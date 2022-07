Da Norge presenterte VM-laget, var ikke Amalie Sæten blant de uttatte. Hun lå én plass for langt nede på rankingen til å komme med. I dag kom det imidlertid fram at en løper som lå foran Sæten på lista, hadde trukket seg, og at Det internasjonale friidrettsforbundet dermed hadde sendt invitasjon til Norges Friidrettsforbund om at Amalie Sæten kunne få være med i VM. Ifølge NRKs gjennomgang av det som har skjedd, takka Friidrettsforbundet nei til invitasjonen uten først å ta kontakt med Sæten.

Det får mange til å reagere, og en av dem er Hans Jørgen Borgen, som er sportslig koordinator i Sætens klubb, Ull/Kisa. Han forklarer til NRK at det fort kan få negative konsekvenser både økonomisk og motivasjonsmessig når en utøver blir nekta den mesterskapsdeltakelsen vedkommende har kvalifisert seg til.

– For ein utøvar er det krevjande og tøft å satse på heiltid. Berre det å ha vore i eit VM, kan ha stor økonomisk innverknad. Ein blir meir attraktiv for sponsorar òg. Dessutan blir det klaga over at for få kvinner satsar, men det er ei kjend sak at kvinner når toppen seinare enn menn. Korleis skal forbundet få kvinnene til å halde ut heilt fram til dei når toppnivået, når dei blir behandla slik?, undres Hans Jørgen Borgen.

Sportssjef i Friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, forklarer vrakinga slik:

– Det er ei totalvurdering. Når vi hadde fått ei ramme og ein frist, meinte vi det var feil å ta inn nokre nye. Vi ville halde oss til fristen, og kjende det ville bli litt tilfeldig og urettferdig. Derfor heldt vi oppe avgjerda om at dei skulle vere kvalifiserte innanfor fristen, uttaler Slokvik til NRK.

Diskusjonen går også i gruppa "Norsk mellom- og langdistanse (friidrett)" på Facebook. Der fortelles det at med tanke på å komme med til EM, ligger Amalie Sæten nå på 32. plass, og at det er 30 utøvere som skal delta. Antakelig ville VM-deltakelse hjulpet henne til å avansere også på den rankingen.

Amalie Sæten har ikke sjøl uttalt seg om vrakingen, men det fortelles at hun stusset da hun oppdaget at en løper som var plassert bak henne på rankingen, jubla over VM-plass på Instagram. Da trodde hun at hun sjøl var inne, noe hun altså ville vært om Friidrettsforbundet hadde takka ja i stedet for nei.

Uten Amalie Sæten er Karoline Bjerkeli Grøvdal og Hedda Hynne de eneste kvinnelige norske distanseløperne som stiller i VM som går i Eugene i USA 15.-24. juli.



Her er de VM-uttatte norske mellom- og langdistanseløperne

Kvinner

Hedda Hynne, IK Tjalve - 800 meter

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve - 5000 meter

Menn

Ferdinand Kvan Edman, IK Tjalve - 1500 meter

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL - 1500 meter og 5000 meter

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL - 5000 meter

Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa IL - 3000 meter hinder

Tom Erling Kårbø, Stord IL - 3000 meter hinder



Filip Ingebrigtsen var også tatt ut, men har trukket seg på grunn av skade.





Hedda Hynne og Karoline Bjerkeli Grøvdal kunne fått selskap av Amalie Sæten til VM, men det takka Friidrettsforbundet nei til. (Foto: Kjell Vigestad)