 16 sekunder bedre enn sølvvinner Gustav Bergman, men Yannick Michiels på 3. plass – 24 sekunder bak.

Håvard Sandstad Eidsmo selv var ytterligere 5 sekunder bak – på det som ble en sur 4. plass:



- Det er tungt. Faktisk helt jævlig. Dette er kanskje den største skuffelsen i livet mitt. Når jeg er på medaljeplass bare noen poster før mål, og klarer å rote det bort føles det bare utrolig bittert. Det virker som jeg må gjøre alle typer feil før jeg endelig kan lære, sa han.



Andrine Benjaminsen hadde også sekundene mot seg, og måtte skuffet konstatere at det ble med 4. plass:

- Jeg har gjort småfeil hele veien, men har kjempet for å prøve å holde meg «inne i løpet». Litt et typisk VM-løp, uten noe særlig flyt, og i tillegg har jeg også sekundene «mot meg, kommenterte hun.

For det var bare ett fattig sekund fra Benjaminsen på 4. plass opp til Alice Leak som fikk med seg den siste medaljen.

I konkurransen som ble vunnet av Megan Carter Davies foran Simona Aebershold.

Ane Dyrkorn ble nummer 14, Ingrid Lundanes nummer 22 og Lukas Liland nummer 28 i den siste øvelsen av årets VM i orientering.

KIlde og bilde: Norsk orientering

Resultater

Herrer:



1 (241) Kasper Harlem Fosser

Norway 13:56 (1)

+00:00 2 (234) Gustav Bergman

Sweden 14:12 (2)

+00:16 3 (245) Yannick Michiels

Belgium 14:20 (3)

+00:24 4 (229) Havard Sandstad Eidsmo

Norway 14:25 (4)

+00:29 5 (217) Aston Key

Australia 14:34 (5)

+00:38 6 (224) Ralph Street

Great Britain 14:36 (6)

+00:40

Øvrig norsk:



28 (231) Lukas Liland

Norway 15:36 (28)

+01:40

Damer:







1 (45) Megan Carter Davies

Great Britain 14:22 (1)

+00:00 2 (44) Simona Aebersold

Switzerland 14:28 (2)

+00:06 3 (32) Alice Leake

Great Britain 14:40 (3)

+00:18 4 (36) Andrine Benjaminsen

Norway 14:41 (4)

+00:19 5 (37) Elena Roos

Switzerland 14:46 (5)

+00:24 6 (42) Tove Alexandersson

Sweden 14:51 (6)

+00:29





Øvrige norske: